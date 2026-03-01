इजरायल ने किया सबसे बड़ा 'शिकार', मौत के समय कहां थे खामेनेई? IDF ने बताया आखिरी पलों में क्या-क्या हुआ?

Israel vs Iran: इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने रविवार को एक बयान जारी कर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि की. इस दौरान जारी किए गए उनके बयान के अनुसार, खामेनेई "एक सुनियोजित और व्यापक अभियान" में मारे गए हैं. वहीं IDF ने ये भी बताया कि हमले के समय खामेनेई कहां मौजूद थे. उनकी दी जानकारी के अनुसार हमलों के दौरान खामेनेई तेहरान में अपने केंद्रीय नेतृत्व परिसर में दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद थे.

हमले के समय कहां थे खामेनेई?

टाइम्स ऑफ इजरायल ने इजरायली रक्षा बलों (IDF) के बयान का हवाला देते हुए बताया कि इजरायली वायु सेना के एक सुनियोजित और व्यापक अभियान में अली खामेनेई को निशाना बनाया गया. यह अभियान आईडीएफ की सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था. हमले के समय खामेनेई तेहरान के मध्य में स्थित अपने केंद्रीय नेतृत्व परिसर में दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद थे. बयान में आगे यह भी कहा गया है कि खामेनेई. "कई सालों तक ईरानी नागरिकों के हिंसक दमन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे."

"खामेनेई इजरायल को नष्ट करने की योजना के सूत्रधार"

बयान में आगे कहा गया कि, "खामेनेई इजरायल देश को नष्ट करने की योजना के मुख्य सूत्रधार थे और उन्हें 'ईरानी ऑक्टोपस का मुखिया' कहा जाता था, जो पूरे मध्य पूर्व और इजरायल की सीमाओं तक फैली हुई थी. इनमें हिजबुल्लाह आतंकी संगठन सबसे प्रमुख था. वहीं ईरानी शासन के सर्वोच्च नेता इजरायल के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार थे और दुनिया भर के कई नागरिकों का खून उनके हाथों पर था." वहीं सैन्य बयान में कहा गया कि उसने "ईरानी आतंकी गठबंधन के नेता के खात्मे के साथ दशकों पुराने एक अध्याय का अंत कर दिया है." बयान में ये भी कहा गया कि, "उनका खात्मा युद्ध के दौरान IDF आतंकी गठबंधन के वरिष्ठ सदस्यों की हत्याओं की श्रृंखला में शामिल है."

ईरानी सरकार ने खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि की

86 साल के खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और उनके पास देश का व्यापक अधिकार था. उनके समर्थक उन्हें पूजा जाता था. उन्होंने सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में भी काम किया था. वहीं सभी प्रमुख राजकीय मामलों में उनका ही अंतिम फैसला होता था. ईरानी सरकार ने रविवार को अमेरिकी-इजरायली हमलों में खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि की. इसके कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी मृत्यु की घोषणा क दी थी. ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने बाद में कहा कि देश के राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्जियन काउंसिल के एक न्यायविद संक्रमण काल की देखरेख करेंगे, हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि आगे क्या होगा.