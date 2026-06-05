जापान, अमेरिका, चीन या कहीं और...दुनियाभर में पहली बार कहां मिला था तेल का कुआं?

World first oil well: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से तेल के व्यापार पर काफी ज्यादा असर पड़ा है. आपने सोचा है कि जब इतनी आधुनिकता नहीं थी तो तेल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? तेल के साथ इंसानी जुड़ाव कब से हुआ? आइए जानते हैं.
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World and First Commercial oil Well: ईरान और अमेरिका के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है. इस तनाव की वजह से तेल के आयात पर काफी असर पड़ रहा है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी आपने सोचा है कि आज के कई सौ साल पहले जब इतनी आधुनिकता नहीं थी तो तेल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? तेल के साथ इंसानी जुड़ाव कब से हुआ? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के जेहन में चलते हैं, कुछ लोगों को इन सवालों का जवाब मिल जाता है तो कुछ लोग इससे अनजान रहते हैं. ऐसे में आइए हम जानते हैं पहली बार तेल का कुआं कहां मिला था?
Oil Price net की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 347 ईस्वी (या उससे भी पहले) तेल के कुएं की खोज की थी. चीनी लोग तेल और नमकीन पानी के प्राकृतिक रिसाव तक पहुंचने के लिए बांस से जुड़े औजारों का उपयोग करते थे. तेल की खोज करने के लिए कई बार तो ये करीब 800-800 फीट से भी ज्यादा गहरे कुएं खोदते थे. उन दिनों ये कच्चे तेल का उपयोग ये नमकीन पानी को उबालकर नमक बनाने के लिए ईंधन के रूप में करते थे.
उन दिनों तेल को बाहर निकालने के लिए लोग बांस की पाइप का इस्तेमाल करते थे. तेल पहले रिसकर कुएं में आता था, फिर बांस की पाइप से इसे निकाला जाता था और इसे दूर तक ले जाने के लिए कनेक्टेड बांस की पाइपों का इस्तेमाल करते थे, चीन के इसी आविष्कार को दुनिया में प्रारंभिक तेल पाइपलाइन का आविष्कार माना जाता है. इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पहली बार तेल के कुएं का पता चीन में चला था.
प्राचीन काल को छोड़कर अगर हम दुनिया के पहले कमर्शियल (व्यावसायिक) तेल कुएं की बात करें तो ये कुआं 1858 में ऑयल स्प्रिंग्स, ओंटारियो (कनाडा) में या 1859 में टिटसविले, पेंसिल्वेनिया (संयुक्त राज्य अमेरिका) में कर्नल एडविन ड्रेक द्वारा खोदा गया था. अमेरिका के एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) ने इसी खोज को बढ़ते हुए समय के साथ दुनिया भर में तेल के एक बड़े बिजनेस के रूप में स्थापित किया. जिसकी चर्चा फिर अमेरिका से निकलकर दुनिया भर में होने लगी.
अगर हम एशिया के पहले व्यावसायिक तेल कुएं की बात करें तो ये असम के डिगबोई में खोजा गया था. साल 1889 में इसकी खोज की गई थी. (IOCL) के मुताबिक यहां पर 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी भी शुरू की गई थी.
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