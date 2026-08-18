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आपके कपड़े फटे-पुराने होने के बाद कहां चले जाते हैं? इस देश में बना 60 हजार टन 'कपड़ों का पहाड़', अंतरिक्ष से दिखता 'फैशन कब्रिस्तान'

Where is world Fashion Graveyard? क्या आप जानते हैं कि आपके कपड़े फटे-पुराने होने के बाद कहां चले जाते हैं? उनका आखिर होता क्या है. असल में दुनिया भर के सारे पुराने कपड़े एक ऐसे मुल्क में पहुंच जाते हैं, जो अपेक्षाकृत गरीबप है. वहां पर उन पुराने कपड़ों से विशाल पहाड़ बन चुका है, जो अंतरिक्ष से भी साफ नजर आता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 18, 2026, 05:07 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:07 AM IST
आपके कपड़े फटे-पुराने होने के बाद कहां चले जाते हैं? इस देश में बना 60 हजार टन 'कपड़ों का पहाड़', अंतरिक्ष से दिखता 'फैशन कब्रिस्तान'
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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