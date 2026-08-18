आपके कपड़े फटे-पुराने होने के बाद कहां चले जाते हैं? इस देश में बना 60 हजार टन 'कपड़ों का पहाड़', अंतरिक्ष से दिखता 'फैशन कब्रिस्तान'

How Mountain of Clothes in Chile Form? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे कपड़े पुराने होकर फट-गल जाते हैं तो उनका क्या होता है. वे कपड़े आखिर कहां चले जाते हैं. यह फटे-पुराने कपड़े एक ऐसे देश में पहुंचते हैं, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और वह एक लंबी सीध में लकड़ी की तरह फैला हुआ है. दुनियाभर से वहां पहुंच रहे फटे-पुराने कपड़ों की वजह से वहां पर अब एक विशालकाय पहाड़ खड़ा हो गया है. यह पहाड़ इतना ऊंचा है कि ऊपर सैटेलाइट से भी इसे देखा जा सकता है. इस जगह को दुनिया का फैशन कब्रिस्तान भी कहा जाता है.