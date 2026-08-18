आपके कपड़े फटे-पुराने होने के बाद कहां चले जाते हैं? इस देश में बना 60 हजार टन 'कपड़ों का पहाड़', अंतरिक्ष से दिखता 'फैशन कब्रिस्तान'

How Mountain of Clothes in Chile Form? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे कपड़े पुराने होकर फट-गल जाते हैं तो उनका क्या होता है. वे कपड़े आखिर कहां चले जाते हैं. यह फटे-पुराने कपड़े एक ऐसे देश में पहुंचते हैं, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और वह एक लंबी सीध में लकड़ी की तरह फैला हुआ है. दुनियाभर से वहां पहुंच रहे फटे-पुराने कपड़ों की वजह से वहां पर अब एक विशालकाय पहाड़ खड़ा हो गया है. यह पहाड़ इतना ऊंचा है कि ऊपर सैटेलाइट से भी इसे देखा जा सकता है. इस जगह को दुनिया का फैशन कब्रिस्तान भी कहा जाता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया का वह 'फैशन कब्रिस्तान' दक्षिण अमेरिकी देश चिली के अटाकामा मरुस्थल (Atacama Desert) में स्थित है. यह पृथ्वी के सबसे सूखे और बंजर इलाकों में से एक है. यह जगह चिली के उत्तरी शहर 'ऑल्टो हॉस्पिसियो' (Alto Hospicio) के ठीक बाहर स्थित है. इस जगह पर अब दुनियाभर से आए पुराने और फेंके हुए कपड़ों का विशालकाय पहाड़ खड़ा हो गया है.
इस जगह पर पूरी दुनिया से खराब और रिजेक्ट हुए 60 हजार टन कपड़ों का विशाल ढेर लग गया है. यह फैलाव इतना ज्यादा ज्यादा है कि इसे सैटेलाइट भी आसानी से देखा जा सकता है. उपग्रहों से धरती की निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने जब रेगिस्तान में कपड़ों का विशाल ढेर देखा तो दंग रह गए. जो कपड़े कभी लोगों की शान हुआ करते थे, अब वही कपड़े रिजेक्ट होकर चिली के लिए बड़ा पर्यावरणीय बोझ बन चुके हैं.
अब सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे देशों के कपड़े चिली के इस वीरान रेगिस्तान में पहुँचे कैसे? आखिर चिली ही इन रिजेक्टेड कपड़ों का बोझ क्यों उठा रहा है. क्या यह उसके लिए कोई सजा है या वहां की कानून-व्यवस्था इतनी खस्ता है कि दुनिया भर के कपड़ा उत्पादकों ने उसे डंपिंग ग्राउउंड बना दिया है.
असल में ऐसा कुछ भी नहीं है. पिछले कुछ दशकों में चिली इस्तेमाल किए गए (सेकंड-हैंड) कपड़ों के आयात का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. हर साल यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और एशिया के अलग-अलग हिस्सों से 60 हजार टन से भी ज़्यादा सेकंड-हैंड कपड़े जहाजों के ज़रिए चिली के उत्तरी बंदरगाह 'इकीके' (Iquique) पहुचते हैं. यहां का 'फ्री-ट्रेड ज़ोन' (मुक्त व्यापार क्षेत्र) आयात और निर्यात के नियमों को बेहद आसान बना देता है.
यहाँ के स्थानीय व्यापारी इन कपड़ों की छंटाई करते हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हैं. इसके बाद पूरे लैटिन अमेरिका के खरीदारों को वे सेकंड हैंड कपड़े बेचे जाते हैं. यह कारोबार हज़ारों लोगों को रोज़गार देता है और सस्ते कपड़ों की तलाश करने वाले वर्ग के लिए एक बड़ा सहारा बनता है.
लेकिन असली मुश्किल तब खड़ी होती है जब इन कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा बिक नहीं पाता. इसकी वजह वे कपड़े ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही खराब हो जाते हैं. उनमें से बहुत सारे कपड़े बेहद सस्ते और कमजोर धागों से बने होते हैं. ऐसे खराब कपड़ों को कोई खरीदना नहीं चाहता.
इन अनबिके या खराब कपड़ों को वापस किसी देश में बेचना या कचरा प्रबंधन संयत्र में नष्ट करवाना कारोबारियों के लिए महंगा सौदा होता है. इसलिए वे इन अनचाहे कपड़ों को अवैध रूप से अटाकामा के रेगिस्तान में लाकर डंप कर देते हैं या उनमें आग लगा देते हैं.
अटाकामा के रेगिस्तान में यह अवैध खेल सालों से चला आ रहा है. इसके चलते ऑल्टो हॉस्पिसियो शहर के आसपास के रेगिस्तान में ऐसे कपड़ों के कई विशालकाय कचरा-क्षेत्र बन चुके हैं. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट हर बीतते दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है. हर साल जहाजों में भरकर कपड़ों की नई खेप आती है, जबकि इनमें से केवल नाममात्र के कपड़े ही रीसाइकल हो पाते हैं.
पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक, अगरये कपड़े सूती या ऊनी जैसे प्राकृतिक रेशों के होते, तो शायद कुछ वर्षों में मिट्टी में सड़-गलकर समाप्त हो जाते. लेकिन आज के ज़माने के अधिकांश कपड़े पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जैसे सिंथेटिक मटीरियल से बने होते हैं, जो सीधे तौर पर पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं.
जब इन कपड़ों को खुले रेगिस्तान में फेंका जाता है, तो ये दशकों तक ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं. तेज़ धूप के कारण इनसे जहरीले माइक्रोप्लास्टिक कण बनकर पर्यावरण में घुलने लगते हैं. इससे भी खतरनाक बात तब होती है जब इन ढेरों में अवैध रूप से आग लगा दी जाती है. जब सिंथेटिक कपड़े जलते हैं, तो उनसे अत्यधिक विषैला धुआँ और कैंसर पैदा करने वाले रसायन निकलते हैं. ऑल्टो हॉस्पिसियो के निवासियों को हफ्तों तक इस जहरीले धुएं के साये में जीना पड़ता है.
ऑल्टो हॉस्पिसियो के स्थानीय लोग अब इन कपड़ों के ढेरों को हटाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि चिली को पूरी दुनिया के पुराने कपड़ों का डंपिंग यार्ड न बनाया जाए. सरकार पर इसका कुछ असर भी पड़ा है और इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए अब कुछ शुरुआती कोशिशें शुरू हुई हैं.
अब कुछ कंपनियां इन कपड़ों को मशीनों से क्रश करके उनके रेशों से इंसुलेशन मटीरियल, गद्दों की भराई और गाड़ियों के पुर्जे बना रही हैं. इसके साथ ही कानून में बदलाव कर अब कपड़ा आयात करने और बेचने वाली कंपनियों पर ही कचरा-प्रबंधन का खर्च उठाने की कानूनी जिम्मेदारी डाली जा रही है.
अब आप समझ गए होंगे कि जब आपके घर में कोई कपड़ा पुराना होता है या फट जाता है तो वह केवल आपकी अलमारी से गायब होता है, इस पृथ्वी से नहीं! संभव है कि वह कपड़ा हजारों मील दूर अटाकामा के रेगिस्तान में जलकर किसी बेकसूर इंसान की सांसों में ज़हर घोल रहा हो.