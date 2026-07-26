अब झटपट बैग पैक कर विदेश उड़ना नहीं होगा आसान, इन 4 खूबसूरत देशों ने एकाएक बंद कर दी भारतीयों की 'डायरेक्ट एंट्री'

Countries where visa-free entry for Indians discontinued: घूमना-फिरना भारतीयों का पसंदीदा शौक है. जेब में थोड़े पैसे हुए तो बैग करके घूमने निकल पड़ना हर किसी की चाहत होती है. जिनके पास बजट ठीक-ठाक होता है, वे विदेश यात्रा के लिए उड़ जाते हैं. दुनिया के कई देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी उन्हें फॉरेन टूर के लिए प्रेरित करती रही है. लेकिन अब भारतीय मुसाफिरों के लिए अचानक बैग पैक करके किसी भी खूबसूरत मुल्क के लिए उड़ जाना अब थोड़ा मुश्किल होगा. कई देशों ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त कर दिया है. जिससे भारतीय पासपोर्टधारकों के लिए बिना झंझट के विदेश यात्रा करने वाले ठिकानों की लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई है.
इस साल चार ऐसे देश रहे हैं, जिन्होंने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल' की सुविधा खत्म कर दी है. यह एक ऐसी सुविधा थी, जिससे न केवल वक्त बचता था, बल्कि कागजी कार्रवाई का सिरदर्द भी खत्म हो जाता था. इस साल चार देशों ईरान, बोलीविया, केप वर्डे द्वीपसमूह और निकारागुआ ने अपने दरवाजे भारतीय पासपोर्टधारकों के लिए सख्त कर लिए हैं. कुछ ने पूरी तरह से वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है, तो कुछ ने ऑन-अराइवल वीजा खत्म करके पहले से वीजा लेना अनिवार्य कर दिया है.
अटलांटिक महासागर में बसे शांत और मनमोहक केप वर्डे द्वीपसमूह की सैर भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था. लेकिन इस साल 1 जनवरी 2026 से केप वर्डे ने भारत समेत 96 देशों के नागरिकों के लिए 'वीजा ऑन अराइवल' की सुविधा आधिकारिक रूप से बंद कर दी है. इससे पहले पर्यटकों को वहां एयरपोर्ट पर उतरते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर वीजा पा लेते थे. लेकिन यह सुविधा खत्म हो गई है और उन्हें पहले से वीजा लेकर ही वहां पहुंचना होगा.
मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने 16 फरवरी 2026 से अपने इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसका असर भारतीय पासपोर्टधारकों पर भी पड़ा है. पहले भारतीय यात्रियों को यहां ऑन-अराइवल वीजा मिल जाता था, लेकिन अब भारत को 'कैटेगरी C' में डाल दिया गया है. यानी अब फ्लाइट में सवार होने से पहले आपको निकारागुआ की एंबेसी से वीजा हासिल करना होगा. इसके बाद आप वहां की यात्रा पर जा सकेंगे.
भारतीय पर्यटकों के लिए ईरान सबसे आसान और पसंदीदा विदेशी पर्यटक स्थल हुआ करता था. चाहे शिराज की खूबसूरत नासिर अल-मुल्क मस्जिद का दीदार करना हो या तेहरान के ग्रैंड बाज़ार की रौनक देखनी हो, भारतीय पहले से वीजा लिए बिना मजे से वहां घूमने जा सकते थे. लेकिन यह सुविधा नवंबर 2025 से बंद कर दी गई. अब ईरान ने भारतीय पासपोर्टधारकों को पहले से वीजा लेना अनिवार्य कर दिया है.
दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में भारतीय पर्यटकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती थी. लेकिन अब बोलीविया ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीजा सिस्टम लागू कर दिया है. इसका मतलब है कि अब आपको यात्रा की तारीख से पहले ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा, सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और मंजूरी का इंतजार करना होगा. यह प्रक्रिया भले ही डिजिटल है, लेकिन अब इसे ऑन-अराइवल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उड़ान भरने से पहले आपके पास इजाजत होना जरूरी है.
इन बदलावों का मतलब ये है कि अब आप जब चाहे सूटकेस पैक करके विदेश घूमने नहीं जा सकते. आपको पहले से देखना होगा कि किन देशों वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मौजूद है. अगर वहां पर ये सुविधा नहीं हुई है तो आपको उन देशों के दूतावास से संपर्क करके पहले से वीजा हासिल करना होगा. ऐसा न करने पर आप संकट में पड़ सकते हैं और आपका टूर का मजा किरकिरा हो सकता है.