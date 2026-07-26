अब झटपट बैग पैक कर विदेश उड़ना नहीं होगा आसान, इन 4 खूबसूरत देशों ने एकाएक बंद कर दी भारतीयों की 'डायरेक्ट एंट्री'

Countries where visa-free entry for Indians discontinued: घूमना-फिरना भारतीयों का पसंदीदा शौक है. जेब में थोड़े पैसे हुए तो बैग करके घूमने निकल पड़ना हर किसी की चाहत होती है. जिनके पास बजट ठीक-ठाक होता है, वे विदेश यात्रा के लिए उड़ जाते हैं. दुनिया के कई देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी उन्हें फॉरेन टूर के लिए प्रेरित करती रही है. लेकिन अब भारतीय मुसाफिरों के लिए अचानक बैग पैक करके किसी भी खूबसूरत मुल्क के लिए उड़ जाना अब थोड़ा मुश्किल होगा. कई देशों ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त कर दिया है. जिससे भारतीय पासपोर्टधारकों के लिए बिना झंझट के विदेश यात्रा करने वाले ठिकानों की लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई है.