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अब झटपट बैग पैक कर विदेश उड़ना नहीं होगा आसान, इन 4 खूबसूरत देशों ने एकाएक बंद कर दी भारतीयों की 'डायरेक्ट एंट्री'

Countries that have stopped visa-free entry for Indians: अब झटपट बैग पैक करके विदेश उड़ना आसान नहीं होगा. दुनिया के 4 खूबसूरत देशों ने भारतीयों की सीधी एंट्री के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं. ऐसा करने से उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेजा जा सकता है. आइए जानते हैं कि भारतीयों को मना करने वाले वे देश कौन-से हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 26, 2026, 04:30 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:32 AM IST
अब झटपट बैग पैक कर विदेश उड़ना नहीं होगा आसान, इन 4 खूबसूरत देशों ने एकाएक बंद कर दी भारतीयों की 'डायरेक्ट एंट्री'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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