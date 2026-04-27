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Hindi Newsदुनियाबिल्ली की इन 5 नस्लों को भूलकर भी न पालें, वरना झेलनी पड़ सकती हैं बड़ी परेशानियां; वेटरिनरी डॉक्टर दे रहे चेतावनी

बिल्ली की इन 5 नस्लों को भूलकर भी न पालें, वरना झेलनी पड़ सकती हैं बड़ी परेशानियां; वेटरिनरी डॉक्टर दे रहे चेतावनी

5 Dangerous Cat Breeds: अगर आप बिल्ली पालने के शौकीन हैं या पालने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आप बिल्ली की 5 नस्लों को भूलकर भी न पालें, वरना आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. इस बारे में वेटरिनरी डॉक्टर ने बड़ी चेतावनी जारी की है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:46 PM IST
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बिल्ली की इन 5 नस्लों को भूलकर भी न पालें, वरना झेलनी पड़ सकती हैं बड़ी परेशानियां; वेटरिनरी डॉक्टर दे रहे चेतावनी

Which 5 Species of Cat Should Never be Kept: दुनिया में बहुत सारे लोग पेट के रूप में कुत्ते या बिल्ली पालते हैं. बिल्लियों में भी बहुत सारी ब्रीड होती हैं, जिन्हें पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है. हालांकि 5 ऐसी ब्रीड हैं, जिन्हें कभी नहीं पाला जाना चाहिए. ऐसा न करने पर बड़ी परेशानियां हो सकती हैं. एक पेशेवर वेटरिनरी डॉक्टर बेन ने ऐसी पांच लोकप्रिय बिल्ली की नस्लों के बारे में बताया है, जिन्हें पालतू जानवर के रूप में घर में नहीं रखा जाना चाहिए. उन्होंने वर्षों तक बिल्लियों का इलाज करने और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को देखने के बाद यह राय दी है.

बिल्ली की किन प्रजातियों को कभी नहीं पालना चाहिए?

डॉक्टर बेन ने इस संबंध में टिकटॉक पर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बिल्ली की उन 5 प्रजातियों के बारे में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि यह उनकी अपनी राय है और किसी को जज करने के बारे में नहीं है. आइए जानते हैं कि बिल्लियों की वे 5 प्रजातियां कौन-सी हैं, जिनसे दूर रहना चाहिए. 

स्फिंक्स बिल्ली (Sphynx Cat)

डेली मेल यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, स्फिंक्स बिल्ली को घर में पालना सही नहीं होता है. इन बिल्लियों में मूंछें नहीं होती और अगर होती भी हैं तो बहुत छोटी या बेकार होती हैं. ये मूंछें अपनी बाल रहित त्वचा के लिए जानी जाती है. उनकी मूंछें नेविगेशन और संचार के लिए बहुत जरूरी जरूरी होती हैं. बाल न होने से वे ठंड में बहुत परेशान रहती हैं. उनमें हृदय रोग का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जिससे वे अक्सर कम उम्र में ही मर जाती हैं. 

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स्कॉटिश फोल्ड बिल्ली (Scottish Fold Cat)

इस नस्ल की बिल्लियों का कान मुड़े हुए होते हैं, जिससे वह बहुत प्यारी लगती है. लेकिन यह नस्ल एक आनुवंशिक विकार से ग्रस्त होती है, जिसके कारण कम उम्र में ही उसे दर्दनाक गठिया हो जाता है. इसकी वजह से वह हमेशा दर्द में रहती है और ढंग से चल-फिर भी नहीं पाती. इस बिल्ली को घर में लाना सेहत से जुड़े जोखिम पैदा कर सकता है. 

सवाना बिल्ली (Savannah Cat)

यह घरेलू बिल्ली और जंगली सर्वल का क्रॉसब्रीड है. ये सामान्य घरेलू बिल्ली से ज्यादा बड़ी, शक्तिशाली और जंगली प्रवृत्ति वाली होती हैं. इसका स्वभाव थोड़ा हिंसक होता है. घरेलू माहौल में इन्हें संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. जिन घरों में बच्चे हों, वहां पर ऐसी बिल्लियों को भूलकर भी नहीं पालना चाहिए. 

मंचकिन बिल्ली (Munchkin Cat)

इस नस्ल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी टांगें बहुत छोटी होती हैं. छोटी टांगें होने की वजह से उन बिल्लियों को चलने-फिरने में दिक्कत होती है और वे कम उम्र में ही गठिया (arthritis) की शिकार हो जाती हैं. ऐसे बिल्लियों को घर में लाना बीमारियों के आगमन का संकेत हो सकता है. इसलिए इसे बचा जाना चाहिए. 

पर्शियन बिल्ली (Persian Cat)

डॉक्टर बेन बताते हैं कि पर्शियन बिल्लियों के चेहरे चपटे होते हैं. जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है. उसकी आंखों में समस्याएं होती हैं. साथ ही, बार-बार संक्रमण और ग्रूमिंग से जुड़ी मुश्किलें होती हैं. जिसकी वजह से उन्हें पालना मुश्किल हो सकता है. ऐसा करना न केवल खुद के लिए खतरा पैदा करना बल्कि बिल्लियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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