दुनिया में घूमने के लिए भारतीयों का फेवरिट शहर कौन-सा है? बैंकॉक, टोरंटो-लंदन नहीं, ये रेगिस्तानी सिटी है टॉप पर

Favorite Tourist Destination of Indians in World: दुनियाभर में भारतीय बड़े घुमक्कड़ माने जाते हैं. इनमें से बहुत सारे भारतीय विदेश घूमने भी जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वह कौन सा शहर है, जहां पर भारतीय सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं. वह शहर बैंकॉक, टोरंटो या लंदन नहीं बल्कि एक रेगिस्तानी सिटी है. जहां घूमने के भारतीय जबरदस्त दीवाने हैं.
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Which City do Indians Visit Most in World: भारतीय लोग घूमने के बहुत शौकीन माने जाते हैं. इससे जहां उन्हें नई-नई जगहों के भ्रमण का मौका मिलता है, वहीं ट्रैवल के बाद वे रिफ्रेश होकर नई एनर्जी के साथ अपने घर लौटते हैं. अधिकतर लोग छुट्टियों में देश की विभिन्न जगहों पर घूमने को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन संपन्न लोग विदेश भी धड़ल्ले से घूमते हैं. क्या आप जानते हैं कि भारतीयों का दुनिया में शहर कौन-सा है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में भारतीय घूमने के लिए पहुंचते हैं. वह जगह बैंकॉक, टोरंटो, न्यूयार्क, लंदन या पेरिस नहीं बल्कि एक रेगिस्तानी शहर है. इस शहर के प्रति भारतीयों की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है. आइए जानते हैं कि वह अलबेला शहर कौन-सा है और वहां ऐसा क्या है, जो भारतीयों को अपनी ओर खींचता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय पर्यटक दुनिया में घूमने के लिए सबसे ज्यादा दुबई आते हैं. संयुक्त अरब अमीरात का यह शहर पिछले कई सालों से भारतीयों के लिए पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशन रहा है. हर साल लाखों भारतीय दुबई जाते हैं. वर्ष 2024 में 77.9 लाख भारतीय UAE गए. इनमें से अधिकतर लोग दुबई जाने वाले थे. यह उस साल विदेश गए कुल भारतीयों का करीब 25% था. 2025 में भी यह ट्रेंड जारी रहा.
भारतीय पर्यटकों के लिए दुबई दुनिया का फेवरिट डेस्टिनेशन है तो इसकी अपनी कई वजहें हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीयों के लिए दुबई का वीजा काफी आसानी से मिल जाता है. आप किसी एजेंसी या ऑनलाइन मोड से अधिकतम 60 दिनों का टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं. यदि आप ब्रिटेन, यूएस में रहने वाले भारतवंशी हैं तो आपको वीजा ऑन अराइवल भी मिल सकता है.
भारतीयों के लिए दुबई जाना दूसरे विदेशी डेस्टिनेशंस के मुकाबले आसान और सस्ता है. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं. आप महज 3-4 घंटे का सफर करके दुबई जा सकते हैं. कई बार तो इसका खर्च दिल्ली-कोच्चि जैसी घरेलू उड़ानों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है. अच्छी एयर कनेक्टिविटी और कम थकान की वजह से फैमिली, कपल्स और पहली बार विदेश जाने वाले लोग आसानी से दुबई को चुन लेते हैं.
दुबई पहुंचने पर भारतीयों को घर जैसा माहौल मिलता है. वहां पर उन्हें जगह-जगह भारतीय रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाते हैं. जहां पर आप वेज-नॉन-वेज और साउथ इंडियन फूड बहुत आसानी से मिल जाता है. वहां पर हिंदी, मलयालम, तमिल आदि भाषाएं सुनाई देती हैं. बड़ी भारतीय कम्युनिटी होने से वहां पर लोगों को घर जैसा फील होता है.
दुबई में फैमिली, बच्चों, कपल्स और एडवेंचर लवर्स के लिए कुछ न कुछ जरूर है. वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जहां ऊपर से नीचे का व्यू देखना जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है. इसके अलावा दुबई फाउंटेन शो,
डेजर्ट सफारी, ड्यून बग्गी, कैमल राइड, बारबीक्यू डिनर, तंबोली शो, दुबई एक्वेरियम, आइस स्केटिंग और वॉटर पार्क्स जैसी जगहें देखने जा सकते हैं.