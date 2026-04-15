Cement: धड़ाधड़ बनता है सीमेंट, पूरी दुनिया में होती है सप्लाई, कौन-सा देश है दुनिया में Cement का बादशाह, लिस्ट में कहां है भारत

Cement Manufacturers: सीमेंट किसी भी इमारत को बनाने के लिए बेहद अहम चीज है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन-सा देश सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है और भारत फेहरिस्त में कौन से नंबर पर है.
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Largest Cement Manufacturers: बड़ी-बड़ी इमारतें हों, घर या कोई भी बिल्डिंग हो, उनको बनाने में सीमेंट की जरूरत पड़ती है. यानी बिल्डिंग को मजबूती देने के लिए सीमेंट बेहद जरूरी चीज है. आपने देखा होगा कि घरों में दीवारों को मजबूत बनाने के लिए उन पर सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है. उसके बाद पानी का छिड़काव कर उसे और मजबूत किया जाता है.
सीमेंट इंडस्ट्री ग्लोबल कंस्ट्रक्शन और बुनियादी ढांचे के विकास की रीढ़ है. जैसे-जैसे शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रही हैं, यह समझना कि सीमेंट उत्पादन में किन देशों का वर्चस्व है, इंडस्ट्री से जुड़े पेशेवरों और निवेशकों दोनों के लिए ही बेहद अहम हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं, दुनिया के वो देश जो सीमेंट उत्पादन में बादशाह हैं.
फेहरिस्त में पहले नंबर पर है चीन, जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है. उसका वैश्विक उत्पादन में 50% से ज्यादा का योगदान है.
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक, साल 2023-24 में चीन की सीमेंट फैक्टरियों ने करीब 2.1 बिलियन मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया, जो बाकी उत्पादकों से बेहद आगे है.
दरअसल, चीन में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ. बड़ी-बड़ी इमारतें बनीं. सड़कों से लेकर बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा. इसकी वजह से डिमांड भी तेजी से बढ़ी. चीन के मैन्युफैक्चरर्स ने मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के अनुकूल पहल में भारी-भरकम निवेश किया. इस वजह से चीन दुनिया में सीमेंट किंग बनकर बैठा हुआ है.
दूसरे नंबर पर है भारत. साल 2023-24 में भारत ने करीब 410-490 मिलियन मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया. सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कदम और आवास विकास परियोजनाओं की बदौलत सीमेंट के जबरदस्त उत्पादन के कारण भारत ने दूसरा नंबर हासिल किया है. देश के सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर के बड़े भंडार और बढ़ती घरेलू खपत से फायदा मिलता है. बड़ी भारतीय सीमेंट उत्पादन कंपनियां बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार लगातार कर रही हैं.
तीसरे नंबर पर है वियतनाम, जिसने साल 2023-24 में करीब 110-162 मिलियन मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया. वियतनाम की इकोनॉमी में तेज इजाफे की वजह से सीमेंट उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है. देश की घरेलू कंपनियां अपनी जरूरतों के साथ-साथ पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया के निर्यात बाजारों को भी सप्लाई करते हैं.
चौथे नंबर पर है अमेरिका, जो दुनिया में बड़ा सीमेंट उत्पादक है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर रिनुअल प्रोजेक्ट्स की वजह से डिमांड वहां काफी ज्यादा है. अमेरिकी सीमेंट प्लांट एफिशियंसी और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पर जोर देते हैं और कई प्लांट वैकल्पिक ईंधन स्रोतों और एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम पर काम करते हैं.