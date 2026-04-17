195 में सिर्फ 9... जानिए जिस न्यूक्लियर बम की आग में पूरी दुनिया झुलस रही, वो किन देशों के पास है?

When were Nuclear Bombs First Used: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच जंग का बड़ा मुद्दा परमाणु बम बना हुआ है. ईरान को लगता है कि उसे दुश्मनों के हमलों से बचाव का एकमात्र बचाव परमाणु बम से ही मिल सकता है. वहीं इजरायल को लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वह इसका पहला प्रयोग उस पर ही करेगा. यही वजह है कि वह उसे किसी भी तरह से यह बम बनाने नहीं देना चाहता. ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि दुनिया में परमाणु बम का खतरा कितना बड़ा है और यह किस तरह पूरी दुनिया को मिटा सकता है.

इन 9 देशों के पास हैं परमाणु बम

SIPRI की 2025 में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 195 देश हैं, जिनमें 9 देशों के पास परमाणु बम हैं. मौजूदा समय में इन्हीं 9 देशों के पास कुल 12 हजार 241 परमाणु हथियार हैं.खतरनाक बात ये है कि इनमें से 9614 परमाणु बम सैन्य स्टॉकपाइल में हैं और वे तुरंत दागने के लिए रेडी पोजिशन में हैं. यानी किसी भी दिन इन 9 देशों में से कोई गलत फैसला ले ले और वह अपने दुश्मन पर परमाणु दाग दे तो क्या होगा.

सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल के पास परमाणु बम हैं. SIPRI के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें सबसे ज्यादा बम रूस के पास हैं. उसके पास 5,459 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास 5177 परमाणु बम हैं.

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रूस-यूएस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम

चीन की बात करें तो उसके पास 600 परमाणु बम, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजरायल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 हथियार हैं. यह सब संख्या अनुमानित है, क्योंकि कोई भी देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या का खुलासा नहीं करता है. इनमें से ज्यादातर रूस और अमेरिका के पास हैं, जो वैश्विक स्टॉक का 87% हिस्सा रखते हैं.

ये हथियार केवल 9 देशों के पास हैं. 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा-नागासाकी पर बम गिराए थे, तब केवल एक देश के पास यह विनाशकारी शक्ति थी. धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती गई और आज 9 देशों ने इसे हासिल कर लिया है. इन हथियारों की आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है, क्योंकि इनकी विनाश क्षमता अकल्पनीय है.

हिरोशिमा-नागासाकी ने झेला था परमाणु ध्वंस

परमाणु बम का आविष्कार सबसे पहले अमेरिका ने किया था. उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में हिरोशिमा-नागासाकी पर इनका इस्तेमाल किया. इस हमले से दोनों शहरों के लाखों लोग तुरंत मारे गए और जो बच गए, उन्हें गंभीर रेडिएशन और बीमारियों का सामना करना पड़ा. यह पहली और एकमात्र घटना थी, जब न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल हुआ. इसके बाद से आज तक इन हथियारों का यूज नहीं किया गया है.

अमेरिका के बाद 1949 में रूस, 1952 में ब्रिटेन, 1960 में फ्रांस और 1964 में चीन ने इन्हें विकसित किया. वर्ष 1974 में भारत, 1998 में पाकिस्तान और 2006 में उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर परीक्षण किए. इन सब देशों ने अपने पास परमाणु बम होने की बात को खुलकर स्वीकार किया. माना जाता है कि इजरायल भी 1960 के दशक से परमाणु शक्ति रखता है, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया.

परमाणु हथियारों को अपग्रेड कर रहे देश

वर्तमान में रूस और अमेरिका मिलकर दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार रखते हैं. दोनों देश अपने पुराने हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं और नए सिस्टम विकसित कर रहे हैं. 2024 में भी दोनों मुल्कों ने आधुनिकीकरण जारी रखा. चीन भी तेजी से अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा रहा है. वर्ष 2025 तक उसके पास 600 हथियार हो चुके हैं. फ्रांस और ब्रिटेन छोटे लेकिन आधुनिक स्टॉक रखते हैं. ये पांच देश परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत मान्यता प्राप्त परमाणु शक्तियां हैं. जबकि बाकी 4 मुल्कों को यह दर्जा नहीं है.

भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इन हथियारों पर निर्भर हैं. भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने स्टॉक बढ़ा रहे हैं. उत्तर कोरिया ने हाल के वर्षों में कई मिसाइल परीक्षण किए हैं. इजरायल अनौपचारिक रूप से परमाणु शक्ति है. इन देशों में कोई भी NPT का हिस्सा नहीं है. यानी कि वह अपनी परमाणु तकनीक को दूसरे से देने से रोकने के लिए बाध्य नहीं है.

विनाश के कगार पर बैठी है दुनिया

मौजूदा समय में यूक्रेन युद्ध, इजरायल-ईरान तनाव और चीन-ताइवान मुद्दे से दुनिया में एस्केलेशन का खतरा बढ़ा है. हालांकि, परमाणु निरोध अभी भी काम कर रहा है और कोई भी देश जानबूझकर पूर्ण परमाणु युद्ध नहीं चाहता. इसके बावजूद, गलतफहमी या क्षेत्रीय संघर्ष से अनियोजित जंग का जोखिम 2026 में बढ़ा है. एक्सपर्टों का कहना है कि महाविनाश से बचने के लिए कूटनीति और नई संधियों की जरूरत है, वरना किसी भी दिन बर्बादी दस्तक दे सकती है.