दुनिया के वो खास देश जहां प्रॉपर्टी खरीदते ही मिल जाती है नागरिकता! जानिए कितने करोड़ में पूरा कर सकते हैं ये सपना

Countries that grant citizenship on buying property: अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कहां पर बसना ठीक रहेगा तो आज हम आपकी मुश्किल को हल कर देते हैं. दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जो वहां प्रॉपर्टी में निवेश करने पर नागरिकता फ्री में प्रदान करते हैं. आइए जानते हैं कि वे देश कौन-से हैं.
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Countries in World Where Citizenship Granted on Buying Property: दूसरे देशों में जाकर बसना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन यह अक्सर इतना महंगा और उलझाऊ होता है कि लोग इसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं. ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, जहां पर प्रॉपर्टी खरीदने मात्र से नागरिकता मिल जाती है तो कैसा लगेगा. यकीनन, आप हैरानी में पड़ जाएंगे लेकिन यह सच है. इस दुनिया में एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे मुल्क हैं, जो अपने यहां निवेश बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर नागरिकता दे रहे हैं. ऐसे में अगर आपका मन भी विदेश में बसने का है तो ये मुल्क आपकी बेहतर मंजिल हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसे अनूठे मुल्क कौन-से हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के कुछ छोटे-से-खूबसूरत द्वीप देश Citizenship by Investment (CBI) प्रोग्राम के जरिए प्रॉपर्टी निवेश करने पर नागरिकता देते हैं. यानी कि अगर आप वहां पर लग्जरी विला या रिसॉर्ट शेयर खरीदते हैं तो बदले में आपको वहां की नागरिकता का प्रतीक पासपोर्ट भी साथ में मिल जाता है. ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है. इन देशों में डोमिनिका (Dominica), एंटिगुआ व बारबुडा(Antigua and Barbuda), सेंट किट्स (Saint Kitts), नेविस (Nevis) और सेंट लूसिया (St. Lucia) समेत कई देशों के नाम शामिल हैं. ये देश केवल निवेश के बदले केवल नागरिकता ही नहीं देता बल्कि टैक्स बेनिफिट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल का तोहफा भी साथ में देते हैं.
डोमिनिका (Dominica) की बात करें तो उसे विदेश में बसने के लिए सबसे किफायती विकल्प माना जाता है. वहां पर सरकारी मंजूरशुदा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में न्यूनतम 200,000 डॉलर का निवेश करने पर नागरिकता मिल जाती है. हालांकि, इसके साथ ही यह शर्त भी है कि उस प्रॉपर्टी को 3 साल तक बेचा नहीं जा सकता. मजे की बात ये है कि प्रॉपर्टी में निवेश और नागरिकता मिलने की यह सारी प्रक्रिया महज 6 महीने में पूरी हो जाती है. ऐसा करने पर आप उस प्रॉपर्टी से सालाना मोटा किराया भी कमा सकते हैं और जब चाहे, वहां पर जाकर बस सकते हैं. इतना ही नहीं, डोमिनिका का पासपोर्ट मिलने पर आप 145 से ज्यादा देशों में वीजा-फ्री यात्रा कर सकते हैं. वहां पर रहने का लागत खर्च भी काफी कम है, जिसके चलते वह देश रहने के लिए आइडियल हो सकता है.
एंटीगुआ और बारबुडा (Antigua and Barbuda) डोमिनिका की तुलना में थोड़ा महंगा है लेकिन बेहद आकर्षक मुल्क है. वहां पर आप किसी अप्रूव्ड लग्जरी रिसॉर्ट, बीच फ्रंट विला या होटल में न्यूनतम 3 लाख डॉलर का शेयर खरीद कर नागरिकता पा सकते हैं. शर्त ये है कि आप उस प्रॉपर्टी को 5 साल से पहले बेच नहीं सकते. इस मुल्क की नागरिकता मिलने पर आप 150 से ज्यादा देशों में घूमने के लिए वीजा-फ्री एक्सेस हासिल कर सकते हैं. वहां पर भी आप अपनी संपत्ति को किराये पर देकर बढ़िया कमाई कर सकते हैं.
सेंट किट्स और नेविस (Saint Kitts and Nevis) को CBI प्रोग्राम का जनक कहा जाता है. इन्हीं दे देशों ने 1984 से प्रॉपर्टी में निवेश के बदले नागरिकता देने की यह योजना शुरू की थी. वहां पर आप रियल सेक्टर में न्यूनतम 325,000 डॉलर का निवेश करके पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं. लेकिन शर्त ये है कि आप उस संपत्ति को 7 साल से पहले बेच नहीं सकते. ऐसा करने पर आपकी नागरिकता तुरंत रद्द हो जाएगी. इन मुल्कों में टैक्स बहुत कम है लेकिन क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी है.
सेंट लूसिया (St. Lucia) की बात करें तो वहां पर होटल-रिसॉर्ट में 3 लाख डॉलर का निवेश करने पर नागरिकता मिल जाती है. उस संपत्ति को आप 5 साल से पहले बेच नहीं सकते. नागरिकता मिलने पर आप वहां पर शानदार जिंदगी गुजार सकते हैं. समुद्र किनारे बसे इस देश में तमाम बीच हैं, जहां पर शाम गुजारना आपके लिए यादगार बन सकता है. वहां पर आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन वहां रहने के फायदों के सामने यह इंतजार कुछ भी नहीं है.
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