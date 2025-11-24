किस देश में सबसे ज्यादा पहाड़ हैं? भारत और उसके ये पड़ोसी मुल्क है शामिल, जानें कौन है किस नंबर पर..

Top Mountain Countries: पहाड़ किसी भी देश की नेचुरल सुंदरता, बायोडावरसिटी और क्लाइमेट को अनोखा बनाता है. ऊंची-ऊंची चोटियां शानदार नजारे देने के साथ-साथ रोमांच, टूरिज्म और कल्चरल वैल्यूज का भी केंद्र होती हैं. दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जो अपने पहाड़ों के लिए मशहूर हैं. लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ किस देश में मिलते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको, आपके इस सवाल का जवाब देंगे.

नेपाल

नेपाल एक ऐसा देश है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है. हिमालय की चोटियों के साथ-साथ नेपाल दुनिया का सबसे पहाड़ी देश माना जाता है. यह देश नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है. यहां 7000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले 100 से ज्यादा पर्वत चोटियां मौजूद हैं. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहीं है.

भारत

भारत एक विशाल देश है, जहां तरह-तरह की पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं. भारत के उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में काराकोरम रेंज, पश्चिम में अरावली, और दक्षिण में विंध्य और पश्चिमी घाट प्राकृतिक विविधता मजबूत बनाते हैं. यहां बर्फ से ढकी चोटियों के साथ-साथ घने जंगलों और हर-भरे हिल स्टेशन हैं.

चीन

चीन का भौगोलिक क्षेत्र दुनिया भर के सबसे विविध क्षेत्रों में गिना जाता है. देश के तिब्बती पठार, तिएन शान, कुनलुन पर्वत और कई ऊंची श्रृंखलाएं हैं. वहीं नेपाल-चीन बॉर्डर पर स्थित माउंट एवरेस्ट का उत्तरी भाग भी चीन में ही आता है. ऊंचे पर्वत और विस्तृत पठार चीन को नेचुलर संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं.

पाकिस्तान

आपको बता दें, पाकिस्तान में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण चोटियां हैं. यहां का उत्तरी क्षेत्र, खासकर गिलगित-बाल्टिस्तान, दुनिया की सबसे कठिन और ऊंची पर्वत चोटियों के लिए फेमस है. यहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 मौजूद है, जो चुनौतीपूर्ण मानी जाती है. साथ ही काराकोरम रेंज की खूबसूरती और कठिन भू-भाग इसे साहसिक खेलों का प्रमुख केंद्र बनाते हैं.