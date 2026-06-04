US में 35, स्विट्जरलैंड में 65 रुपये... लेकिन इस देश में 5.50 रुपये में मिल जाता है अंडा? दुनिया कहती 'Egg Capital'

Cheapest Egg in World: क्या आप जानते हैं कि जिस US में एक अंडा 35 रुपये, स्विट्जरलैंड में 65 रुपये और पड़ोसी चीन में 13 रुपये में मिलता है. लेकिन एक देश ऐसा है, जहां पर दुनिया में सबसे सस्ते अंडे बिकते हैं. जब विदेशी वहां पर जाकर अंडे खाते हैं तो कम कीमत देखकर दंग रह जाते हैं. सबसे कम कीमत की वजह से लोग इसे दुनिया की 'Egg Capital' भी कहते हैं.
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India Interesting Facts in Hindi: अंडे खाना प्रोटीन का बढ़िया स्रोत माना जाता है. भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों लोग रोजाना अपने दिन की शुरुआत अंडे के साथ नाश्ते से करते हैं. दुनिया में अंडों की कीमतें भी अलग-अलग है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता अंडा कहां मिलता है और वहां पर ऐसा होने की वजहें क्या हैं? आप चाहे अंडा खाते हों यान खाते हैं लेकिन जब उस मुल्क का नाम जानेंगे तो दंग जरूर रह जाएंगे. आइए, जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता अंडे उपलब्ध करवाने वाला वह मुल्क कौन-सा है.
भारत दुनिया में सबसे सस्ता अंडा बेचने वाला देश है. यहां पर आप महज 5-6 रुपये में एक अंडा हासिल कर सकते हैं. इसके विपरीत, स्विट्जरलैंड और अन्य विकसित राष्ट्रों में यह कई गुना महंगा है. भारत में अंडे सस्ते होने की वजह यहां पर बड़े पैमाने पर पोल्ट्री उत्पादन है. जिसकी वजह से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक बन जाता है.
जून 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में अंडों की थोक दर औसतन ₹5.50 से ₹5.80 प्रति अंडा है. जबकि, रिटेल में वह अंडा 7 रुपये में मिल जाता है. पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर अंडे की कीमत 10-11 रुपये और ईरान- बांग्लादेश में 9-10 रुपये प्रति अंडा है.
मजे की बात ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन चीन में होता है. लेकिन वहां पर डिमांड हाई होने की वजह से अंडों की कीमत 13-14 रुपये प्रति अंडे है. पश्चिम देशों की बात करें तो वहां पर अंडा और भी महंगा मिलता है. अमेरिका में एक अंडा औसतन 30-35 रुपये तक मिलता है. स्विट्जरलैंड में एक अंडा 60-65 या उससे अधिक का पड़ सकता है, जो भारत की तुलना में 10-12 गुना महंगा है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में भी एक अंडा 40 से 50 रुपये मे बिकता है.
इससे आप समझ गए होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद सबसे ज्यादा सस्ते अंडे भारत ही उपलब्ध करवाता है. भारत में अंडों के सस्ते होने की वजह सस्ता चारा (मक्का और सोयाबीन), कम श्रम लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन और कुशल सप्लाई चेन है. यही वजह है कि एक सामान्य भारतीय के लिए अंडा सुलभ पौष्टिक भोजन बन चुका है, जबकि विकसित देशों में यह महंगा होने की वजह से लग्जरी आइटम माना जाता है. तो अगली बार जब आप अंडे या ऑमलेट खाएं तो इस बात पर गर्व कीजिएगा कि आप दुनिया के सबसे सस्ते अंडे खाते हैं.
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