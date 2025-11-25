सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश कौन? कमाई से दोगुना ज्यादा है उधार; जानें भारत का नंबर..

Which Country has Highest Debt 2025: इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' के हाल ही में आए अनुमानों के अनुसार, 2025 में सरकारी कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है. कुल ग्लोबल डेप्ट लगभग $111 ट्रिलियन डॉलर (लगभग ₹9,200 लाख करोड़) हो गया है, जो कि दुनिया की GDP का लगभग 95% है. कर्ज का यूं बढ़ना दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी महामारी और अन्य आर्थित संकटों के बाद फाइनेंशियल बोझ तले दबी है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि 2025 में ग्लोबल गवर्नमेंट डेब्ट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाला देश कौन सा है और इस लिस्ट में भारत कितने नंबर पर है.

अमेरिका पर सबसे बड़ा कर्ज

सरकारी कर्ज लेने के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है. अनुमान के हिसाब से अमेरिका पर लगभग $38.3 ट्रिलियन (₹3,180 लाख करोड़ से अधिक) का कर्ज है. यह आकड़ा अकेले ही पूरे ग्लोबल गवर्नमेंट डेब्ट के एक तिहाई से ज्यादा है. अमेरिका के बाद, चीन पर लगभग $18.7 ट्रिलियन का कर्ज है, जो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर लगभग $9.8 ट्रिलियन कर्ज के साथ जापान है. इन तीन देशों का कर्ज दुनिया के कुल कर्ज का 60% हिस्सा है.

जापान का कर्ज से जीडीपी रेशियो चिंताजनक

कर्ज की गंभीरता को समझने के लिए कर्ज-से-जीडीपी रेशियो (Debt-to-GDP Ratio) को समझना चाहिए, ये बताता है कि किसी देश का कर्ज उसके वार्षिक आर्थिक उत्पादन (GDP) की तुलना में कितना ज्यादा है. इस रेशियो के मामले में जापान दुनिया की बड़े इकोनोमी के शीर्ष पर है. जापान का कर्ज-से-जीडीपी रेशियो लगभग 230% से 235% है. इसका मतलब है कि जापान का सरकारी कर्ज उसके पूरे एक साल की आर्थिक कमाई के दोगुने से भी ज्यादा है.

इकोनोमी पर दबाव

आपको बता दें, सिर्फ डेवलप देश ही नहीं, बल्कि कई डेवलपिंग देश की अर्थव्यवस्थाएं भी कर्ज के बोझ से जूझ रही हैं. कर्ज-से-जीडीपी रेशियो की लिस्ट में जापान के अलावा, सूडान (लगभग 222% से 252%) और सिंगापुर (लगभग 176%) जैसे देश भी सबसे अधिक कर्ज वाले देशों में शामिल हैं. वहीं यूरोप के ग्रीस और इटली जैसे देशों में भी जीडीपी की तुलना में काफी ज्यादा कर्ज है.

भारत कितने नंबर पर है?

ग्लोबल डेब्ट में भारत भी पीछे नहीं है. अनुमानों के अनुसार 2025 में भारत का सरकारी कर्ज-से-जीडीपी रेशियो लगभग 80% से 81% के बीच है. हालांकि यह कई डेबलब्ड देशों की तुलना में कम है, फिर भी यह भारत सरकारी के लिए चुनौती से कम नहीं है.