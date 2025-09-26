भारत नहीं, इस देश में हैं सबसे ज्यादा मच्छर! काट-काटकर लोगों को कर देते हैं बेहाल

Which Country Has Most Mosquitoes: मच्छर एक छोटे लेकिन खतरनाक कीट हैं, जो हर साल लाखों लोगों की जान खतरे में डालते हैं. मच्छर दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जहां इनकी संख्या बहुत ज्यादा है. मच्छरों से कई खतरनाक बीमारियों भी हो सकती है, जिसमें डेंगू, मलेरिया, जीका, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस और पीला बुखार शामिल है. भारत के साथ-साथ ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड ऐसे देश हैं, जहां सबसे ज्यादा मच्छर और उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं.

क्या कहता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू?

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार इन पांच देशों में सबसे ज्यादा मच्छर की संख्या है. इन में ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और भारत शामिल है. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील में 447, इंडोनेशिया में 439, मलेशिया में 415, थाइलैंड में 379 और भारत में 338 मच्छर की प्रजातियां हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि इन पांच देशों में ही सबसे ज्यादा मच्छर क्यों?

मौसम

इसका बड़ा का कारण वहां का मौसम है. ब्राजील, इंडोनेशिया और मलेशिया, ऐसे देश हैं, जहां सालभर गर्मी और नमी बना रहा है. ऐसा मौसम मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन स्थल होता है.

मच्छरों की इतनी ज्यादा प्रजातियां क्यों हैं?

आपको बता दें, मच्छर कीट है, जिसकी बहुत ज्यादा प्रजातियां होती हैं. एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर सबसे ज्यादा पहाड़, समुद्र, द्वीप, नदी-घाटियां में जन्म लेते हैं. ऐसे में जहां ये ऐसी चीजें ज्यादा होंगी, वहां उतनी ही ज्यादा मच्छरों की प्रजातियां जन्म लेंगी.

किस देश में सबसे ज्यादा मच्छर

दुनिया में सबसे ज्यादा मच्छर ब्राजील में पाए जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह देश काफी विशाल है और यहां के रेनफॉरेस्ट, अमेजन रेनफॉरेस्ट और गर्म और नमी वाला मौसम, इसे मच्छरों के लिए आदर्श देश बनाता है. मच्छर ज्यादा होने के कारण इस देश में मलेरिया, डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है.

भारत और थाइलैंड के हाल

दुनियाभर के पांच सबसे ज्यादा मच्छर वाले देशों में भारत और थाइलैंड भी आता है. एक्सपर्ट के अनुसार भारत और थाइलैंड में शहरीकरण और खेती बढ़ा है, जिसके कारण जंगल कम हो गई हैं. यही कारण है कि यहां मच्छरों की संख्या ब्राजील में कम है.