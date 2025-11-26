Advertisement
trendingNow13019040
Hindi Newsदुनिया

दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट, पूरा घूमने में लग सकता है 18 साल का समय; 3 महासागरों वाला है ये देश

Worlds Longest Beach: ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें समुद्री बीच पसंद होते हैं और वे तरह-तरह के बीच घूमना पसंद करते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा बीच कौन सा है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट, पूरा घूमने में लग सकता है 18 साल का समय; 3 महासागरों वाला है ये देश

Worlds Longest Beach: घूमना-फिरना पसंद करने वाले लोगों में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें समुद्री बीच पसंद आता है. लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कहा हैं? सबसे लंबे समुद्री तट की बात करने पर, अक्सर लोग द्वीपीय देशों के बारे में सोचते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश कनाडा में है. इसकी कुल लंबाई लगभग 2,02,080 किलोमीटर है. भौगोलिक महत्व होने के साथ-साथ ये  पर्यावरण, व्यापार और प्राकृतिक सुंदरता में भी जरूरी भूमिका निभाता है. 

 

2,02,080 किलोमीटर लंबा
कनाडा के समुद्री तट की लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है. इस विशाल दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे कनाडा के पूरे तट का चक्कर लगाने में 18 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है. यह लंबाई दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे लंबी तटरेखा वाले देशों की लंबाई को मिला देने पर भी उनसे कहीं ज्यादा है. यह आंकड़ा ये भी दर्शाता है कि कनाडा किस हद तक अपने समुद्री किनारों पर निर्भर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

तीन महासागरों से घिरा
कनाडा के समुद्री तट की इतनी लंबाई होने का बड़ा भौगोलिक कारण ये है कि यह देश तीन मुख्य महासागरों से घिरा हुआ है. देश के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है. 

 

द्वीपों की टेढ़ी-मेढ़ी बनावट
कनाडा के समुद्री तट की इतनी लंबाई का एक बड़ा कारण इसकी टेढ़ी-मेढ़ी बनावट और हजारों द्वीप हैं. कनाडा के पास  243,000 से भी ज्यादा छोटे-बड़े द्वीप हैं. समुद्री तट की लंबाई की मापते हुए इन सभी द्वीपों के किनारों को भी शामिल किया जाता है. बैफिन द्वीप और वैंकूवर द्वीप जैसे बड़े द्वीप, कनाडा को विश्व में पहले स्थान पर पहुंचाती हैं. 

 

केवल एक भौगोलिक रिकॉर्ड नहीं
कनाडा के लंबे समुद्री तट केवल एक भौगोलिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यहां की जैव विविधता और अर्थव्यवस्था आ भी आधार हैं. अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने वाले समुदाय, प्रशांत तट पर हरे-भरे जंगल और आर्कटिक तट पर पोलर बीयर्स और बर्फीले समुद्री जीवन इसपर निर्भर हैं. 

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Worlds Longest Beachworlds canada beach

Trending news

BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा