दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट, पूरा घूमने में लग सकता है 18 साल का समय; 3 महासागरों वाला है ये देश

Worlds Longest Beach: घूमना-फिरना पसंद करने वाले लोगों में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें समुद्री बीच पसंद आता है. लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कहा हैं? सबसे लंबे समुद्री तट की बात करने पर, अक्सर लोग द्वीपीय देशों के बारे में सोचते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश कनाडा में है. इसकी कुल लंबाई लगभग 2,02,080 किलोमीटर है. भौगोलिक महत्व होने के साथ-साथ ये पर्यावरण, व्यापार और प्राकृतिक सुंदरता में भी जरूरी भूमिका निभाता है.

2,02,080 किलोमीटर लंबा

कनाडा के समुद्री तट की लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है. इस विशाल दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे कनाडा के पूरे तट का चक्कर लगाने में 18 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है. यह लंबाई दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे लंबी तटरेखा वाले देशों की लंबाई को मिला देने पर भी उनसे कहीं ज्यादा है. यह आंकड़ा ये भी दर्शाता है कि कनाडा किस हद तक अपने समुद्री किनारों पर निर्भर है.

तीन महासागरों से घिरा

कनाडा के समुद्री तट की इतनी लंबाई होने का बड़ा भौगोलिक कारण ये है कि यह देश तीन मुख्य महासागरों से घिरा हुआ है. देश के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है.

द्वीपों की टेढ़ी-मेढ़ी बनावट

कनाडा के समुद्री तट की इतनी लंबाई का एक बड़ा कारण इसकी टेढ़ी-मेढ़ी बनावट और हजारों द्वीप हैं. कनाडा के पास 243,000 से भी ज्यादा छोटे-बड़े द्वीप हैं. समुद्री तट की लंबाई की मापते हुए इन सभी द्वीपों के किनारों को भी शामिल किया जाता है. बैफिन द्वीप और वैंकूवर द्वीप जैसे बड़े द्वीप, कनाडा को विश्व में पहले स्थान पर पहुंचाती हैं.

केवल एक भौगोलिक रिकॉर्ड नहीं

कनाडा के लंबे समुद्री तट केवल एक भौगोलिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यहां की जैव विविधता और अर्थव्यवस्था आ भी आधार हैं. अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने वाले समुदाय, प्रशांत तट पर हरे-भरे जंगल और आर्कटिक तट पर पोलर बीयर्स और बर्फीले समुद्री जीवन इसपर निर्भर हैं.