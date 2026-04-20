Advertisement
trendingNow13186201
Hindi NewsदुनियाMarble: खटाखट निकलती है मार्बल, पूरी दुनिया में होती है सप्लाई, कौन-सा देश विश्व में है Marble का सुपरकिंग

Marble: खटाखट निकलती है मार्बल, पूरी दुनिया में होती है सप्लाई, कौन-सा देश विश्व में है Marble का सुपरकिंग

Which is Biggest Producer of Marble: घर में चार-चांद लगाने के लिए मार्बल का कई घरों में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन महंगी होने की वजह से लोग अकसर इससे बचते हैं. लेकिन फिर भी आलीशान घरों में इसका खूब इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्बल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है?

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Marble: खटाखट निकलती है मार्बल, पूरी दुनिया में होती है सप्लाई, कौन-सा देश विश्व में है Marble का सुपरकिंग

Largest Marble Producer in World: घर में चार-चांद लगाने के लिए आप कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं. इनमें पेंट, अलग-अलग तरह की सजावटी चीजें शामिल होती हैं. हालांकि इन चीजों को तो आप बदल सकते हैं. मगर फर्श बदलना आसान नहीं होता. फर्श के लिए मार्केट में कई तरह की टाइल्स और अन्य सामग्री उपलब्ध है, ताकि घर खबसूरत लगे. लेकिन एक चीज, जिसका क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, वह है मार्बल.

बड़े-बड़े घरों में मार्बल का इस्तेमाल होता है. ज्यादा कीमत होने की वजह से अकसर लोग इनको नहीं लगाते हैं. लेकिन बावजूद इसके इसे स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मार्बल का उत्पादन किस देश में होता है. चलिए आपको बताते हैं. साथ ही यह भी बताएंगे कि इस फेहरिस्त में भारत किस नंबर पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

फेहरिस्त में टॉप पर है भारत का पड़ोसी

लिस्ट में पहले नंबर पर है भारत का पड़ोसी देश चीन, जो मार्बल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है. दुनिया के 34 प्रतिशत उत्पादन में चीन का ही हाथ है. चीन के फुजियान और ग्वांगझी में भारी मात्रा में मार्बल का उत्पादन होता है. चीन घरेलू संगमरमर की प्रोसेसिंग करता है, और साथ ही फिनिशिंग और री-एक्सपोर्ट के लिए तुर्की, इटली और ग्रीस से कच्चे ब्लॉक एक्सपोर्ट करता है.

दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम देश तुर्किये. दुनिया में सबसे बड़ा मार्बल का एक्सपोर्टर है तुर्किये. वैश्विक संगमरमर व्यापार में 42% की हिस्सेदारी के साथ, तुर्किये का साल 2023 में निर्यात 667 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था. तुर्किये के अफ्योन प्रांत में बेज मार्बल की सबसे बड़ी खदानें हैं, जबकि बिलेसिक, एस्किसेहिर और मुगला जैसे क्षेत्र इसकी विविध किस्में होती हैं.

इटली की मार्बल की प्रीमियम क्वॉलिटी 

प्रीमियम क्वॉलिटी की मार्बल के मामले में इटली का कोई सानी नहीं है. वैश्विक उत्पादन में उसका योगदान करीब 19 प्रतिशत है. साल 2025 में उसका एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 1,016 पाउंड प्रति टन था.

ग्लोबल मार्बल बिजनेस में ग्रीस का योगदान 10% है, जिसमें पूर्वी मैसेडोनिया-थ्रेस क्षेत्र 265 से ज्यादा एक्टिव माइंस हैं, जो ग्रीस के कुल निर्यात का 80% उत्पादन करती है.

किस नंबर पर है भारत?

अगला नंबर है भारत का, जो दुनिया में मार्बल का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है. वैश्विक बाजार में भारत के प्रोडक्शन का हिस्सा करीब 16 प्रतिशत है. राजस्थान का मकराना मार्बल दुनिया में फेमस है क्योंकि यहां के मार्बल से ही ताजमहल का निर्माण किया गया है. अकेला यही इलाका करीब 20,036 करोड़ रुपये का सालाना 19.20 मिलियन टन मार्बल का उत्पादन करता है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Marble producer

Trending news

सुखोई बनेगा 'महाघातक', पंखों में लगेगा 'आसमान का शिकारी', पाकिस्तान की बजेगी बैंड
R 37M
सुखोई बनेगा 'महाघातक', पंखों में लगेगा 'आसमान का शिकारी', पाकिस्तान की बजेगी बैंड
जिस एल्युमीनियम की 'आंच' पर गरमाई यूपी की सियासत, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं?
aluminium cookware
जिस एल्युमीनियम की 'आंच' पर गरमाई यूपी की सियासत, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं?
युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची इकोनॉमी
Global economy
युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची इकोनॉमी
पश्चिम एशिया युद्ध का नहीं होगा असर, सेना ने बना लिया खास प्लान; बचेगी इतनी गैस
Indian Army
पश्चिम एशिया युद्ध का नहीं होगा असर, सेना ने बना लिया खास प्लान; बचेगी इतनी गैस
झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला
West bengal elections
झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला
नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद
nasik
नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
West bengal elections
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
Strait of Hormuz
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
West Bengal Election 2026
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
Lenskart
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?