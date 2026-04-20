Marble: खटाखट निकलती है मार्बल, पूरी दुनिया में होती है सप्लाई, कौन-सा देश विश्व में है Marble का सुपरकिंग

Which is Biggest Producer of Marble: घर में चार-चांद लगाने के लिए मार्बल का कई घरों में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन महंगी होने की वजह से लोग अकसर इससे बचते हैं. लेकिन फिर भी आलीशान घरों में इसका खूब इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्बल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है?
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Largest Marble Producer in World: घर में चार-चांद लगाने के लिए आप कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं. इनमें पेंट, अलग-अलग तरह की सजावटी चीजें शामिल होती हैं. हालांकि इन चीजों को तो आप बदल सकते हैं. मगर फर्श बदलना आसान नहीं होता. फर्श के लिए मार्केट में कई तरह की टाइल्स और अन्य सामग्री उपलब्ध है, ताकि घर खबसूरत लगे. लेकिन एक चीज, जिसका क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, वह है मार्बल.
बड़े-बड़े घरों में मार्बल का इस्तेमाल होता है. ज्यादा कीमत होने की वजह से अकसर लोग इनको नहीं लगाते हैं. लेकिन बावजूद इसके इसे स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मार्बल का उत्पादन किस देश में होता है. चलिए आपको बताते हैं. साथ ही यह भी बताएंगे कि इस फेहरिस्त में भारत किस नंबर पर है.
लिस्ट में पहले नंबर पर है भारत का पड़ोसी देश चीन, जो मार्बल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है. दुनिया के 34 प्रतिशत उत्पादन में चीन का ही हाथ है. चीन के फुजियान और ग्वांगझी में भारी मात्रा में मार्बल का उत्पादन होता है. चीन घरेलू संगमरमर की प्रोसेसिंग करता है, और साथ ही फिनिशिंग और री-एक्सपोर्ट के लिए तुर्की, इटली और ग्रीस से कच्चे ब्लॉक एक्सपोर्ट करता है.
दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम देश तुर्किये. दुनिया में सबसे बड़ा मार्बल का एक्सपोर्टर है तुर्किये. वैश्विक संगमरमर व्यापार में 42% की हिस्सेदारी के साथ, तुर्किये का साल 2023 में निर्यात 667 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था. तुर्किये के अफ्योन प्रांत में बेज मार्बल की सबसे बड़ी खदानें हैं, जबकि बिलेसिक, एस्किसेहिर और मुगला जैसे क्षेत्र इसकी विविध किस्में होती हैं.
प्रीमियम क्वॉलिटी की मार्बल के मामले में इटली का कोई सानी नहीं है. वैश्विक उत्पादन में उसका योगदान करीब 19 प्रतिशत है. साल 2025 में उसका एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 1,016 पाउंड प्रति टन था.
ग्लोबल मार्बल बिजनेस में ग्रीस का योगदान 10% है, जिसमें पूर्वी मैसेडोनिया-थ्रेस क्षेत्र 265 से ज्यादा एक्टिव माइंस हैं, जो ग्रीस के कुल निर्यात का 80% उत्पादन करती है.
अगला नंबर है भारत का, जो दुनिया में मार्बल का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है. वैश्विक बाजार में भारत के प्रोडक्शन का हिस्सा करीब 16 प्रतिशत है. राजस्थान का मकराना मार्बल दुनिया में फेमस है क्योंकि यहां के मार्बल से ही ताजमहल का निर्माण किया गया है. अकेला यही इलाका करीब 20,036 करोड़ रुपये का सालाना 19.20 मिलियन टन मार्बल का उत्पादन करता है.