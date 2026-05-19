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Hindi NewsदुनियाBeetroot Capital: दुनिया का वो देश जिसे चुकंदर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, लिस्ट में किस स्थान पर है भारत?

Beetroot Capital: दुनिया का वो देश जिसे 'चुकंदर कैपिटल' के नाम से जाना जाता है, लिस्ट में किस स्थान पर है भारत?

Which country is known as Beetroot Capital: दुनिया के कई देशों में चुकंदर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसे वहां की कृषि व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है. दुनिया के कई बड़े देशों में चुकंदर की खेती शुगर बीट के लिए काफी व्यापक स्तर पर होती है, जिससे बड़ी मात्रा में चीनी तैयार की जाती है. भारत में भी कुछ राज्यों में चुकंदर की खेती होती है लेकिन इस लिस्ट में अभी पीछे है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 19, 2026, 04:07 PM IST
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दुनिया का कौन सा देश कहलाता है 'चुकंदर कैपिटल'? (AI-Image)
दुनिया का कौन सा देश कहलाता है 'चुकंदर कैपिटल'? (AI-Image)

चुकंदर की खेती की खेती के लिए खासकर लंबी सर्दियां और ठंडी जलवायु, इस फसल के लिए काफी मुफीद मानी जाती हैं. इसके साथ ही रूस की उपजाऊ जमीन और बड़े कृषि क्षेत्र किसानों को बड़े पैमाने पर चुकंदर उगाने में मदद करते हैं. भारत में लाल चुकंदर का उपयोग हम दैनिक जीवन में खानपान में खूब करते हैं. सलाद, सूप, जूस और कई पारंपरिक व्यंजनों में चुकंदर का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं अगर हम चुकंदर की खेती करने वाले देशों के बारे में बात करें तो रूस इस लिस्ट में टॉप पर आता है. रूस में चुकंदर का इस्तेमाल रोजाना खानपान के अलावा चीनी बनाने में किया जाता है. 

चुकंदर की पैदावार से रूस जैसे कई बड़े देशों में भारी मात्रा में शुगर बीट की खेती की जाती है, जिससे चीनी तैयार होती है. यही वजह है कि ऐसे देशों की कृषि अर्थव्यवस्था में इसका खास योगदान रहता है. रूस के अलावा चुकंदर की खेती के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन, मिस्र और ईरान जैसे देश भी चुकंदर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन देशों में चुकंदर का इस्तेमाल चीनी बनाने और सीधे भोजन के रूप में किया जाता है. अगर हम भारत की बात करें तो चुकंदर उत्पादन की लिस्ट में भारत 13वें स्थान पर आता है. 

चुकंदर की पैदावार में रूस टॉप पर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस चुकंदर उत्पादन की लिस्ट में टॉप पर है. रूस हर साल 5 करोड़ टन से ज्यादा चुकंदर का उत्पादन करता है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा शुगर बीट का होता है. रूस के क्रास्नोदार, कुर्स्क और बेलगोरोद जैसे इलाके चुकंदर खेती के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं. यहां पैदा होने वाला चुकंदर देश की चीनी इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता है. इसके अलावा ‘बोर्श्ट’ जैसे पारंपरिक रूसी व्यंजन में भी चुकंदर का खास इस्तेमाल होता है.

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दुनिया के टॉप-5 चुकंदर उत्पादक देश

रैंक देश वार्षिक उत्पादन
1 रूस 5 करोड़ टन से अधिक
2 अमेरिका 3 करोड़ टन से अधिक
3 जर्मनी 2.8 करोड़ टन से अधिक
4 फ्रांस 2.6 करोड़ टन से अधिक
5 तुर्की 2 करोड़ टन से अधिक

(स्रोत: FAO और इंटरनेशनल शुगर ऑर्गनाइजेशन, 2024 अनुमान)

अमेरिका

अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चुकंदर उत्पादक देश है. नॉर्थ डकोटा, मिनेसोटा और इडाहो जैसे राज्यों में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है. यहां चुकंदर का उपयोग चीनी उत्पादन के साथ-साथ हेल्थ फूड इंडस्ट्री में भी तेजी से बढ़ रहा है.

जर्मनी

यूरोप में जर्मनी चुकंदर उत्पादन का बड़ा केंद्र है. यहां उगाया जाने वाला शुगर बीट चीनी उद्योग के अलावा ऑर्गेनिक फूड मार्केट को भी सपोर्ट करता है.

फ्रांस

फ्रांस हर साल करोड़ों टन शुगर बीट पैदा करता है. यहां चुकंदर से रिफाइंड शुगर के साथ-साथ बायोएथेनॉल ईंधन भी तैयार किया जाता है.

तुर्की

तुर्की में चुकंदर खेती की पुरानी परंपरा रही है. यहां इसका इस्तेमाल चीनी उत्पादन के साथ-साथ स्थानीय खानपान में भी बड़े स्तर पर किया जाता है.

चुकंदर से जुड़े दिलचस्प तथ्य

1- ज्यादातर चुकंदर चीनी के लिए उगाया जाता है

दुनिया में पैदा होने वाले कुल चुकंदर का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा शुगर बीट होता है, जिससे सफेद चीनी तैयार की जाती है.

2. लाल रंग के पीछे खास तत्व

चुकंदर का गहरा लाल रंग ‘बेटालेन’ नामक तत्व की वजह से होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं.

3. दुनियाभर के व्यंजनों में उपयोग

रूस के बोर्श्ट सूप से लेकर भारत के सलाद, मिडिल ईस्ट के अचार और पश्चिमी देशों के जूस व स्मूदी तक, चुकंदर का इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से किया जाता है.

4. खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद

चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर कम करने और शरीर की स्टैमिना बढ़ाने में मददगार माना जाता है. इसी वजह से कई एथलीट इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं.

5. ठंडे मौसम में बेहतर खेती

चुकंदर की फसल ठंडी जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है. यही कारण है कि उत्तरी और मध्य यूरोप के देश इसकी खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः मीट-मांस नहीं, सीधा इंसानों को डकार जाती है ये जनजाति? क्या है दुनिया के सबसे पुराने रहस्यमयी लोगों का सच

 

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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