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Hindi NewsदुनियाEgg Production: किस देश में होता है अंडों का सबसे ज्यादा उत्पादन; कहलाता है Egg King, कौन से नंबर पर है भारत

Egg Production: किस देश में होता है अंडों का सबसे ज्यादा उत्पादन; कहलाता है Egg King, कौन से नंबर पर है भारत

Egg Production Countries: अंडे तो पूरी दुनिया में खाए जाते हैं. सेहत के लिए यह बेहद अहम स्रोत माने जाते हैं. लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि कौन सा देश अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक है और फेहरिस्त में भारत कौन से नंबर पर आता है?

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:56 PM IST
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Egg Production: किस देश में होता है अंडों का सबसे ज्यादा उत्पादन; कहलाता है Egg King, कौन से नंबर पर है भारत

अंडे का फंडा पूरी दुनिया मानती है. भारत की नहीं, दुनिया भर में अंडों की भारी खपत होती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अंडे खाने से सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है. अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं.

चीन है दुनिया का Egg King

फेहरिस्त में पहले नंबर पर आता है चीन. चीन से अकेले 2024 में 617 अरब अंडों का उत्पादन हुआ. अगर आप इन अंडों को एक के बाद एक लाइन में लगाते, तो ये पूरी धरती का 300 से ज्यादा बार चक्कर लगा लेते. दुनिया भर में खाए जाने वाले कुल अंडों में से लगभग 40% हिस्सा चीन का है, जो अगले चार देशों के कुल उत्पादन से भी ज्यादा है. इस खबर में आप जानेंगे कि इस सेक्टर में चीन का दबदबा इतना ज्यादा क्यों है, और अंडे दुनिया के सबसे जरूरी खाद्य स्रोतों में से एक कैसे बने हुए हैं.

क्यों इस सेक्टर में है चीन का दबदबा

चीन का दबदबा तीन बातों पर टिका है- आबादी, संस्कृति और इंफ्रास्ट्रक्चर. 1.4 अरब से ज्यादा लोगों की आबादी होने की वजह से, यहां मांग बहुत ज्यादा है. अंडे प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत हैं. ये सस्ते, पोषक तत्वों से भरपूर और विटामिन व मिनरल से लैस होते हैं. हर आय वर्ग के लोग रोजाना इनका सेवन करते हैं. देश ने आधुनिक कमर्शियल फार्म, एडवांस ब्रीडिंग तकनीक, असरदार फीड सिस्टम और मजबूत घरेलू सप्लाई चेन में भारी निवेश किया है. जहां एक तरफ बड़े पैमाने पर होने वाले काम बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल और छोटे फार्म का मिला-जुला रूप भी अभी मौजूद है. बड़े पैमाने पर काम करने और कुशलता की वजह से ही चीन साल 2000 से लेकर अब तक हर दूसरे देश से आगे निकल पाया है.

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दूसरे नंबर पर है भारत

फेहरिस्त में अगला नंबर है भारत का. 2024 में लगभग 147 अरब अंडों के उत्पादन के साथ भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है. यह अभी भी चीन के उत्पादन के एक-चौथाई से भी कम है. पिछले दो दशकों में भारत के अंडे के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण शहरीकरण, प्रोटीन की बढ़ती मांग और पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने वाले सरकारी कार्यक्रम हैं. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य उत्पादन में सबसे आगे हैं. उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारत का अंडा क्षेत्र वैश्विक विकास में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि लोगों की खान-पान की आदतें बदल रही हैं और उनकी आय बढ़ रही है.

अगले नंबर पर है इंडोनेशिया. साल 2024 में इंडोनेशिया ने 146 अरब अंडों का उत्पादन किया, जिससे वह तीसरे स्थान पर रहा और लगभग भारत के बराबर पहुंच गया. देश की तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ते मध्यम वर्ग ने अंडों की मांग को बढ़ाया है.

चौथे नंबर पर कौन सा देश है?

 चौथे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 108 अरब अंडों का उत्पादन किया. चीन की तुलना में छोटा उत्पादक होने के बावजूद, अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल और कुशल एग सेक्टर है. हाल के वर्षों में अमेरिका में प्रति व्यक्ति अंडों की खपत स्थिर हो गई है, लेकिन निर्यात और प्रोसेस्ड अंडा उत्पादों के कारण उत्पादन मजबूत बना हुआ है.

ब्राजील, मेक्सिको, रूस कहां आते हैं?

ब्राजील ने 2024 में 65 अरब अंडों का उत्पादन किया, और पांचवें स्थान पर रहा. यह देश लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जहां घरेलू खपत मजबूत है और निर्यात बढ़ रहा है. इसके बाद मेक्सिको का नंबर आता है, जिसने 62 अरब अंडों का उत्पादन किया. यहां सांस्कृतिक खान-पान की पसंद के कारण अंडे नाश्ते का एक मुख्य हिस्सा हैं. रूस ने 46 अरब अंडों का उत्पादन किया, और ग्लोबल लेवल पर सातवें स्थान पर रहा. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, रूस अपने घरेलू पोल्ट्री उद्योग को मजबूत बनाए हुए है, और अंडे वहां की आबादी के लिए प्रोटीन का एक किफायती स्रोत बने हुए हैं.

जापान, पाकिस्तान, तुर्की के कैसे हैं हाल?

जापान ने 2024 में 41 अरब अंडों का उत्पादन किया. इस देश में प्रति व्यक्ति अंडे की खपत की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है यानी हर साल प्रति व्यक्ति लगभग 340 अंडे. पाकिस्तान ने 25 अरब अंडों का उत्पादन किया, जिसकी मुख्य वजह बढ़ती आबादी और प्रोटीन की बढ़ती मांग थी. तुर्की 21 अरब अंडों के साथ टॉप 10 देशों की सूची में शामिल है. इन देशों में अलग-अलग तरह का प्रोडक्शन सिस्टम है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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