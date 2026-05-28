एक दो नहीं, 1 लाख से ज्यादा नदियां और 20 लाख झीलें; दुनिया के किस हिस्से में बसता है ये देश

दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां बड़ी संख्या में नदियां मौजूद हैं. वहीं, कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां पर नदियां हैं ही नहीं. आज के अपने आर्टिकल में हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां पर सैकड़ों या हजारों नहीं, बल्कि एक लाख से अधिक नदियां बहती हैं. इसके अलावा 20 लाख से अधिक झीलें भी मौजूद हैं.
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Land of One Lakh Rivers: दुनिया में 190 से अधिक देश हैं. छोटे से लेकर बड़े देशों की अपनी एक खास पहचान है, जो उन्होंने प्रकृति से मिली है. कुछ जगहों पर नदियां की संख्या अधिक है, तो कुछ देश अपने जंगलों और अपने खनिजों के लिए जाने जाते हैं. ठीक इसी कड़ी में हम आज एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे, जहां सबसे अधिक नदियां बहती हैं. नदियों की संख्या सैकड़ों या हजारों में नहीं है, बल्कि लाखों की संख्या में नदिया हैं.
दरअसल, नदियां किसी भी देश के विकास की रफ्तार में अहम भूमिका निभाती हैं. इस देश में नदियां जल परिवहन में अहम भूमिका निभाती हैं और बिजली उत्पादन में भी अच्छा योगदान देती हैं. मछली पालन और सिंचाई से किसानों को काफी मदद मिलती है. इसके अलावा कई शहरों में पेयजल की जरूरत को पूरा करती हैं. आइए हम आपको इस देश के बारे में बताते हैं...
रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस दुनिया का वह देश है, जहां के विशाल भूभाग पर सबसे बड़ा नदी तंत्र मौजूद है. यह नदियों की श्रृंखला आर्कटिक टुंड्रा से लेकर साइबेरियाई टैगा तक फैला हुआ है. सबसे खास बात है कि रूस इतना बड़ा देश है कि वह 11 टाइम जोन में फैला हुआ है. करीब 1 लाख करोड़ वर्गमीटर में फैला है. यह भूभाग क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है. इसके अलावा एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैले होने के कारण इसे ट्रांस-कॉन्टिनेंटल देश के तौर पर भी जाना जाता है. रूस में छोटी-बड़ी मिलाकर एक लाख से अधिक नदियां हैं.
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बता दें कि रूस को एक लाख नदियों का देश भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां वोल्गा, ओब, येनिसेई और लेना जैसी विशाल नदियों सहित असंख्य जलधाराएं बहती हैं. ये सभी नदियां साइबेरिया की बर्फील भूमि से निकलकर आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर तक बहती हैं. रूस के दुनिया में जल-संसाधन में सबसे समृद्ध माना जाता है.
न केवल नदियां, बल्कि रूस में बड़ी संख्या में झीलें भी मौजूद हैं. माना जाता है कि रूस में बैकाल झील (Lake Baikal) विश्व की सबसे गहरी तथा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है. रूस मे जैसे नदियों की संख्या एक लाख से अधिक है, ठीक वैसे ही रूस में झीलों की संख्या 20 लाख से अधिक हैं. इनमें छोटी-बड़ी सभी झीलें शामिल हैं.
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