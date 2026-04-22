दुनिया में कौन-सा देश बनाता है सबसे ज्यादा ब्लेड; क्या आप जानते हैं नाम? किस नंबर पर है भारत

Shaving Blades Market: ब्लेड ऐसी चीज है, जो करीब-करीब हर घर में मिल जाता है. शेविंग से लेकर बाकी कामों में लोग ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा शेविंग ब्लेड का उत्पादन करता है. चलिए आपको बताते हैं.

कौन-सा देश पहले नंबर पर है?

साल 2025 के आंकड़ों को देखें तो लिस्ट में कई देश हैं, जो सबसे ज्यादा शेविंग ब्लेड्स का उत्पादन और एक्सपोर्ट करते हैं. पहले नंबर पर है चीन. वह रेजर ब्लेड का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर भी है. साल 2024-25 में उसने करीब 600-670 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्लेड एक्सपोर्ट किए. साल 2021 में, चीन ने 2.4 बिलियन से ज्यादा सेफ्टी रेजर ब्लेड एक्सपोर्ट किए (इसमें सभी तरह के कार्ट्रिज या डिस्पोजेबल रेजर शामिल नहीं हैं).

भारत के पड़ोसी ने किया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट

2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, चीन के रेजर सबसे ज्यादा अमेरिका, जापान और मेक्सिको के मार्केट में बिकते हैं. साल 2024 में दुनिया का करीब 14 प्रतिशत रेजर ब्लेड का एक्सपोर्ट चीन ने ही किया था.

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चीन के बाद अगला नंबर है मैक्सिको का. 2025 के बाजार अनुमानों के आधार पर, मैक्सिकन रेजर ब्लेड का बाजार 2025 में लगभग 91.27 मिलियन USD तक पहुंच गया. इस बाजार पर डिस्पोजेबल रेजर ब्लेड का दबदबा है, जो बाजार के आकार में योगदान के मामले में सबसे बड़ा हिस्सा है. 2025 तक, ग्लोबल रेजर ब्लेड मार्केट में मेक्सिको की हिस्सेदारी लगभग 1.57% थी.

भारत कौन-से नंबर पर है?

लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भारत. साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, रेवेन्यू के मामले में भारत इस मार्केट में काफी आगे है. 2024 में, भारत ने लगभग 84.3 मिलियन डॉलर के रेजर ब्लेड का निर्यात किया. भारत के रेजर ब्लेड्स के बड़े बाजार संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, अमेरिका, स्लोवेनिया और नाइजीरिया हैं. एक्सपोर्ट्स का ज्यादातर हिस्सा (74%) सेफ्टी रेजर ब्लेड का है, जिसके बाद डिस्पोजेबल रेजर आते हैं.

साल 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, इस फेहरिस्त में चौथे नंबर पर अमेरिका है. जहां कच्चे निर्यात की मात्रा और मूल्य के मामले में मेक्सिको और चीन का दबदबा है. वहीं अमेरिका Edgewell Personal Care (Schick, Personna) जैसे वैश्विक ब्रांडों के लिए एक अहम मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है.