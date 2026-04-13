Largest Wood Producer: किस देश में पैदा होती है सबसे ज्यादा लकड़ी, आसपास भी नहीं बाकी देश; क्या है भारत का हाल?

Largest Wood Producing Countries: लकड़ी ऐसी चीज है, जो हर जगह इस्तेमाल होती है. चाहे घर हो या दफ्तर. खिलौनों से लेकर सजावटी सामानों तक में लकड़ी का इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन-सा देश लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है. अगर जवाब नहीं है तो चलिए हम आपको बता देते हैं.

टॉप पर है अमेरिका

इस फेहरिस्त में टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका. साल 2024-2026 के बीच के डेटा के अनुसार औद्योगिक गोल लकड़ी और अन्य लकड़ी की सामग्री के मामले में अमेरिका के आसपास कोई नहीं है. USA हर साल 290 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा लकड़ी का उत्पादन करता है, और इसका मुख्य जोर सॉफ्टवुड टिम्बर पर रहता है. भले ही वैश्विक स्तर पर अमेरिका एक अहम प्लेयर है, लेकिन यह अपने उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद ही इस्तेमाल कर लेता है. अमेरिकी हर साल प्रति व्यक्ति करीब 80 क्यूबिक फीट लकड़ी के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं.

अमेरिका में काफी होता है लकड़ी का इस्तेमाल

अमेरिका में मल्टी-फैमिली कंस्ट्रक्शन का लगभग 87% हिस्सा लकड़ी से बनाया जाता है. लकड़ी को लंबर, प्लाईवुड, विनियर और इंजीनियर्ड वुड पैनल में प्रोसेस किया जाता है, जिनका इस्तेमाल फ्रेमिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए किया जाता है. Add Zee News as a Preferred Source

इस इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा मिलवर्क पर फोकस्ड है, जिसमें आर्किटेक्चरल ट्रिम, मोल्डिंग और लकड़ी की कैबिनेट शामिल हैं.

अमेरिका कागज़ के लिए पल्प का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 26% हिस्सा है. इसका इस्तेमाल न्यूजप्रिंट, ऑफिस पेपर और पेपरबोर्ड बनाने में किया जाता है.

लकड़ी के निर्माण का लगभग 11% हिस्सा कंटेनरों के लिए है, जैसे कि लकड़ी के पैलेट और क्रेट, जो वैश्विक लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के लिए जरूरी हैं.

अमेरिका के बाद, लकड़ी के उत्पादों (जिनमें औद्योगिक गोल लकड़ी, चीरी हुई लकड़ी और पैनल शामिल हैं) के टॉप मैन्युफैक्चरर चीन, रूस, कनाडा और ब्राजील हैं.

चीन सबसे बड़ा आयातक

हालांकि कुल उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन लकड़ी का सबसे बड़ा प्रोसेसर और आयातक चीन ही बना हुआ है. हाल के विश्लेषणों से पता चलता है कि ब्राजील के लकड़ी के निर्यात में सुधार हो रहा है, जबकि थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में 2026 की शुरुआत में उत्पादन की मात्रा में इजाफा देखा जा रहा है.

चीन वुड प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी आगे है और साल 2025 में इसके लकड़ी उत्पादन का अनुमान 144 मिलियन क्यूबिक मीटर लगाया गया है.

चीन का लकड़ी उत्पादन साल 2000 से तीन गुना बढ़ गया है, और 2024–2025 में इसके 140 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है.

क्या है भारत की स्थिति?

अब आते हैं भारत पर. अनुमान के मुताबिक, भारत 102 मिलियन क्यूबिक मीटर छोटी लकड़ी और काफी मात्रा में मध्यम से बड़ी लकड़ी का उत्पादन करता है, जिसमें बांस भी शामिल है. इस तरह लकड़ी का कुल अनुमानित वार्षिक उत्पादन 438.1 मिलियन है. इस उद्योग का मूल्य 840 अरब रुपये से अधिक है और अनुमान है कि 2029 तक यह 22.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा.