US News: ये किस मुल्क का राष्ट्रपति है जो ट्रंप की सीधी धमकी का लोड ही नहीं ले रहा! देश छोड़कर जाने की बात ठुकराई

US Venezuela Tension News: अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है. अगर वह किसी देश को मिटाने की ठान ले तो फिर उसके लिए संकट का दौर शुरू हो जाता है. लेकिन अमेरिका के पड़ोस में एक देश भी है, जो पैसा-फौज, हथियार के मामले में इसके आसपास भी नहीं है. इसके बावजूद यूएस की धौंसपट्टियों पर कोई टेंशन ही नहीं ले रहा है. यह देश है वेनेजुएला, जिसके राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने वह कर दिया है, जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद होगी.

वेनेजुएला को झुकाने की जिद पाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को फोन करके चेतावनी दी थी कि 'अभी देश छोड़ो और अपनी जान बचा लो. इसके लिए सुरक्षित रास्ता मिलेगा और पूरा परिवार भी सलामत रहेगा.' ट्रंप की इस तीखी धमकी के बावजूद मादुरो टस से मस नहीं हुए. सवाल है कि आखिर मादुरो कौन हैं, जिन्होंने ट्रंप की सीधी धमकी भी ठुकरा दी?

अमेरिका की कड़ी पेशकश पर मादुरो का इनकार

खबर है कि कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो से सीधी फोन बातचीत की. बातचीत में ट्रंप ने प्रस्ताव रखा कि यदि मादुरो तुरंत सत्ता छोड़कर देश से निकल जाते हैं तो उन्हें, उनकी पत्नी सिसीलिया फ्लोरेस और बेटे को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा. सूत्र बताते हैं कि यह ऑफर मादुरो के कुछ भरोसेमंद वरिष्ठ सहयोगियों तक भी बढ़ाया गया था ताकि सत्ता हस्तांतरण का रास्ता आसान हो सके.

ट्रंप प्रशासन मानकर चल रहा था कि भारी दबाव में आकर मादुरो मान जाएंगे, मगर हुआ एकदम उल्टा. मादुरो ने इस शर्त को मानने से सिरे से नकार दिया. इसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव और तेज हो गया है

वेनेज़ुएला का आसमान अब बंद समझो- ट्रंप

बातचीत असफल होने के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप प्रेस के सामने आए और वेनेज़ुएला एयरस्पेस को पूरी तरह बंद घोषित करने का ऐलान कर दिया. अमेरिकी प्रशासन ने चेतावनी दी कि विमानों को वेनेज़ुएला के ऊपर से उड़ान भरने से बचना चाहिए. इस क्षेत्र में सैन्य ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकते हैं.

ट्रंप की इस धमकी के बाद फ्लाइट रूट तुरंत बदल गए. कई एयरलाइंस ने वेनेजुएला के ऊपर से गुजरने वाली अपनी सेवाएं निलंबित कर दीं. वहीं Aruba और Curaçao जाने वाले विमान भी लंबा रास्ता लेकर जा रहे हैं. वेनेज़ुएला ने इस अमेरिकी कार्रवाई को औपनिवेशिक आक्रामकता करार देते हुए कई विदेशी कंपनियों के उड़ान अधिकार रद्द कर दिए.

मादुरो की दो मांगें, जो अमेरिका हजम नहीं कर पाया

सूत्रों के अनुसार, मादुरो ने फोन पर ट्रंप के सामने दो मुख्य शर्तें रखीं. उन्होंने सत्ता छोड़ने के बाद अपनी और अपनी टीम के लिए वैश्विक माफी की मांग की. साथ ही सत्ता से हटने के बाद भी सेना पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार मांगा. वॉशिंगटन को ये दोनों मांगें अनुचित लगीं. ट्रंप प्रशासन ने स्पष् किया कि सत्ता छोड़ने का मतलब सत्ता छोड़ना ही है वरना बदलाव का कोई अर्थ नहीं. नतीजा यह हुआ कि वार्ता अचानक खत्म हो गई और अमेरिका ने आगे कोई कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया.

वेनेजुएला के साथ वार्ता टूटने की गूंज अमेरिकी सीनेट में भी सुनाई दी. कई सांसदों ने कहा कि वेनेज़ुएला नशीली दवाओं की तस्करी का मुख्य गलियारा बन चुका है और अब कार्रवाई अवश्यंभावी दिख रही है. वहीं सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि बातचीत टूटने के बाद मादुरो और उनका शासन अब तक के सबसे गंभीर खतरे का सामना कर सकता है.

कहीं भड़क न जाए युद्ध

कैरीबियन समुद्र में अमेरिकी नौसेना पहले ही सक्रिय है. उसके कई वारशिप वेनेजुएला के आसपास घूम रहे हैं. ऐसे में वह कब हमले शुरू कर दे, कोई बता नहीं सकता. हालांकि अमेरिकी युद्ध मंत्री ने फिलहाल इस तरह का कोई आदेश देने से इनकार किया है.

जियो-पॉलिटिक एक्सपर्टों के मुताबिक, इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है, जब एक ताकतवर मुल्क के सामने कमजोर देश ने आवाज उठाई है. मादुरो शायद ऐसे ही एक नेता हैं. उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और सुपरपावर की धमकी के सामने भी पीछे हटना मंजूर नहीं किया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मादुरो की यह जिद देश के लिए ढाल साबित होगी या वेनेज़ुएला को और बड़ी आग में झोंक देगी?