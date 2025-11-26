दुनिया में सबसे पहले सुबह कहां होती है? किस देश में पड़ती है सूरज की पहली रोशनी, 99% लोगों को नहीं होता पता...

Kiribati Sunrise: सूरज के उगने के साथ सुबह होती है. लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है दुनिया की ऐसी कौन से जगह है, जहां सबसे पहले सुबह होती है और किस देश में सूरज की पहली किरण पड़ती है. आपको बता दें, ये एक भौगोलिक तथ्य होने के साथ-साथ रोमांचक रहस्त भी है, जो पृथ्वी की गति और समय से जुड़ा है. आपको बता दें, प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह, किरिबाती (Kiribati), वो जगह है, जहां सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती है. इस खबर में हम आपको इसके बारे में आपको डीटेल में बताएंगे.

इंटरनेशनल डेट लाइन का कमाल

धरती पर सबसे पहले सूर्य की किरणें किरिबाती गणराज्य में पड़ती हैं. खासतौर पर इसके पूर्वी द्वीपों किरीतीमती द्वीप जिसे क्रिसमत द्वीप भी कहा जाता है, वहीं सबसे पड़ते सूर्योदय होता है. यह इसलिए होता है, क्योंकि किरिबाती इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे करीब और पश्चिम की ओर स्थित है. इंटरनेशनल डेट लाइन वह इमेजनरी रेखा है, जो 180 डिग्री देशांतर पर प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है. यहीं से एक नए दिन की शुरुआत होती है.

किरिबाती में ही क्यों ?

इंटरनेशनल डेट लाइन जो मूल रूप से 180 डिग्री देशांतर पर सीधी होनी चाहिए थी, कई जगहों पर जिग-जैग है. ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक ही देश के द्वीप अलग-अलग दिनों में न बंट जएं. 1995 में किरिबाती के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस रेखा को पूर्वी दिशा में मोड़ दिया, जिससे किरिबाती के सभी 33 द्वीप एक ही समय क्षेत्र में आ गए. यहीं कारण है कि किरिबाती के पूर्वी द्वीप समूह दुनिया में सबसे पहले नए दिन का स्वागत करने लगे.

सूर्योदय का साइंटिफिक प्रोसेस

हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. इसी वजह से हमें सूर्य पूर्व से उगलता दिखता है और पश्चिम से डूबता. पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है, इसलिए सूरज की रोशनी भी धीरे-धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर आती है. इसलिए समय क्षेत्रों के साथ बदलता रहता है. इंटरनेशनल डेट लाइन, वह आरंभ बिंदु है, जहां से दिन की शुरुआत मानी जाती है और इसी कारण किरिबाती को पहला स्थान मिलता है.