Drone Taxi: पायलट न फ्यूल टैंक, इस देश में उड़ी पहली इलेक्ट्रिक ड्रोन टैक्सी, साइंस का चमत्कार देख लोग बोले- OMG

First Pilotless Electric Drone Taxi Successful News: दुनिया में ड्रोन तकनीक तेजी से अपनी जगह बनाती जा रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध में जहां दुनिया ने ड्रोन वारफेयर को नजदीक से देखा, वहीं अब ड्रोन टैक्सी की तकनीक पर भी तेजी से काम चल रहा है. चीन ने ऐसी ही एक पायलट रहित इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का पहला ट्रायल किया है. अफ्रीकी देश रवांडा में हुए इस ट्रायल में ईहैंग होल्डिंग्स कंपनी की ओर से विकसित ड्रोन टैक्सी ने टेक-ऑफ और लैंडिंग को सफलता के साथ अंजाम दिया.

रवांडा में हवा में उड़ी पायलट रहित टैक्सी

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रवांडा में अफ्रीका शिखर सम्मेलन चल रहा था. यह 34 देशों का एक प्रमुख उद्योग कार्यक्रम था, जो बीते गुरुवार-शुक्रवार को रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित किया गया था. इसी समिट के दौरान चीन की ओर से निर्मित पहली पायलट रहित इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ने हवा में उड़ान भरी.

चीन और रवांडा ने मिलकर किया ट्रायल

रवांडा सरकार से मिली जानकारी के आधार पर, इस ड्रोन टैक्सी का ट्रायल रवांडा सरकार और चीनी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन ने मिलकर किया था. रवांडा सरकार ने फेसबुक पर बताया कि साझेदारी में किए गए इस ट्रायल का मकसद अत्याधुनिक विमानन तकनीक के प्रदर्शन के साथ ही अफीका महाद्वीप में रवांडा की स्थिति को मजबूत करना है.

इन समस्याओं से जूझ रहा है रवांडा

अफ्रीकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रवांडा एक लैंड-लॉक्ड राष्ट्र है, जिसकी सीमाओं पर कोई समुद्र नहीं पड़ता. ऐसे में उसे दूसरे देशों से व्यापार और आने जाने के लिए अन्य राष्ट्रों की दया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. करीब 1 करोड़ 42 लाख की आबादी वाला रवांडा अब अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए टूरिज्म को बूस्ट करने पर जोर दे रहा है. साथ ही शहरी भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बेहतरीन हवाई परिवहन संपर्क विकसित करने की संभावनाएं भी तलाश रहा है.