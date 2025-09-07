 Drone Taxi: पायलट न फ्यूल टैंक, इस देश में उड़ी पहली इलेक्ट्रिक ड्रोन टैक्सी, साइंस का चमत्कार देख लोग बोले- OMG
Advertisement
trendingNow12912276
Hindi Newsदुनिया

Drone Taxi: पायलट न फ्यूल टैंक, इस देश में उड़ी पहली इलेक्ट्रिक ड्रोन टैक्सी, साइंस का चमत्कार देख लोग बोले- OMG

Pilotless Electric Drone Taxi News: आने वाले दिनों में अब आपको सड़कों पर लगने वाले जाम से नहीं जूझना पड़ेगा. एक ड्रोन कंपनी की ओर से विकसित इलेक्ट्रिक पायलटलेस ड्रोन टैक्सी का ट्रायल सफल हो गया है. इस ट्रायल के बाद अब ड्रोन टैक्सी के जरिए कहीं भी आना-जाना सफल हो सकेगा.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Drone Taxi: पायलट न फ्यूल टैंक, इस देश में उड़ी पहली इलेक्ट्रिक ड्रोन टैक्सी, साइंस का चमत्कार देख लोग बोले- OMG

First Pilotless Electric Drone Taxi Successful News: दुनिया में ड्रोन तकनीक तेजी से अपनी जगह बनाती जा रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध में जहां दुनिया ने ड्रोन वारफेयर को नजदीक से देखा, वहीं अब ड्रोन टैक्सी की तकनीक पर भी तेजी से काम चल रहा है. चीन ने ऐसी ही एक पायलट रहित इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का पहला ट्रायल किया है. अफ्रीकी देश रवांडा में हुए इस ट्रायल में ईहैंग होल्डिंग्स कंपनी की ओर से विकसित ड्रोन टैक्सी ने टेक-ऑफ और लैंडिंग को सफलता के साथ अंजाम दिया.

रवांडा में हवा में उड़ी पायलट रहित टैक्सी

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रवांडा में अफ्रीका शिखर सम्मेलन चल रहा था. यह 34 देशों का एक प्रमुख उद्योग कार्यक्रम था, जो बीते गुरुवार-शुक्रवार को रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित किया गया था. इसी समिट के दौरान चीन की ओर से निर्मित पहली पायलट रहित इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ने हवा में उड़ान भरी. 

Add Zee News as a Preferred Source

चीन और रवांडा ने मिलकर किया ट्रायल

रवांडा सरकार से मिली जानकारी के आधार पर, इस ड्रोन टैक्सी का ट्रायल रवांडा सरकार और चीनी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन ने मिलकर किया था. रवांडा सरकार ने फेसबुक पर बताया कि साझेदारी में किए गए इस ट्रायल का मकसद अत्याधुनिक विमानन तकनीक के प्रदर्शन के साथ ही अफीका महाद्वीप में रवांडा की स्थिति को मजबूत करना है. 

इन समस्याओं से जूझ रहा है रवांडा

अफ्रीकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रवांडा एक लैंड-लॉक्ड राष्ट्र है, जिसकी सीमाओं पर कोई समुद्र नहीं पड़ता. ऐसे में उसे दूसरे देशों से व्यापार और आने जाने के लिए अन्य राष्ट्रों की दया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. करीब 1 करोड़ 42 लाख की आबादी वाला रवांडा अब अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए टूरिज्म को बूस्ट करने पर जोर दे रहा है. साथ ही शहरी भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बेहतरीन हवाई परिवहन संपर्क विकसित करने की संभावनाएं भी तलाश रहा है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Drone Taxiair taxi

Trending news

PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
;