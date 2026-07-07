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दुनिया का वो सबसे महंगा शहर कौन-सा है? जिसके सामने आप भारत की महंगाई भूल जाएंगे, खर्च जानकर पकड़ लेंगे सिर

World Most Expensive City: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन-सा है, जिसके सामने आप भारत की महंगाई भूल जाएंगे. वहां पर खर्चे इतने ज्यादा हैं कि आप उनके बारे में सोचकर अपना सिर पकड़ लेंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 07, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:30 PM IST
दुनिया का वो सबसे महंगा शहर कौन-सा है? जिसके सामने आप भारत की महंगाई भूल जाएंगे, खर्च जानकर पकड़ लेंगे सिर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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