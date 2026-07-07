/दुनिया का वो सबसे महंगा शहर कौन-सा है? जिसके सामने आप भारत की महंगाई भूल जाएंगे, खर्च जानकर पकड़ लेंगे सिर

Which is World Most Expensive City? बढ़ती महंगाई ने हर किसी को परेशान कर रखा है. शहरों में खाने-पीने की चीजें, एजुकेशन और हेल्थ के खर्च इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हर इंसान उससे कराहता दिख रहा है. यह महंगाई केवल भारत या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है. दुनिया में बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं, जहां की महंगाई के बारे में सोचकर आप हिल जाएंगे. आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे.