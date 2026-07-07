/दुनिया का वो सबसे महंगा शहर कौन-सा है? जिसके सामने आप भारत की महंगाई भूल जाएंगे, खर्च जानकर पकड़ लेंगे सिर

Which is World Most Expensive City? बढ़ती महंगाई ने हर किसी को परेशान कर रखा है. शहरों में खाने-पीने की चीजें, एजुकेशन और हेल्थ के खर्च इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हर इंसान उससे कराहता दिख रहा है. यह महंगाई केवल भारत या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है. दुनिया में बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं, जहां की महंगाई के बारे में सोचकर आप हिल जाएंगे. आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे.
स्विस वेल्थ मैनेजर जूलियस बेयर ग्रुप लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट की मुताबिक, दुनिया का सबसे महंगा शहर सिंगापुर है. उनसे लगातार चौथे साल यह अप्रिय खिताब अपने नाम किया है. इस लिस्ट में दूसरा स्थान ज्यूरिख ने हासिल किया है. उसने लंदन को धकेलकर चौथे स्थान पर खिसका दिया. जबकि तीसरे नंबर पर मोनाको रहा. वह पहली बार महंगे शहरों की इस लिस्ट में शामिल हुआ है. वहीं हॉन्ग-कॉन्ग पांचवें स्थान पर रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर में आवासीय संपत्तियों और कारों की कीमतें बेतहाशा तरीके से बढ़ी हैं. जिसके चलते वहां पर महंगाई भी बेकाबू होती जा रही है. सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर की मजबूती ने भी महंगाई को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है. इसके चलते अब आम लोगों के लिए सिंगापुर में अपना खुद का आवास या कार खरीदना एक सपना बनकर रह गया है. कुछ खास लोग ही अब सिंगापुर में ये चीजें खरीदने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं.
जूलियस बेयर ग्रुप लिमिटेड महंगे शहरों की लिस्ट जारी करते समय वहां पर आवासीय संपत्तियों और कारों की कीमतों को सबसे ज्यादा वेटेज देता है. इसके अलावा शहरों में बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल, स्कूल फीस, हेल्थकेयर खर्च और फाइन डाइनिंग के खर्चे भी सर्वे में जोड़े जाते हैं. उसके आधार पर तय किया जाता है कि रहने के लिए कौन-सा शहर कितना महंगा है.
बताते चलें कि जूलियस बेयर ग्रुप लिमिटेड ने वर्ष 2020 से इस सालाना सर्वे की शुरुआत की थी. ग्रुप की ओर से हर साल सबसे महंगे पाए गए टॉप 25 शहरों को रैंकिंग दी जाती है. इसमें 20 लग्जरी सामान और सेवाओं की लागत को ट्रैक किया जाता है. इस बार यह सर्वे फरवरी-मार्च 2026 के बीच हुआ, जिसमें 10 लाख डॉलर से अधिक संपत्ति वाले लोगों के इंटरव्यू कर लिस्ट तैयार की गई.
इस बार की रैंकिंग में ज्यूरिख तीन पायदान ऊपर चढ़ा. इसकी बड़ी वजह स्विस फ्रैंक की मजबूती रही, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड में निवेश बढ़ा और वहां चीजों के दाम बढ़ते रहे. वहीं रैंकिंग में दुबई 14वें स्थान पर खिसक गया. इसकी वजह वहां पर महंगाई घटना नहीं बल्कि दूसरे शहरों में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ना रहा. जिसके चलते दुबई उनके मुकाबले सस्ता नजर आने लगा.