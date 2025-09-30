मिडिल ईस्ट के किस देश की करंसी है सबसे पावरफुल, यहां से कमाकर लौटे तो 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी

क्या आपने कभी सोचा है कि मीडिल-ईस्ट की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? दुनिया में हर देश की अपनी करेंसी होती है, लेकिन हर करेंसी की ताकत अलग होती है. कुछ देशों की करेंसी इतनी कमजोर होती है कि 1 भारतीय रुपया वहां की कई यूनिट के बराबर होता है. मिसाल के तौर पर, आज 1 रुपया इंडोनेशियाई में 188 रुपिया (Indonesian Rupiah) के बराबर है. लेकिन इसके बरक्स, कुछ देश ऐसी करेंसी रखते हैं जो दीगर मुल्कों की करेंसी के मुकाबले बहुत मजबूत है. हां, इनमें अमेरिकी डॉलर तो है ही, लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों की करेंसी इसकी तुलना में और भी महंगी है. आइए जानते हैं दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन से देश की है और क्यों है?

इस देश की करेंसी है सबसे मजबूत

दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैत की है, जिसका नाम Kuwaiti Dinar है. यह इतनी मजबूत है कि अमेरिकी डॉलर जैसी बड़ी मुद्रा इसके सामने कमजोर नजर आती है. फिलहाल 1 कुवैती दिनार (KWD) लगभग 3.27 अमेरिकी डॉलर (USD) के बराबर है. अगर किसी भारतीय को कुवैत में नौकरी पर 2000 कुवैती दिनार सैलरी मिलती है, तो भारतीय रुपये में ये रकम करीब 5.81 लाख रुपये हो जाती है, जो भारत में एक आम मुलाजिम की सालाना इनकम से ज्यादा है. यही वजह है कि कुवैत में काम करने वाले भारतीय वहां की कमाई से भारत लौटकर खुद को काफी सम्पन्न महसूस करते हैं.

इतना मजबूत क्यों है कुवैती दिनार?

मीडिल ईस्ट का छोटा सा देश कुवैत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है. इसकी सबसे बड़ी वजह वहां का तेल उद्योग है. देश की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) बहुत ज्यादा है और पास में बड़े सॉवरेन रिजर्व हैं. यही वजह है कि कुवैती दिनार लगातार दुनिया की सबसे महंगी करेंसीज की लिस्ट में टॉप पर बनी रहती है. इसके अलावा, कुवैत सरकार भी करेंसी की कीमत पर कड़ी निगरानी रखती है, ताकि इसमें उतार-चढ़ाव न आए. कम इन्फ्लेशन, हाई इनकम और पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस भी इसकी ताकत बढ़ाते हैं. ये सारे फैक्टर्स मिलकर कुवैती दिनार को पूरी दुनिया में सबसे मजबूत बनाते हैं.

टॉप 05 सबसे मजबूत करेंसीज कौन सी हैं?

1. कुवैती दिनार ( KWD ) कुवैत.

2. बहरीनी दीनार ( BHD ) बहरीन.

3. ओमानी रियाल ( OMR ) ओमान.

4. जॉर्डनियन दीनार ( JOD ) जॉर्डन.

5. ब्रिटिश पाउंड ( GBP ) यूके.

