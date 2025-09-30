Advertisement
trendingNow12942753
Hindi Newsदुनिया

मिडिल ईस्ट के किस देश की करंसी है सबसे पावरफुल, यहां से कमाकर लौटे तो 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी

Most Expensive Currency: दुनिया में हर देश की अपनी करेंसी होती है. हर देश की करेंसी की ताकत अलग होती है. क्या आपने कभी सोचा है कि मीडिल-ईस्ट की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? चलिए जानते हैं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट के किस देश की करंसी है सबसे पावरफुल, यहां से कमाकर लौटे तो 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी

क्या आपने कभी सोचा है कि मीडिल-ईस्ट की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? दुनिया में हर देश की अपनी करेंसी होती है, लेकिन हर करेंसी की ताकत अलग होती है. कुछ देशों की करेंसी इतनी कमजोर होती है कि 1 भारतीय रुपया वहां की कई यूनिट के बराबर होता है. मिसाल के तौर पर, आज 1 रुपया इंडोनेशियाई में 188 रुपिया (Indonesian Rupiah) के बराबर है.  लेकिन इसके बरक्स, कुछ देश ऐसी करेंसी रखते हैं जो दीगर मुल्कों की करेंसी के मुकाबले बहुत मजबूत है. हां,  इनमें अमेरिकी डॉलर तो है ही, लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों की करेंसी इसकी तुलना में और भी महंगी है. आइए जानते हैं दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन से देश की है और क्यों है?

इस देश की करेंसी है सबसे मजबूत

दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैत की है, जिसका नाम Kuwaiti Dinar है. यह इतनी मजबूत है कि अमेरिकी डॉलर जैसी बड़ी मुद्रा इसके सामने कमजोर नजर आती है. फिलहाल 1 कुवैती दिनार (KWD) लगभग 3.27 अमेरिकी डॉलर (USD) के बराबर है. अगर किसी भारतीय को कुवैत में नौकरी पर 2000 कुवैती दिनार सैलरी मिलती है, तो भारतीय रुपये में ये रकम करीब 5.81 लाख रुपये हो जाती है, जो भारत में एक आम मुलाजिम की सालाना इनकम से ज्यादा है. यही वजह है कि कुवैत में काम करने वाले भारतीय वहां की कमाई से भारत लौटकर खुद को काफी सम्पन्न महसूस करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इतना मजबूत क्यों है कुवैती दिनार?

मीडिल ईस्ट का छोटा सा देश कुवैत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है. इसकी सबसे बड़ी वजह वहां का तेल उद्योग है.  देश की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) बहुत ज्यादा है और पास में बड़े सॉवरेन रिजर्व हैं. यही वजह है कि कुवैती दिनार लगातार दुनिया की सबसे महंगी करेंसीज की लिस्ट में टॉप पर बनी रहती है. इसके अलावा, कुवैत सरकार भी करेंसी की कीमत पर कड़ी निगरानी रखती है, ताकि इसमें उतार-चढ़ाव न आए. कम इन्फ्लेशन, हाई इनकम और पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस  भी इसकी ताकत बढ़ाते हैं. ये सारे फैक्टर्स मिलकर कुवैती दिनार को पूरी दुनिया में सबसे मजबूत बनाते हैं.

टॉप 05 सबसे मजबूत करेंसीज कौन सी हैं?
1. कुवैती दिनार ( KWD ) कुवैत.
2. बहरीनी दीनार ( BHD ) बहरीन.
3. ओमानी रियाल ( OMR ) ओमान.
4. जॉर्डनियन दीनार ( JOD ) जॉर्डन.
5. ब्रिटिश पाउंड ( GBP ) यूके.
 

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

kuwaiti dinar

Trending news

पत्नी ने कहा- वो लापता हैं, फिर पेरिस होटल से बरामद हुई अफ्रीकी राजदूत की लाश
Paris
पत्नी ने कहा- वो लापता हैं, फिर पेरिस होटल से बरामद हुई अफ्रीकी राजदूत की लाश
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
;