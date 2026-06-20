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सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर में बसा दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, जहां हर दूसरा शख्स है करोड़पति! आखिर कौन-सी है ये जगह?

World Second-Smallest Country: अमीर बनना हर किसी की हसरत होती है लेकिन यह चाहत गिने-चुने लोगों की ही पूरी होती है. ऐसे में अगर आपको पता चले कि एक मुल्क में रहने वाला हर दूसरा शख्स करोड़पति है तो आप हैरान रह जाएंगे. खास बात ये है कि यह मुल्क महज 2 वर्ग किलोमीटर में बसा दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 20, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:52 PM IST
सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर में बसा दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, जहां हर दूसरा शख्स है करोड़पति! आखिर कौन-सी है ये जगह?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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