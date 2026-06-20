Richest Country in World in Terms of Wealth Per Capita: दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनका नाम आते ही गरीबी, संघर्ष या राजनीति की तस्वीर उभरती है. लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने चमचमाती यॉट्स, लग्जरी कारें, कसीनो, फैशन और अरबपतियों की दुनिया घूमने लगती है. महज 2 वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश इतना अमीर है कि दुनिया में प्रति व्यक्ति संपत्ति के मामले में मोनाको पहले नंबर पर आता है.