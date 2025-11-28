Advertisement
समुद्र का पानी बना अमृत! ये देश है दुनिया का सबसे बड़ा 'मीठा पानी' बनाने वाला देश, जानें कैसे बना रहा रोज नए रिकॉर्ड..

Worlds Largest Producer of Fresh Water: दुनिया भर में साफ पीने वाले पानी की किल्लत देखने को मिल रही है. ऐसे में एक ऐसा देश है, जो रेगिस्तान होने के बाद भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा मीठा पानी बना रहा है. इस खबर में हम आपको उस देश के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 01:17 PM IST
समुद्र का पानी बना अमृत! ये देश है दुनिया का सबसे बड़ा 'मीठा पानी' बनाने वाला देश, जानें कैसे बना रहा रोज नए रिकॉर्ड..

Saudi Fresh Water Supply System: आज पूरी दुनिया के सामने साफ पीने के पानी की कमी गंभीर संकट के रूप में सामने आ रहा है. लेकिन सऊदी अरब ने इस चुनौती को अपनी ताकत में बदल दिया है. इस जगह पर नेचुरल तरीके से न नदियां हैं, न झीलें और न ही भरपूर बारिश होती है. वहीं ये रेगिस्तानी देश समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाकर इस समस्या में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है. सऊदी अरब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विशाल डी-सैलिनेशन सिस्टम की मदद से हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है. ऐसे रिकॉर्ड कई देश पूरे साल में भी हासिल नहीं कर पाते. इस खबर हम आपको इस देश के बारे में बताएंगे. 

 

दुनिया का नंबर-1 डी-सैलिनेशन देश
इतनी ज्यादा पानी की कमी होने पर भी सऊदी अरब आज ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा मीठा पानी बनाने वाला देश बन चुका है. इनकी अत्याधुनिक डी-सैलिनेशन प्लांट 24 घंटे चलकर समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं. अनुमान के अनुसार दुनिया की कुल डी-सैलिनेशन क्षमता का लगभग 20% हिस्सा अकेले सऊदी अरब ऑपरेट करता है. यह उब्लब्धि के सामने कई विकसित देशों की पानी उत्पानी की क्षमता से भी कम पड़ जाती है. 

70 लाख क्यूबिक मीटर पानी 
हर दिन सऊदी अरब करीब 70 लाख क्यूबिक मीटर साफ पानी तैयार करता है. ये पानी कई एशियाई और अफ्रीकी देशों की साल भर की क्षमता से भी ज्यादा है. इस देश में मात्र 100–200 मिमी बारिश और 50°C तापमान गर्मी होने के बाद भी, अत्याधुनिक RO और थर्मल डी-सैलिनेशन तकनीकों की मदद से इन नेचुरल चुनौतियों को इस देश ने पीछे छोड़ दिया है. RO झिल्ली तकनीक और विशाल थर्मल प्लांट मिलकर अरबों लीटर समुद्री पानी को हर दिन मीठे पानी बना रहे हैं. 

 

दुनिया का सबसे लंबा वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
आपको बता दें, साऊदी अरब केवल पानी ही नहीं बनाता. बल्कि उस पानी को दूर-दराज के शहरों तक पहुंचाने का काम करता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन सिस्टम संचालित करता है. यहां की राजधानी रियाद समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बाद भी लगातार मीठा पानी ही पीते हैं. ऊंचे इलाकों तक पानी पंप करने के लिए भारी एनर्जी की जरूरत होती है और कई जगहों पर घरों की टंकियों तक पानी टैंकरों के जरिए पहुंचाया जाता है. यह पूरा सिस्टम दुनिया के सबसे जटिल और विशाल पानी नेटवर्क में गिना जाता है.

 

पेट्रोल से महंगा है मीठा पानी
डी-सैलिनेशन टेक्निक में भारी एनर्जी लगती है, इसलिए यहां तैयार हुआ मीठा पानी, पेट्रोल से भी महंगा पड़ता है. हालांकि सरकार बड़ी सब्सिडी देकर इसे आम जनता के लिए सस्ती दामों में उपलब्ध कराती है. यही कारण है कि सऊदी अरब में पानी महज एक सुविधा नहीं, बल्कि एक हाई-टेक संसाधन है, जिसे बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च होते हैं.

 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

Saudi water supply systemworlds largest producer of fresh water

