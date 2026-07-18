/धरती को बचाने का बहाना या अंतरिक्ष पर कब्जा? चीन के किस नए सीक्रेट मिशन से डरा है अमेरिका, दुनिया भी हैरान

चीन आखिर अंतरिक्ष में कौन सा मिशन शुरू कर रहा है कि जिसने नासा को भी परेशानी में डाल दिया है. नासा के मुताबिक अगर चीन अमेरिका से पहले अपने मिशन में कामयाब होता है तो वो हमेशा अपने कब्जे वाली नीति के तहते वहां अपना दावा करेगा. उन्हें डर है कि चीन इस क्षेत्र में अन्य देशों को जाने से रोक सकता है और इसे अपनी स्थायी संपत्ति घोषित कर सकता है. जिसकी वजह से दुनिया के अन्य देश जो अपनी रिसर्च की आगे बढ़ाने के लिए यहा आना चाहते हैं. उन्हें यहां आने से रोक देगा, साथ ही, चीन उनकी रिसर्च को वो खारिज कर देगा.