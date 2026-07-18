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धरती को बचाने का बहाना या अंतरिक्ष पर कब्जा? चीन के किस नए सीक्रेट मिशन से डरा है अमेरिका, दुनिया भी हैरान

China New Space Research News: चीन इन दिनों एक सीक्रेट स्पेस मिशन पर काम कर रहा है. उसका दावा है कि यह मिशन धरती को बचाने के लिए है. लेकिन अमेरिका को इस पर यकीन नहीं है. उसका मानना है कि यह अंतरिक्ष पर कब्जा करने की कवायद है. आखिर वह प्रोजेक्ट क्या है, जिसने यूएस में खलबली मचा दी है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 21, 2026, 12:33 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:33 AM IST
धरती को बचाने का बहाना या अंतरिक्ष पर कब्जा? चीन के किस नए सीक्रेट मिशन से डरा है अमेरिका, दुनिया भी हैरान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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