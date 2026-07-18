/धरती को बचाने का बहाना या अंतरिक्ष पर कब्जा? चीन के किस नए सीक्रेट मिशन से डरा है अमेरिका, दुनिया भी हैरान

China Anti Asteroid Spacecraft News: जमीन से लेकर आसमान तक चीन और अमेरिकी में कौन सबसे आगे निकलेगा, इसका कॉम्पटीशन चल रहा है. अब चीन अब कुछ ऐसा करने वाला है, जिसकी वजह से फिर दोनों में प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है. इस बार का कॉम्पटीशन जमीन या आसमान मे नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हो रहा है. जिस तरह से चीन दावा कर रहा है, उससे तो लगता है कि वो इस बार अमेरिका से आगे निकलने वाला है.
चीन आखिर अंतरिक्ष में कौन सा मिशन शुरू कर रहा है कि जिसने नासा को भी परेशानी में डाल दिया है. नासा के मुताबिक अगर चीन अमेरिका से पहले अपने मिशन में कामयाब होता है तो वो हमेशा अपने कब्जे वाली नीति के तहते वहां अपना दावा करेगा. उन्हें डर है कि चीन इस क्षेत्र में अन्य देशों को जाने से रोक सकता है और इसे अपनी स्थायी संपत्ति घोषित कर सकता है. जिसकी वजह से दुनिया के अन्य देश जो अपनी रिसर्च की आगे बढ़ाने के लिए यहा आना चाहते हैं. उन्हें यहां आने से रोक देगा, साथ ही, चीन उनकी रिसर्च को वो खारिज कर देगा.
हालांकि चीन का दावा है कि वो दुनिया को आने वाले खतरे से बचाने के लिए अपना ये स्पेस प्रोग्राम शुरू कर रहा है. वो न किसी देश की रिसर्च को खारिज करने वाला है और न ही किसी के लिए खतरा है. उसका मकसद बस अपना मिशन है, जिसे वो पूरा करना चाहता है क्योंकि अगर उसका मिशन पूरा हो गया तो धरती पर आने वाला खतरा हट सकता है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है.
चीन आखिर कौन-सा ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जिसे लेकर सुपर पॉवर अमेरिका तक को खतरा महसूस हो रहा है और अमेरिका उससे जल्दी अपने मिशन को पूरा करना चाहता है. आखिर वो कौन सा ऐसा खतरा है. जिसे दूर करने के लिए चीन और अमेरिका में कॉम्पटीशन चल रहा है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में कोई खतरा धरती पर आने वाला है य़ा फिर दोनो देश मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं.
असल में दुनिया के वैज्ञानिक हजारों एस्टेरॉयड पर नजर रख रहे हैं. सुपर कंप्यूटर विशाल दूरबीनें और अंतरिक्ष एजेंसियां हर दिन आसमान को स्कैन करती हैं. उनका मकसद होता है कहीं कोई ऐसा एस्टेरॉयड धरती की ओर तो नहीं बढ़ रहा. अगर बढ़ रहा है तो उसे कैसे रोका जाए.
इसे रोकने के लिए चीन अपने पहले 'प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट' की प्लानिंग कर रहा है. जिसमें चीन जल्द ही अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड यानि क्षुद्रग्रह से प्रोजेक्टाइल को टकराने की कोशिश करेगा. इतनी खबर तो हर स्पेस एजेंसी के लिए आम थी. लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि चीन एस्टेरॉयड से मैक 26 यानी ध्वनि की गति से 26 गुना ज्यादा तेज रफ्तार वाले प्रोजेक्टाइल को टक्कर मारेगा, वैसे ही दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियां सदमे में आ गईं.
ये प्रोजेक्टाइल चीन का एक खास स्पेसक्राफ्ट होगा, जो अमेरिका का प्रोजेक्ट से ज्यादा एडवांस और ज्यादा बड़ा भी होगा. इसके साथ ही मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 'डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट' यानि DART के मुकाबले ज्यादा एडवांस होगा.
पिछले कई दिनों से अमेरिकी और चीन दोनों ही देश अपने स्पेस प्रोजेक्ट के लेकर एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं. इसी बीच चीन से अमेरिका के DART प्रोग्राम से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है. ये प्रोजेक्ट चीन के लिए बेहद खास है क्योंकि अगर चीन ये अपने प्रोजेक्ट में सफल होता है तो वो इस तरह के प्रोग्राम में अमेरिका की सोच और रिसर्च से आगे होगा. जैसा वो दूसरे प्रोजेक्ट में भी कर रहा है.
दुनिया ने इस तकनीक की पहली बड़ी सफलता 2022 में देखी. जब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट' यानि DART मिशन लॉन्च किया. उस दौरान अमेरिका ने जानबूझकर एक छोटे एस्टेरॉयड से टकराया. ऐसा करके इतिहास में पहली बार इंसानों ने किसी खगोलीय पिंड की कक्षा बदलने में सफलता हासिल की.
इसके उलट चीन एक ज्यादा सुरक्षित और हार्ड हिटिंग प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट करना चाहता है. चीन के इस प्रोजेक्ट को नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्लैनेटरी डिफेंस के चीफ साइंटिस्ट ली मिंगताओ लीड कर रहे हैं.
जिसके लिए चीन इसके लिए चीन सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर हाई प्रिसीजन सेंसर और खास तकनीक का सहारा ले रहा है. इनकी मदद से चीन पृथ्वी के सापेक्ष एस्टेरॉयड की कक्षा को सीधे तौर पर बदलना या यहां तक कि उसकी संरचना को तोड़ना चाह रहा है. यानी पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले एस्टेरॉयड को टक्कर मारकर तोड़ना है ताकि पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचे.
अब आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया क्या होती है और जब चीन मैक 26 की स्पीड़ से अपनी स्पेसक्राफ्ट को टकराएगा तो क्या होगा. असल में एस्टेरॉयड की टक्कर कराना एक बहुत ही सटीक और जटिल प्रक्रिया है.
इसमें अंतरिक्ष यान को लाखों किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से लक्ष्य तक पहले पहुंचाया जाता है. उस एस्टेरॉयड की कक्षा, गति और स्थिति का वर्षों तक अध्ययन किया जाता है. फिर यान अपने छोटे-छोटे इंजन चलाकर दिशा में सुधार करता रहता है.
एस्टेरॉयड के करीब पहुंचता है, तो उसके कैमरे और कंप्यूटर एस्टेरॉयड को पहचानते हैं. इसके बाद आता है वो पल जो होता है सबसे खास अंत में यान अपने इंजन बंद नहीं करता, बल्कि सीधे एस्टेरॉयड से तेज़ गति से टकराता है. इस टक्कर से एस्टेरॉयड को थोड़ा-सा धक्का मिलता है, जिससे उसकी कक्षा में मामूली बदलाव आ जाता है. आसान भाषा में कहें तो जो एस्टेरॉयड यानि क्षुद्रग्रह जो पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है. वो अपनी दिशा बदल लेता है, जिससे या तो टक्कर नहीं होती या फिर टक्कर का असर कम होता है.
रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यह स्पेसक्राफ्ट 2029 या 2030 में पृथ्वी के लगभग 7 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आने पर 9 किमी/सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से अपने टारगेट से टकराएगा. जबकि अमेरिका के डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट' यानि DART की रफ्तार 6.1 किमी/सेकंड थी. यानी चीन अमेरिका के मुकाबले 2.9किमी/सेकंड की ज्यादा रफ्तार टकराएगा.
PTC चीन का दावा है कि इस प्लान का मकसद पृथ्वी को भविष्य में किसी खतरनाक एस्टेरॉयड के टकराने से बचाना है. चीनी वैज्ञानिक इस टक्कर के जरिए एस्टेरॉयड की कक्षा को सीधे तौर पर बदलना चाहते हैं या जरूरत पड़ने पर उसके ढांचे को तोड़ना चाहते हैं. लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, जितना चीन सोच रहा है या फिर उसके हाथ निराशा लगेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक चीन दो स्पेसक्राफ्ट एक साथ लॉन्च करेगा और पृथ्वी से निकलने के कुछ ही समय बाद ही ये दोनों अलग हो जाएंगे. एक स्पेसक्राफ्ट 'इम्पैक्टर' सीधे एस्टेरॉयड की ओर बढ़ेगा और इसका मिशन एस्टेरॉयड को सीधा टक्कर मारना होगा.
किस अनजाने भय से डरा हुआ है अमेरिका?
दूसरा स्पेसक्राफ्ट ऑब्जर्वर होगा जो टक्कर से पहले, टक्कर के दौरान और उसके बाद एस्टेरॉयड की कक्षा, सतह, मलबे और अंदरूनी बनावट में आने वाले बदलावों पर पैनी नजर रखेगा और उसका डेटा चीन के स्पेस सेंटर को भेजेगा. जिस पर चीन के वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे.
चीन के इसी प्रोजेक्ट की वजह से अमेरिका को डर सता रहा है क्योंकि चीन अमेरिका के मुकाबले बड़ा टेस्ट कर रहा है. अगर उसका टेस्ट सफल रहा तो वो अमेरिका से आगे निकल जाएगा और हमेशा की तरह वो अतंरिक्ष के उस इलाके पर अपना दावा करेगा. साथ ही, दूसरे देशों को वहां रिसर्च करने से रोकेगा. जैसे वो चांद पर पानी की तलाश के लिए कर रहा है.
इस मिशन के लिए चीन का टारगेट '2015 XF261' नाम का एक कम जाना-पहचाना 'नियर-अर्थ एस्टेरॉयड' है जिसे पहली बार 2015 में खोजा गया था. माना जाता है कि इसका आकार लगभग 30 मीटर है. हालांकि इसके सटीक आकार के बारे में अभी भी किसी के पास जानकारी नहीं है.
ये टक्कर 2029 या 2030 के दौरान होने की उम्मीद है. अगर यह कोशिश कामयाब रहती है तो ये चीन का पहला 'एंड-टू-एंड' प्लैनेटरी डिफेंस का प्रदर्शन होगा. जिसमें एक ही अभियान में पता लगाने, दिशा बदलने और टकराव के बाद पुष्टि करने जैसे काम शामिल होंगे.
बताते चलें कि करोड़ों साल पहले एक एस्टेरॉयड ने धरती पर जीवन की दिशा बदल दी थी. आज पहली बार इंसान के पास यह क्षमता विकसित हो रही है कि वह अंतरिक्ष से आने वाले खतरे को पहचान सके और शायद उसे रोक भी सके.
वैसे तो पृथ्वी पर बड़े एस्टेरॉयड का टकराव बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गंभीर हो सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल एस्टेरॉयड के प्रभाव ने डायनासोरों के विलुप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसीलिए अब दुनिया के वैज्ञानिक नहीं चाहते कि धरती से अब कोई प्रजाति विलुप्त न हो. चीन का ऑपरेशन एस्टेरॉयड एक ऐसी कहानी बनने जा रहा है, जहां विज्ञान कल्पना से आगे निकलकर मानवता की सुरक्षा की नई उम्मीद बन सकता है.
(ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया)