/वो राज्य जहां ढूंढ-ढूंढकर मारे जा रहे जंगली सूअर, 4 साल में कर दिया 50% का सफाया; आखिर क्यों छिड़ी है इंसान-पशु में जंग?

Reasons for Killing Wild Boars in Hong Kong: हांगकांग में इन दिनों एक बड़ी जंग चल रही है. यह ताइवान या अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि जंगली सूअरों के खिलाफ हो रही है. वहां पर सूअरों को ढूंढ-ढूंढकर मारा जा रहा है. मारने की तादाद इतनी ज्यादा है कि पिछले 5 साल में ही उनकी तादाद घटकर आधी रह गई है. आखिर जंगली सूअरों के खिलाफ ऐसी अदावत क्यों शुरू हुई, जो मरने-मारने पर पहुंच गई है. जंगली सूअरों ने आखिर इंसानों का क्या बिगाड़ा है, जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इंसान-जानवरों के बीच इस जंग की वजह जंगली सूअरों का इंसानों पर हमले थे. इन हमलों की वजह से पूरे प्रांत में लोगों में डर फैलता जा रहा था. हांगकांग प्रशासन नवंबर 2021 से पहले इन जानवरों को पकड़कर नसबंदी करने और फिर उन्हें जंगलों में वापस छोड़ने की नीति पर काम कर रहा था. हालांकि, रिहायशी इलाकों में इनकी घुसपैठ और हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण सरकार को अपना रुख कड़ा करना पड़ा.
इस नीतिगत बदलाव की सबसे बड़ी वजह हांगकांग के 'टिन हाऊ' (Tin Hau) क्षेत्र में हुई एक हिंसक घटना बनी. वहां एक पार्किंग क्षेत्र में घायल जंगली सूअर को घेरने गए एक सहायक पुलिस अधिकारी पर सूअर ने हमला कर दिया था, जिससे अधिकारी का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस घटना के बाद सूअर की भी 10 मीटर ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई थी.
इस घटना ने पूरे शहर का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद प्रशासन ने हर महीने 'ट्रैंक्विलाइज़र गन' का इस्तेमाल कर सूअरों को बेहोश कर पकड़ने और उन्हें मारने का अभियान शुरू किया. इसके लिए हांगकांग सरकार ने वर्ष 2021 में 'पकड़ो और मारो' की लागू की. इस नीति के असरदार परिणाम भी सामने आए. पिछले चार वर्षों में इस सख्त नीति की वजह से हांगकांग में जंगली सूअरों की आबादी घटकर आधी से भी कम हो गई है.
लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओर से सोमवार को जारी शोध रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान को लागू करने के लिए सरकार ने पिछले चार वर्षों में कुल 10.56 करोड़ हांगकांग डॉलर खर्च किए. इसके चलते 5 सालों में प्रांत की आबादी में 50.5% की गिरावट आ गई. वर्ष 2021 में हांगकांग में जंगली सूअरों की अनुमानित आबादी लगभग 2,000 थी. लेकिन अब यह संख्या गिरकर 990 रह गई है.
हालांकि, इस नीति की काफी लोग आलोचना भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि प्रकृति में सभी जीव-जंतुओं का अपना-अपना स्थान होता है. इसलिए जंगली सूअरों का पूरी तरह सफाया करने से प्रकृति को कई तरह के दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं. वे इस नीति में बदलाव करने और सूअरों को मारने के बजाय उनकी संख्या संतुलित करने पर बल दिया है.