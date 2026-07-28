/वो राज्य जहां ढूंढ-ढूंढकर मारे जा रहे जंगली सूअर, 4 साल में कर दिया 50% का सफाया; आखिर क्यों छिड़ी है इंसान-पशु में जंग?

Reasons for Killing Wild Boars in Hong Kong: हांगकांग में इन दिनों एक बड़ी जंग चल रही है. यह ताइवान या अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि जंगली सूअरों के खिलाफ हो रही है. वहां पर सूअरों को ढूंढ-ढूंढकर मारा जा रहा है. मारने की तादाद इतनी ज्यादा है कि पिछले 5 साल में ही उनकी तादाद घटकर आधी रह गई है. आखिर जंगली सूअरों के खिलाफ ऐसी अदावत क्यों शुरू हुई, जो मरने-मारने पर पहुंच गई है. जंगली सूअरों ने आखिर इंसानों का क्या बिगाड़ा है, जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है.