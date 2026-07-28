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वो राज्य जहां ढूंढ-ढूंढकर मारे जा रहे जंगली सूअर, 4 साल में कर दिया 50% का सफाया; आखिर क्यों छिड़ी है इंसान-पशु में जंग?

Why Wild Boars Killed in Hong Kong? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक राज्य ऐसा है, जहां पर ढूंढ-ढूंढकर जंगली सूअर मारे जा रहे हैं. वहां पर पिछले 4 साल में ही 50% सूअरों का सफाया कर दिया गया है. सवाल ये है कि वहां पर आखिर किस वजह से इंसान-पशुओं में जंग छिड़ी है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 28, 2026, 05:21 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:22 AM IST
वो राज्य जहां ढूंढ-ढूंढकर मारे जा रहे जंगली सूअर, 4 साल में कर दिया 50% का सफाया; आखिर क्यों छिड़ी है इंसान-पशु में जंग?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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