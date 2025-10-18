हमें बचाओ, हम मर नहीं पाए… वह बॉर्डर, जहां शाम होते ही अंधेरे में गूंजने लगती हैं खोई हुई आत्माओं की चीखें!

Ghostly voices echo along Thailand Cambodia border: रात घिर चुकी थी. अंधेरे में केवल सीमाओं की फीकी रेखाएँ चमक रही थीं. एक ओर थाईलैंड और दूसरी ओर कंबोडिया. हीं दूर, झाड़ियों में झींगुरों की आवाज़ गूँज रही थी, जब अचानक… एक तीखी, असहनीय चीख हवा को चीरती हुई आई. मानो कोई मृत आत्मा अंधकार से निकलकर पुकार रही हो, 'वापस जाओ… यह हमारी ज़मीन है…' यह कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं का सिलसिला है. जो इस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर घट रहा है.

रात में गूंजती चीखें और डर का सन्नाटा

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, कंबोडिया के मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को एक चौंकाने वाली शिकायत भेजी है. शिकायत में कहा गया है कि थाई सैनिक सीमावर्ती इलाकों में लाउडस्पीकरों के जरिए भूतों जैसी आवाजें बजा रहे हैं.

रिपोर्टों के अनुसार, इन आवाज़ों में करुण चीखें, भटकती आत्माओं के रोने की ध्वनि और कभी-कभी विमान इंजनों की गर्जना भी शामिल होती है. जो पूरी रात गूंजती रहती है. गांवों में रहने वाले लोग अब रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं. बच्चों को नींद नहीं आती. डरावनी आवाजें सुनकर बुजुर्गों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सरहद पर तैनात सैनिक भी इन आवाजों से परेशान हैं.

कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री और अब सीनेट के अध्यक्ष हुन सेन ने फेसबुक पर लिखा, 'यह कोई साधारण शरारत नहीं. यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है. यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जो आत्माओं की आवाज़ में खेला जा रहा है.”

संयुक्त राष्ट्र तक पहुँचा ‘भूतिया शोर’

हुन सेन ने अपनी पोस्ट के साथ 11 अक्टूबर की एक चिट्ठी भी शेयर की है, जो कंबोडियाई मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क को भेजी है. चिट्ठी में लिखा है कि थाई सैनिकों ने 'मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन' किया है क्योंकि इन विकृत ध्वनियों ने सीमावर्ती नागरिकों में डर, चिंता और मानसिक तनाव पैदा कर दिया है.

चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा है जब दोनों देशों ने जुलाई में मलेशिया की मध्यस्थता से युद्धविराम पर सहमति जताई थी. लेकिन अब रात के अंधेरे में जो आवाज़ें गूँजती हैं, वे उस शांति को तोड़ने लगी हैं.

‘भूतों’ की आवाज़ के पीछे कौन?

स्थानीय लोगों ने बताया कि ये आवाज़ें किसी रिकॉर्डिंग से आती लगती हैं. इतनी तीखी कि कानों में दर्द होने लगता है. पहले तो ग्रामीणों ने सोचा कि शायद यह कोई अलौकिक घटना है. लेकिन जब सैनिकों ने भी इन्हीं आवाजों को पहाड़ी पार से आते सुना तो मामला गंभीर हो गया.

कुछ सैनिकों ने बताया कि कभी-कभी आवाज़ें इतनी मानवीय लगती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, 'कृपया हमें बचाओ… हम मर नहीं पाए…'फिर अचानक लाउडस्पीकर से आती है एक ठंडी, लोहे जैसी खनखनाती ध्वनि, मानो किसी कब्र का दरवाज़ा बंद हो रहा हो.

कंबोडियाई आयोग का कहना है कि यह थाई सेना की ओर से भय और तनाव फैलाने की रणनीति है. वहीं, थाई सरकार अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दे रही है. ऐसे में कुछ पसरा है तो सिर्फ एक डरावना सन्नाटा.

भय के बीच राजनीति

यह विवाद केवल ध्वनि का नहीं, बल्कि सीमा की सत्ता और अपमान की राजनीति का है. दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष हुए संघर्षों में 38 लोगों की मौत और 3 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ था. उस समय भी माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कंबोडिया ने थाई फ़िल्मों और फलों के आयात पर रोक लगा दी थी.

अब जब दोनों देशों ने मुश्किल से शांति की ओर कदम बढ़ाया था, यह 'भूतिया प्रसारण' सब कुछ फिर से दांव पर लगा रहा है.कंबोडिया ने मलेशिया से भी इस मुद्दे को उठाया है, जो जुलाई के युद्धविराम का गवाह था. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आवाजें सिर्फ भय फैलाने के लिए हैं या उनके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है, जो सैनिकों और जनता दोनों की आत्माओं को तोड़ देना चाहती है?

बारूदी सुरंगों की सरसराहट और आत्माओं की वापसी

वहीं थाईलैंड की ओर से आरोप लगाया गया है कि कंबोडिया ने सीमा पर नई बारूदी सुरंगें बिछाई हैं. जिनमें हुए विस्फोटों में छह थाई सैनिक घायल हो चुके हैं. कंबोडिया इन आरोपों से इंकार करता है और कहता है कि सैनिक पुराने युद्धकाल की सुरंगों पर चढ़ गए थे, जब देश दशकों तक गृहयुद्ध में डूबा था.

स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार, उन्हीं युद्धों में मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी सीमा पर भटकती हैं, अपने अधूरे बदले की तलाश में. और अब, जब रात में वही आवाजें फिर से गूंजती हैं तो कई लोग मानने लगे हैं कि यह केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध नहीं… शायद उन आत्माओं की वापसी है, जो कभी चैन नहीं पा सकीं.

अंधकार में गूंजती चेतावनी

रात ढलते ही सीमावर्ती गांवों में खिड़कियाँ बंद कर दी जाती हैं. कोई बाहर नहीं निकलता. कहीं दूर, फिर से वही आवाज़ उठती है. कभी किसी स्त्री की रोती हुई चीख, कभी किसी बच्चे की हँसी में छिपा आतंक. यह शोर सिर्फ़ सीमा पार से नहीं आता… यह उन ज़मीनों की आत्माओं से आता है, जिन पर कभी युद्ध ने कब्रें खोदी थीं. अब, जब दुनिया फिर से शांति की बात कर रही है. वहां, उस सीमा पर, भूत अब भी बोल रहे हैं.