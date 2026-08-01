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डोनाल्ड ट्रंप की 'फंडरेजिंग मशीन' है ये महिला, कॉरपोरेट दिग्गजों से चुटकियों में बटोर लेतीं करोड़ों डॉलर; व्हाइट हाउस में है सीधी एंट्री

Female leader of Donald Trump Fundraising Team: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भी हर महीने उद्योगपतियों से लाखों डॉलर का फंड वसूल रहे हैं. उनके लिए यह काम एक ऐसी 'फंडरेजिंग मशीन' बन चुकी महिला कर रही हैं, जो कॉर्पोरेट दिग्गजों से बात-बात में करोडों रुपये बटोर लेती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 01, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:03 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप की 'फंडरेजिंग मशीन' है ये महिला, कॉरपोरेट दिग्गजों से चुटकियों में बटोर लेतीं करोड़ों डॉलर; व्हाइट हाउस में है सीधी एंट्री

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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