डोनाल्ड ट्रंप की 'फंडरेजिंग मशीन' है ये महिला, कॉरपोरेट दिग्गजों से चुटकियों में बटोर लेतीं करोड़ों डॉलर; व्हाइट हाउस में है सीधी एंट्री

Who is Meredith O'Rourke? भारत की तरह अमेरिका में भी चुनाव लड़ना बेहद महंगा सौदा माना जाता है. देशभर में होने वाले चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों को करोड़ों रुपये (अमेरिकी करंसी में डॉलर) खर्च करने पड़ जाते हैं. जिसके लिए उन्हें अलग-अलग तरीकों से फंड जुटाना पड़ता है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फंड रेजिंग के बारे में ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसने उनके बड़े सीक्रेट को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है. पता चला है कि उनके लिए करोड़ों डॉलर का इंतजाम करवाने में एक महिला का बड़ा हाथ रहा है और आज भी वह महिला उन्हें हर महीने लाखों डॉलर उगाहकर दे रही है.
'वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में दोबारा से राष्ट्रपति पद संभाला है. उसके बाद से उनकी पसंदीदा और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए अब तक 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा की राशि जुटाई जा चुकी है. पद पर रहते हुए दान के रूप में इतनी राशि जुटाना किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है.
रिपोर्ट के मुताबिक, जुटाई गई इस राशि का बड़ा हिस्सा ट्रंप की खास एक महिला मिरेडिथ ओ'रूर्के (Meredith O'Rourke) ने अरेंज किया है. मिरेडिथ ओ'रूर्के फ्लोरिडा की एक जानी-मानी फंडरेजर हैं. वे डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2016 और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव अभियानों में काम कर चुकी हैं. उद्योगपतियों से पैसा जुटाने की उनकी काबलियत को देखते हुए ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए उन्हें फंडरेज़िंग टीम का लीडर बना दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, जब ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव दोबारा जीत गए तो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट प्रतिनिधि लाखों डॉलर के चेक लेकर उनके मार-ए-लागो (Mar-a-Lago) क्लब के बाहर पहुंचने लगे. ट्रंप समझ गए कि अब उनके बिना कॉर्पोरेट कंपनियों का काम नहीं चल सकता. इसलिए उन्होंने ओ'रूर्के को उनसे धन जुटाने के काम में जुटने का निर्देश दिया. इसके बाद से वे आज तक इस काम को बहुत शिद्दत से निभा रही हैं.
'वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, सॉफ्टबैंक (SoftBank) ने ट्रंप के प्रस्तावित राष्ट्रपति पुस्तकालय के लिए 50 मिलियन डॉलर का फंड दिया. टेक कंपनी एप्पल ने व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना के लिए लगभग 25 मिलियन डॉलर का चेक दिया.
आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 10 मिलियन डॉलर और एमेज़न ने लगभग 5 मिलियन डॉलर राष्ट्रपति ट्रंप को डोनेट किए. सोशल मीडिया कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ट्रंप समर्थित राजनीतिक समिति को 10 मिलियन डॉलर, बॉलरूम के लिए कई मिलियन डॉलर और पुस्तकालय के लिए 22 मिलियन डॉलर दिए.
खास बात ये है कि अमेरिकी कानून में किसी राष्ट्रपति को इस तरह फंड जुटाने की पाबंदी नहीं है. इसलिए ट्रंप खुले हाथों से इस तरह का फंड बटोरने में जुटे हैं.
डोनाल्ड ट्रंप अपने स्वभाव के अनुसार यह काम पूरी ठसक के साथ कर रहे हैं. वे रोजाना शाम को ओ'रूर्के को फोन करते हिसाब लेते हैं कि किस कंपनी या दानदाता से कितना पैसा आया है. वे उन्हें कंपनियों और उद्योगपतियों से ज्यादा पैसा मांगने के लिए प्रेरित करते हैं. साथ ही उन्हें पैसा बटोरने के लिए नए-नए तरीके इस्तेमाल करने को कहते हैं.
उनके इशारे पर ओ'रूर्के ने अब पैसा बटोरने के लिए नया तरीका निकाला है. वे नामी कंपनियों के CEO और और लॉबिस्टों के साथ ट्रंप का स्पेशल कैंडललाइट डिनर आयोजित करवा रही हैं. इसके लिए प्रति व्यक्ति से 1 मिलियन डॉलर चार्ज करती हैं. इस तरह के डिनर के जरिए सीईओ और लॉबिस्टों को राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे मिलने और अपने व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिलता है.
दानदाताओं से पैसा वसूलने की मिरेडिथ ओ'रूर्के की इन सब खूबियों से ट्रंप खासे प्रभावित हैं. वे उन्हें प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस (Princess of Darkness) कहकर पुकारते हैं. व्हाइट हाउस में ओ'रूर्के का सिक्का चलता है.
उनके पास कोई औपचारिक सरकारी पद नहीं है. वे ट्रंप के साथ व्यापारिक अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल होती हैं और 'एयर फोर्स वन' विमान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यात्रा करती हैं. ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाली ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ('ट्रुथ सोशल' की मूल कंपनी) में निदेशक और नेशनल पार्क फाउंडेशन के बोर्ड में मेंबर भी बना रखा है.