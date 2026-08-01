डोनाल्ड ट्रंप की 'फंडरेजिंग मशीन' है ये महिला, कॉरपोरेट दिग्गजों से चुटकियों में बटोर लेतीं करोड़ों डॉलर; व्हाइट हाउस में है सीधी एंट्री

Who is Meredith O'Rourke? भारत की तरह अमेरिका में भी चुनाव लड़ना बेहद महंगा सौदा माना जाता है. देशभर में होने वाले चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों को करोड़ों रुपये (अमेरिकी करंसी में डॉलर) खर्च करने पड़ जाते हैं. जिसके लिए उन्हें अलग-अलग तरीकों से फंड जुटाना पड़ता है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फंड रेजिंग के बारे में ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसने उनके बड़े सीक्रेट को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है. पता चला है कि उनके लिए करोड़ों डॉलर का इंतजाम करवाने में एक महिला का बड़ा हाथ रहा है और आज भी वह महिला उन्हें हर महीने लाखों डॉलर उगाहकर दे रही है.