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दुनिया का वो सबसे गरीब मुल्क, जहां पीने को साफ पानी है न बिजली; दो वक्त की रोटी को तरसती है 70% आबादी

World Poorest Country: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो सबसे गरीब मुल्क कौन-सा है, जहां पर पीने को न साफ पानी है और न ही बिजली. वहां की जनता दो वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 05, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:42 PM IST
दुनिया का वो सबसे गरीब मुल्क, जहां पीने को साफ पानी है न बिजली; दो वक्त की रोटी को तरसती है 70% आबादी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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