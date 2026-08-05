/दुनिया का वो सबसे गरीब मुल्क, जहां पीने को साफ पानी है न बिजली; दो वक्त की रोटी को तरसती है 70% आबादी

Why Burundi So Poor? गरीबी जीवन का एक ऐसा अभिशाप है, जिसे कोई नहीं भोगना चाहता. लेकिन न चाहते हुए भी दुनिया में करोड़ों लोगों को रोजाना ऐसा ही दुखद जीवन जीना पड़ रहा है. अगर आप भारत में कम सैलरी या गरीबी के हालात का रोना रोते हैं तो आज हम आपको दुनिया के सबसे गरीब मुल्क के बारे में बताते हैं. जहां की 70 प्रतिशत आबादी रोजाना दो वक्त की रोटी के लिए तरसती है. उस देश में महज 10 फीसदी लोगों के पास ही बिजली उपलब्ध है और रात होते ही पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाता है. आखिर ऐसा क्यों है. वो कौन-से हालात हैं, जिन्होंने उस देश को गरीब बना दिया है. चलिए, आज हम आपको उस मुल्क के बारे में विस्तार से बताते हैं.
दुनिया के इस सबसे गरीब मुल्क का नाम बुरुंडी है. यह पूर्वी अफ्रीका में बसा एक प्यारा सा देश है, जो हरे-भरे पहाड़ों और पहाड़ियों के बीच बसा है. देखने में यह देश भले ही खूबसूरत है, लेकिन वहां के बाशिंदे रोजाना अपनी किस्मत पर खून के आंसूं रोते हैं. वहां के करोड़ों लोगों की हर सुबह एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करने की जद्दोजहद से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है.
बुरुंडी की आबादी करीब 1.45 करोड़ है. उनमें से 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर हैं. वहां पर वर्षों तक हुतु और तुत्सी समुदायों के बीच खूनी गृहयुद्ध चला था, जिसने लंबे वक्त तक राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया. इस दलदल से वह आज तक बाहर नहीं निकल पाया है.
पूरे देश में केवल 60 से 63 प्रतिशत आबादी के पास ही शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध है. बीमार होने की स्थिति में लोगों को आसानी से दवा और डॉक्टर तक नहीं मिलते. सही पोषण और इलाज न मिलने की वजह से वहां के आधे से अधिक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुका हुआ सा है. गांवों में जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है, तो मां-बाप के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता.
मुल्क की बदहाली का आलम ये है कि पूरे देश में महज़ 10 से 11 प्रतिशत लोगों के पास ही बिजली का कनेक्शन है. गांवों में तो यह आंकड़ा 2-3% पर सिमट जाता है. बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई दीया या लाइट नहीं होती, इसलिए रात होते ही बुरुंडी का एक बड़ा हिस्सा भयानक अंधेरे में डूब जाता है.
देश की करेंसी 'बुरुंडियन फ्रैंक' (BIF) की हालत बेहद खस्ता है. बुरुंडी में 1 अमेरिकी डॉलर (USD) की कीमत लगभग 2,900 से 3,000 बुरुंडियन फ्रैंक के बराबर हो चुकी है. देश में महंगाई 30% से 34% के पार पहुंच गई है. करेंसी का मूल्य गिर जाने की वजह से लोग पैसे होने पर भी बाजार से एक वक्त का राशन नहीं खरीद पाते.
अमेरिका की तरह बुरुंडी में भी राष्ट्रपति व्यवस्था है. जिसमें प्रेजिडेंट ही देश और सरकार का प्रमुख होता है. लेकिन लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक तनावों की वजह से यह शासन प्रणाली वहां पर ध्वस्त हो चुकी है. मुल्क में न खेती पनप पाई है और न ही उद्योगों की कोई व्यवस्था हो पाई है. नतीजा ये कि पूरा मुल्क अंतरराष्ट्रीय दानदाता संस्थाओं की ओर से दी जा रही मदद पर चल रहा है. जब भी इस मदद में देरी या कटौती होती है तो लोग घोर गरीबी से कराह उठते हैं.