/दुनिया का वो सबसे गरीब मुल्क, जहां पीने को साफ पानी है न बिजली; दो वक्त की रोटी को तरसती है 70% आबादी

Why Burundi So Poor? गरीबी जीवन का एक ऐसा अभिशाप है, जिसे कोई नहीं भोगना चाहता. लेकिन न चाहते हुए भी दुनिया में करोड़ों लोगों को रोजाना ऐसा ही दुखद जीवन जीना पड़ रहा है. अगर आप भारत में कम सैलरी या गरीबी के हालात का रोना रोते हैं तो आज हम आपको दुनिया के सबसे गरीब मुल्क के बारे में बताते हैं. जहां की 70 प्रतिशत आबादी रोजाना दो वक्त की रोटी के लिए तरसती है. उस देश में महज 10 फीसदी लोगों के पास ही बिजली उपलब्ध है और रात होते ही पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाता है. आखिर ऐसा क्यों है. वो कौन-से हालात हैं, जिन्होंने उस देश को गरीब बना दिया है. चलिए, आज हम आपको उस मुल्क के बारे में विस्तार से बताते हैं.