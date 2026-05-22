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Hindi Newsदुनियाइधर 48 डिग्री में धधक रहा देश, धूप में गश खाकर गिर रहे लोग; दूसरी ओर वो जगह जहां माइनस 40 पारे में भी चिल कर रहे लोग

इधर 48 डिग्री में धधक रहा देश, धूप में गश खाकर गिर रहे लोग; दूसरी ओर वो जगह जहां माइनस 40 पारे में भी 'चिल' कर रहे लोग

Weather news: 48 डिग्री पारे ने देश के लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. ऐसे हालातों में आपका ध्यान क्या इस ओर गया है कि इसी धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर अभी भी माइनस 40 डिग्री तापमान में लोग बड़े मजे से चिल कर रहे हैं. यानी आसानी से सर्वाइव कर रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 23, 2026, 03:59 AM IST
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Weather Update: एक ओर भारत में चढ़ते पारे ने लोगों का जीना हलकान कर रखा है. 48 डिग्री पारे के साथ हाहाकारी धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. प्रचंड गर्मी के कहर से डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की सलाह न मानने वाले धूप में गश खाकर गिर रहे हैं. जनजीवन पर भारी असर पड़ने से लोगों को दिनचर्या नए सिरे से सेट करनी पड़ रही है. कुछ लोग इस बात से डर रहे हैं कि अलनीनो कहीं सुपर अलनीनो बन गया तो 150 साल पहले जैसे सूखे के हालात बन सकते हैं. लोग मनौती कर रहे हैं कि 1876 से 1978 ऐसे हालात (Great Famine of 1876-1878) न बने जब भीषण गर्मी की मार से भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों लोगों की अकाल मौत हो गई थी.

ऐसे हालातों में आपका ध्यान क्या इस ओर गया है कि इसी धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर अभी भी माइनस 40 डिग्री तापमान में लोग आसानी से सर्वाइव कर रहे हैं. 

कहां है वो जगह माइनस 40 डिग्री में रजाई-कंबल में चिपके लोग?

आइए आपको बताते चलें कि आप जान ही चुके हैं कि पिछले हफ्ते दुनिया से 100 सबसे गर्म शहर जो थे, सब के सब भारत के थे. वीकेंड यानी शुक्रवार 22 मई को आई लिस्ट की बात करें तो इस तारीख को दुनिया के सभी 50 शहरों की सूची में सारे के सारे शहर भारत के थे. भारत की जलवायु में 25 से 30 डिग्री तापमान को आदर्श तापमान माना जाता है. इससे ऊपर पारा जाने पर दिक्कतें शुरू होने लगती हैं.

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भारत में बीते एक दशक के तापमान में 2015-2025 तक भारत का औसत वार्षिक तापमान करीब 0.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है. 2024 देश का सबसे गर्म साल रहा, जब तापमान सामान्य से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ. वैश्विक तापमान में लगातार हो रहे इजाफे के चलते बीते 10 सालों में न सिर्फ दिन में अप्रत्याशित गर्मी बढ़ी है, बल्कि रात के तापमान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है.

(यह भी पढ़ें- धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर; IMD ने जारी किया नया अलर्ट)

भारत से कितनी दूर है वो जगह

यह जगह दुनिया की सबसे ठंडी जगह है. यह एक ऐसी जगह है, जहां जाना तो दूर, बल्कि इसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है. इसकी वजह वही पुरानी मानसिकता है, जिस गली जाना नहीं, उसका पता क्यों पूछना? यहां इंसान तो दूर जानवरों का जिंदा रहना भी बाकी दुनिया को चमत्कार ही लगता है. इस जगह का करीब 98 फीसदी इलाका मोटी बर्फ की चादर से ढका है. यहीं दुनिया की वो एकलौती गली है, जिसका तापमान 21 जुलाई 1983 को -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था. 

कहां और कैसे जिंदा रहते हैं लोग?

इस जगह का नाम अंटार्टिका है. जहां आमतौर पर माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वैसे ही रहता है. यहां का पारा माइनस 90 डिग्री सेल्सियस तक गोता लगा देता है. आज भारत के कई शहर 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी की मार से दहक रहे है, लेकिन 22 मई की बात करें तो धरती के इस सुदूर कोने में बहुत कम आबादी रहती है. यहां भारत से अंटार्कटिका की एरियल डिस्टेंस करीब 13000 किलोमीटर है. यहां के लोग उस सामान्य हालात में चिल करते हैं यानी मस्ती करते हैं, क्योंकि इतने कम तापमान में जीवित रहने के लिए उनका शरीर अभ्यस्त हो चुका है. 

तमाम मुश्किल हालातों के बीच यहां एक इंसानी बस्ती भी है. जिसमें वैज्ञानिकों का एक रिसर्च सेंटर है. वहां भयानक ठंड और शीतलहर से बचने के लिए कई परतों वाले विशेष डिजाइनर कपड़े पहनते हैं. यहां कोई फसल नहीं होती, इसलिए लोग बाहर से लाई गई भोजन सामग्री पर निर्भर रहते हैं.

यहां अपनी एनर्जी बचाने के लिए लोग हाई कैलोरी फूड लेते हैं. वो बर्फ पिघलाकर पानी पीते हैं. उनके स्टेशन के अंदर मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर वो बड़े मजे से अपनी रुटीन जिंदगी जीते हैं. हालांकि ऐसे लोग भारत आ जाएं तो इतनी गर्मी में गश खाकर गिर जाएंगे. जिस तरह हम लोगों के लिए वहां रहना असंभव है, इसी तरह उन लोगों का धरती के इस गर्म हिस्से में रहना नामुमिकन जैसा है.

 

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About the Author
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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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