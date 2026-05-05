व्हाइट हाउस के पास गोलियों की गूंज: वेंस का काफिला गुजरते ही मुठभेड़, इलाके में हड़कंप

White House Firing: सोमवार को व्हाइट हाउस के करीब उस समय हड़कंप मच गया, जब गोलीबारी की घटना घटी. जिसके बाद थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन कर दिया गया. बताया जा रहा है कि यह गोलीबारी व्हाइट हाउस से कुछ दूरी पर 15th स्ट्रीट और Independence Avenue के पास हुई.
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White House firing: सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस के पास थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन कर दिया गया. इसकी वजह यह थी कि यूएस सीक्रेट सर्विस के एक अधिकारी और एक हथियारबंद व्यक्ति के बीच गोलीबारी हो गई. यह घटना करीब 3:30 बजे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास 15th स्ट्रीट और Independence Avenue पर हुई. इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति को गोली लगी. बताया गया कि यह घटना उस समय हुई जब जेडी वेंस का काफिला (मोटरकेड) वहां से गुजर चुका था.
सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इस घटना का निशाना उपराष्ट्रपति JD Vance का काफिला था. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ये दावे सही नहीं हैं. घटना के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन पर मौजूद पत्रकारों को फौरन अंदर प्रेस ब्रीफिंग रूम में जाने का आदेश दिया. यह आदेश शाम 3:41 बजे दिया गया. करीब 5 मिनट बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में छोटे व्यापारियों के साथ तय कार्यक्रम के अनुसार भाषण दिया, लेकिन उन्होंने इस गोलीबारी की घटना पर कोई बात नहीं की.
यह गोलीबारी व्हाइट हाउस से कुछ दूरी पर 15th स्ट्रीट और Independence Avenue के पास हुई, जहां एक हथियारबंद व्यक्ति और सीक्रेट सर्विस के पुलिसकर्मियों के बीच आमना-सामना हुआ. सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर मैट क्विन ने बताया कि सादे कपड़ों में तैनात अधिकारियों ने करीब 3:30 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जिसके पास बंदूक होने का शक था.
जब यूनिफॉर्म में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, तो वह थोड़ी दूर भागा और फिर एजेंट्स की ओर गोली चलाने लगा. इसके जवाब में सीक्रेट सर्विस ने भी फायरिंग की. इस दौरान संदिग्ध को गोली लगी। साथ ही एक नाबालिग राहगीर भी घायल हुआ, लेकिन उसकी हालत गंभीर नहीं है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, उस बच्चे को गोली संदिग्ध की तरफ से लगी थी, न कि पुलिस की ओर से.
ऑनलाइन कई पोस्ट में यह दावा किया गया कि गोलीबारी की यह घटना उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के काफिले के पास हुई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि संदिग्ध ने काफिले के आस-पास ही गोली चलाई थी. हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति का काफिला गोलीबारी की घटना से कुछ मिनट पहले ही उस इलाके से गुजर चुका था.