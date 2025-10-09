Advertisement
trendingNow12953844
Hindi Newsदुनिया

The Peace President: व्हाइट हाउस ने फिर छेड़ी 'नोबेल' की धुन, शुक्रवार को होने वाला है ऐलान

Nobel Peace Prize: व्हाइट हाउस ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइस देने की मांग की है. हमास और इजरायल के बीच हुई युद्धबंदी के बाद व्हाइट हाउस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

The Peace President: व्हाइट हाउस ने फिर छेड़ी 'नोबेल' की धुन, शुक्रवार को होने वाला है ऐलान

Nobel Peace Prize 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बार फिर व्हाइट हाउस ने नोबेल शांति पुरुस्कार देने वाली बात पर जोर दिया है. व्हाइट हाउस ने यह कदम तब उठाया गया जब ट्रंप ने अमेरिका और कतर के मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की. व्हाइट हाउस के आधिकारिक X अकाउंट से पोस्ट किया गया,'द पीस प्रेसिडेंट'.

हमास-इजरायल युद्धबंदी

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायल और हमास दोनों ने उनके शांति योजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा और इजरायल अपनी सेनाओं को तय सीमा तक पीछे ले जाएगा. मजबूत, स्थायी और हमेशा के लिए शांति की तरफ उठाया जाने वाला यह पहला कदम है. इस समझौते की पुष्टि बाद में इजरायल, हमास और कतर ने भी की. यह पहली ठोस प्रगति है जबसे संघर्ष शुरू हुआ.

8 जंग रुकवाने का किया दावा

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नोबेल पुरस्कार की कोशिश हाल के दिनों में और तेज हो गई है. उनके सहायक निजी तौर पर 'शांति के लिए शक्ति' के सिद्धांत को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उन्होंने 'आठ संघर्षों' को हल किया है लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल नोबेल समिति उनका नाम नहीं चुनेगी. इनमें भारत-पाकिस्तान विवाद भी शामिल है, जिसे नई दिल्ली ने पूरी तरह खारिज किया.

ट्रंप ने भी ली चुटकी

इसके अलावा ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा,'मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने इतने विवाद सुलझाए हैं'. इसके बावजूद उन्होंने यह भी माना कि नोबेल शांति पुरस्कार शायद उन्हें न मिले. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लेकिन शायद वे कोई कारण ढूंढ लेंगे कि मुझे यह न दिया जाए. जिससे यह जताया कि उनके कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनसे छूट सकता है.

यह भी पढ़ें:
Nobel Prize: किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार

पिछले कार्यकाल में भी किया गया नामांकित

ट्रंप को उनके पहले कार्यकाल में भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था लेकिन जीत नहीं मिली. 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार इस शुक्रवार 10 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. इसे वैश्विक शांति में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है. यह घोषणा अन्य क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र और साहित्य में पुरस्कारों की घोषणा के सप्ताह के अंत में होगी.

वो भारतीय जिन्हें मिला नोबेल पुरुस्कार

रबींद्रनाथ टैगोर (साहित्य, 1913) सीवी रमन (फिजिक्स, 1930) हरगोबिंद खुराना (मेडिसिन, 1968) मदर टेरेसा (शांति, 1979) सुब्रमण्यन चंद्रशेखर (फिजिक्स, 1983) अमर्त्य सेन (अर्थशास्त्र, 1998) वेंकटरमन राधाकृष्णनन (मेडिसिन, 2009) कैलाश सत्यार्थी (शांति, 2014) अभिजीत बनर्जी (अर्थशास्त्र, 2019)
About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpNobel Peace Prize

Trending news

मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
Cough Syrup
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
BR Gavai
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
BJP
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
Weather
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
village
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
DNA
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
jammu kashmir news
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?