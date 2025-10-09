The Peace President: व्हाइट हाउस ने फिर छेड़ी 'नोबेल' की धुन, शुक्रवार को होने वाला है ऐलान

Nobel Peace Prize 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बार फिर व्हाइट हाउस ने नोबेल शांति पुरुस्कार देने वाली बात पर जोर दिया है. व्हाइट हाउस ने यह कदम तब उठाया गया जब ट्रंप ने अमेरिका और कतर के मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की. व्हाइट हाउस के आधिकारिक X अकाउंट से पोस्ट किया गया,'द पीस प्रेसिडेंट'.

हमास-इजरायल युद्धबंदी

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायल और हमास दोनों ने उनके शांति योजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा और इजरायल अपनी सेनाओं को तय सीमा तक पीछे ले जाएगा. मजबूत, स्थायी और हमेशा के लिए शांति की तरफ उठाया जाने वाला यह पहला कदम है. इस समझौते की पुष्टि बाद में इजरायल, हमास और कतर ने भी की. यह पहली ठोस प्रगति है जबसे संघर्ष शुरू हुआ.

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd Add Zee News as a Preferred Source — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

8 जंग रुकवाने का किया दावा

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नोबेल पुरस्कार की कोशिश हाल के दिनों में और तेज हो गई है. उनके सहायक निजी तौर पर 'शांति के लिए शक्ति' के सिद्धांत को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उन्होंने 'आठ संघर्षों' को हल किया है लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल नोबेल समिति उनका नाम नहीं चुनेगी. इनमें भारत-पाकिस्तान विवाद भी शामिल है, जिसे नई दिल्ली ने पूरी तरह खारिज किया.

ट्रंप ने भी ली चुटकी

इसके अलावा ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा,'मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने इतने विवाद सुलझाए हैं'. इसके बावजूद उन्होंने यह भी माना कि नोबेल शांति पुरस्कार शायद उन्हें न मिले. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लेकिन शायद वे कोई कारण ढूंढ लेंगे कि मुझे यह न दिया जाए. जिससे यह जताया कि उनके कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनसे छूट सकता है.

यह भी पढ़ें:

Nobel Prize: किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार

पिछले कार्यकाल में भी किया गया नामांकित

ट्रंप को उनके पहले कार्यकाल में भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था लेकिन जीत नहीं मिली. 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार इस शुक्रवार 10 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. इसे वैश्विक शांति में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है. यह घोषणा अन्य क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र और साहित्य में पुरस्कारों की घोषणा के सप्ताह के अंत में होगी.

वो भारतीय जिन्हें मिला नोबेल पुरुस्कार