शराब तो नहीं पीते लेकिन शराबी जैसी है पर्सनैलिटी...व्हाइट हाउस चीफ ने खोले ट्रंप के छुपे हुए राज, वेंस-मस्क को भी नहीं छोड़ा

Elon Musk: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं. हालांकि अब व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने हलचल मचा दिया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'शराबी जैसी पर्सनैलिटी' कहा, इतना ही नहीं टेस्ला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क को ड्रग यूजर कहा, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को 'कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट' बताया.

मस्क ने किया था इनकार

आगे बोलते हुए उन्होंने बजट हेड रस वॉट को राइट-विंग का कट्टर कट्टरपंथी भी कहा. हालांकि मस्क ने इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद केटामाइन का इस्तेमाल करने से इनकार किया था, जिसमें उस चीज और दूसरी ड्रग्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था, उन्होंने उस समय कहा था कि उन्होंने सालों पहले प्रिस्क्रिप्शन के तहत केटामाइन ट्राई किया था, लेकिन तब से नहीं लिया.

ट्रंप ने दिया था क्रेडिट

इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ को आइस मेडेन कहा था और पर्दे के पीछे से उनके दूसरे प्रेसिडेंसी को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का क्रेडिट उन्हें दिया था. 68 साल की विल्स अब वैनिटी फेयर की कहानी के बाद सुर्खियों में हैं, जिसके बारे में मैगजीन ने कहा कि यह पिछले साल के अनुभवी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट क्रिस व्हिपल के साथ कई इंटरव्यू पर आधारित थी.

हेट स्पीच कहकर किया खारिज

हालांकि विल्स ने आर्टिकल को गलत तरीके से बनाया गया हिट पीस कहकर खारिज कर दिया, वहीं मैगजीन पर ट्रंप की टीम के बारे में बहुत ज्यादा अस्त-व्यस्त और नेगेटिव कहानी दिखाने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि जरूरी बातों को नजरअंदाज किया गया और मैंने और दूसरों ने टीम और प्रेसिडेंट के बारे में जो कुछ भी कहा, उसे कहानी से बाहर रखा गया.

ट्रंप ने कही थी ये बात

ट्रंप ने खुद न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि विल्स ने उन्हें शराबी जैसी पर्सनैलिटी वाला बताकर सही कहा, भले ही वह शराब बिल्कुल नहीं पीते. इस पर ट्रंप ने कहा कि देखिए, मैं शराब नहीं पीता, यह बात सब जानते हैं लेकिन मैंने अक्सर कहा है कि अगर मैं पीता, तो मेरे शराबी होने का बहुत अच्छा चांस होता. यह बहुत पजेसिव पर्सनैलिटी है, आगे कहा कि विल्स ने बहुत अच्छा काम किया है.