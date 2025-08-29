भारत के इस शहर के डेटा को व्हाइट हाउस में क्यों दिखाया जा रहा? अमेरिकी सरकार की क्या है प्लानिंग, जानें सबकुछ
भारत के इस शहर के डेटा को व्हाइट हाउस में क्यों दिखाया जा रहा? अमेरिकी सरकार की क्या है प्लानिंग, जानें सबकुछ

White House cites low Delhi crime rates: व्हाइट हाउस ने नई दिल्ली का नाम लेकर इन दिनों एक चर्चा तेज कर दी है. आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने दिल्‍ली का नाम क्यों लिया है.

 

Aug 29, 2025
White House on Delhi crime rates: इन दिनों भारत के एक शहर का नाम अमेरिका में खूब लिया जा रहा है. व्हाइट हाउस ने इस शहर के नाम और उसके डेटा को अपने यहां दिखाया है. जिसके बाद इस इस शहर की चर्चा तेज हो गई है. समझते हैं पूरी कहानी. न्यूज एजेंसी आईएएनएस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने नई दिल्ली की कम अपराध दर को अमेरिकी शहरों, खासकर शिकागो, से तुलना करके सुर्खियां बटोरी हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने दिल्ली की हत्या दर (1.48 प्रति लाख) को शिकागो की ऊंची हत्या दर (25.5 प्रति लाख) से तुलना की है, ताकि अमेरिकी शहरों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संघीय हस्तक्षेप को सही ठहराया जा सके. लेकिन इसके पीछे अमेरिकी सरकार की रणनीति क्या है?

अमेरिका में क्यों दिखाए गए दिल्ली के आंकड़े?
व्हाइट हाउस ने 2024 में 11 वैश्विक राजधानियों की हत्या दर का एक चार्ट जारी किया, जिसमें दिल्ली का स्थान नौवां था, केवल लंदन और मैड्रिड से पीछेइस चार्ट में वॉशिंगटन सबसे ऊपर था, जहां हत्या दर 27.64 थीट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, “शिकागो की हत्या दर दिल्ली से 15 गुना ज्यादा है.” इसका मकसद यह दिखाना है कि अमेरिकी शहरों में अपराध की स्थिति गंभीर है, और इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

वॉशिंगटन में कामयाबी, अब शिकागो पर नजर
ट्रंप ने वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती की थी, जिसके बाद वहां अपराध दर में कमी आईवॉशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोउज़र ने माना कि 11 अगस्त 2025 से नेशनल गार्ड की मौजूदगी के बाद कोई हत्या नहीं हुई, जबकि साल की शुरुआत से तब तक 100 हत्याएं हो चुकी थीं. अब ट्रंप की नजर शिकागो पर है, जहां उन्होंने कहा, “शिकागो की हालत खराब है, लोग मदद मांग रहे हैं।” इसके बाद न्यूयॉर्क भी उनके रडार पर है

अमेरिकी सरकार की प्लानिंग क्या है?
ट्रंप की रणनीति साफ है वह अपराध को कम करने के लिए संघीय बलों, जैसे नेशनल गार्ड, का इस्तेमाल करना चाहते हैं. नेशनल गार्ड को भारत की टेरिटोरियल आर्मी से तुलना की जा सकती है, लेकिन यह अमेरिका में राज्यों और केंद्र दोनों के नियंत्रण में काम करता है. ट्रंप का दावा है कि जिन 25 शहरों में सबसे ज्यादा अपराध हैं, उनमें ज्यादातर डेमोक्रेट्स शासित हैं. वह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोटरों को लुभाना चाहते हैं, खासकर अफ्रीकी-अमेरिकी और लैटिनो समुदायों को, जो शिकागो जैसे शहरों में अपराध के सबसे ज्यादा शिकार हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Donald Trump

;