Advertisement
trendingNow12964749
Hindi Newsदुनिया

मोदी और ट्रंप के बीच रूसी तेल पर नहीं हुई थी बात, अब तो व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया!

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,'हम पुष्टि कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज फोन पर बातचीत हो रही है लेकिन हमें समय का पता नहीं है.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोदी और ट्रंप के बीच रूसी तेल पर नहीं हुई थी बात, अब तो व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया!

White House Confirm no Talk Between PM Modi and Donald Trump: पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रूसी तेल को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी. इस बात पर भारत के विदेश मंत्रालय के बाद अब अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भी मुहर लगा दी है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हम पुष्टि कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज फोन पर बातचीत हो रही है लेकिन हमें समय का पता नहीं है.' 

इसके पहले भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में किसी भी बातचीत की जानकारी नहीं है. जायसवाल ने कहा, 'मुझे कल दोनों नेताओं के बीच किसी फोन कॉल या बातचीत की कोई जानकारी नहीं है.'

 

व्हाइट हाउस ने ट्रंप के दावे को झुठलाया
एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति वाशिंगटन में पीसी कर ये दावा करते हैं कि पीएम मोदी से उनकी रूसी तेल को लेकर बातचीत हो गई है और अगले दिन जब भारत उनके इस दावे पर सख्ती से इनकार कर देता है तो अब व्हाइट हाउस ने नया बयान जारी किया कि हम इस बात का दावा करते हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बात हो रही है. अब अगर पीएम मोदी की ट्रंप से बात हुई होती तो व्हाइट हाउस उसका भी जिक्र करता लेकिन व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इस बात का भी पुख्ता दावा नहीं किया है कि पुतिन से ट्रंप की बात हुई है कि नहीं. 

रूसी तेल की खरीद पर भारत पर ट्रंप ने लगाए महंगे टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर ये दबाव बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं कि भारत रूस से तेल न खरीदें. इसके पीछे की वजह ट्रंप यूक्रेन वॉर को बताते हैं. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी आर्थिक मदद कर रहा है. जिसकी वजह से रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं बंद कर रहा है. ट्रंप की रूस से तेल खरीदने की बात नहीं मानने पर भारत को ट्रंप के महंगे टैरिफ (50 प्रतिशत) का सामना करना पड़ रहा है. 

यह भी पढ़ेंः सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpWhite House

Trending news

राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड