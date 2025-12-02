'सबको मार डालो...', वेनेजुएला बोट पर अमेरिका की दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक का किसने दिया था आदेश? हुआ खुलासा तो भड़क गए US के सांसद

US authorised second Venezuela boat strike: अमेरिका की वेनेजुएला पर बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने नया मोड़ ले लिया है. इसी बीच अमेरिकी व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि US Navy के टॉप कमांडर एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने वेनेजुएला के एक कथित ड्रग बोट पर दूसरा हमला करने का आदेश दिया था. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पहला हमला बचने वाले दो लोगों पर भी दूसरा स्ट्राइक किया गया. इस पर अमेरिकी कानून और इंटरनेशनल लॉ को लेकर सवाल उठ गए हैं. अमेरिकी कांग्रेस ने जांच शुरू करने की बात कही है. जानते हैं पूरी कहानी.

US Navy का दूसरा हमला: अधिकार के भीतर काम किया – व्हाइट हाउस

व्हाइट हाउस ने सोमवार को पुष्टि की कि US Navy के एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने एक कथित वेनेजुएलन ड्रग बोट पर दूसरी बार हमला करने का आदेश दिया था. बताया गया है कि इस हमले में पहली स्ट्राइक से बचे दो लोग जलती हुई नाव पर मलवे में ‌चिपके हुए थे. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने कहा कि एडमिरल ब्रैडली ने “कानून और अपने अधिकार के भीतर रहकर कार्रवाई की.” उन्होंने यह भी साफ किया कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हिगसेथ ने स्ट्राइक को मंजूरी दी थी, लेकिन यह दावा गलत है कि उन्होंने “सभी को मार डालो” जैसा कोई आदेश दिया था.

कांग्रेस का दबाव बढ़ा- जांच की तैयारी

रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के सांसदों ने इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई है. अमेरिकी सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने कहा है कि वह घटनाओं की “सख़्त जांच” करेगी. कमेटी के चेयरमैन रोजर विकर ने बताया कि एडमिरल ब्रैडली से सीधे पूछताछ करने की तैयारी है. हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने भी पूरी घटना की बाइपार्टिसन जांच शुरू करने की घोषणा की है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप प्रशासन की सफाई

डिफेंस सेक्रेटरी पीट हिगसेथ ने मीडिया रिपोर्टों को “झूठा और भड़काऊ” बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एडमिरल ब्रैडली “सच्चे अमेरिकी हीरो” हैं और वे उनके फैसलों के पूरी तरह समर्थन में हैं. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कैरेबियन सागर में चल रही यह कार्रवाई “ड्रग तस्करों के खिलाफ सेल्फ-डिफेंस ऑपरेशन” है. सितंबर की शुरुआत से अब तक 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. लेकिन कई कानूनी विशेषज्ञों ने BBC से कहा कि अगर दूसरी स्ट्राइक का टारगेट वे लोग थे जो पहले हमले में घायल होकर लड़ने में असमर्थ थे, तो यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो सकता है, जिसमें युद्ध में घायल लोगों को मारने पर प्रतिबंध है.

वेनेजुएला की नाराज़गी और तेज़ हुआ विवाद

वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने 2 सितंबर के हमले की कड़ी निंदा की है और जांच की घोषणा की है. वेनेजुएला सरकार का आरोप है कि अमेरिका “तनाव बढ़ाकर शासन बदलाव” की कोशिश कर रहा है. BBC की रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रंप वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों से “ईर्ष्या” रखते हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच सीधे संवाद की अपील की. ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को फोन कर इस्तीफा देने और देश छोड़ने का दबाव डाला था, लेकिन मादुरो ने इनकार कर दिया. इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को “पूरी तरह बंद” घोषित करने की बात कही.

क्षेत्र में बढ़ती सैन्य मौजूदगी

अमेरिका ने कैरेबियन में सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और वेनेजुएला व कोलंबिया के पास कई स्ट्राइक किए हैं. BBC Verify के मुताबिक, अब तक दर्जनों बोट स्ट्राइक हुए हैं, जिनमें कई की लोकेशन सार्वजनिक नहीं की गई.