Advertisement
trendingNow13025902
Hindi Newsदुनिया

'सबको मार डालो...', वेनेजुएला बोट पर अमेरिका की दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक का किसने दिया था आदेश? हुआ खुलासा तो भड़क गए US के सांसद

US-Venezuela: अमेरिकी नौसेना कमांडर ने वेनेजुएला की कथित ड्रग बोट पर दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक का आदेश दिया था. जिसके बारे में अब व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है. पहले हमले में दो लोग बच गए थे, जिन पर दूसरी स्ट्राइक की गई. अब इस मामले में अमेरिका में बवाल मचा है. ट्रंप प्रशासन इसे नारको-टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, लेकिन अमेरिकी सांसद इसको लेकर कानूनी सवाल उठ रहे हैं. जानें पूरा मामला.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 02, 2025, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सबको मार डालो...', वेनेजुएला बोट पर अमेरिका की दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक का किसने दिया था आदेश? हुआ खुलासा तो भड़क गए US के सांसद

US authorised second Venezuela boat strike: अमेरिका की वेनेजुएला पर बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने नया मोड़ ले लिया है. इसी बीच अमेरिकी व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि US Navy के टॉप कमांडर एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने वेनेजुएला के एक कथित ड्रग बोट पर दूसरा हमला करने का आदेश दिया था. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पहला हमला बचने वाले दो लोगों पर भी दूसरा स्ट्राइक किया गया. इस पर अमेरिकी कानून और इंटरनेशनल लॉ को लेकर सवाल उठ गए हैं. अमेरिकी कांग्रेस ने जांच शुरू करने की बात कही है. जानते हैं पूरी कहानी.

US Navy का दूसरा हमला: अधिकार के भीतर काम किया – व्हाइट हाउस
व्हाइट हाउस ने सोमवार को पुष्टि की कि US Navy के एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने एक कथित वेनेजुएलन ड्रग बोट पर दूसरी बार हमला करने का आदेश दिया था. बताया गया है कि इस हमले में पहली स्ट्राइक से बचे दो लोग जलती हुई नाव पर मलवे में ‌चिपके हुए थे. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने कहा कि एडमिरल ब्रैडली ने “कानून और अपने अधिकार के भीतर रहकर कार्रवाई की.” उन्होंने यह भी साफ किया कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हिगसेथ ने स्ट्राइक को मंजूरी दी थी, लेकिन यह दावा गलत है कि उन्होंने “सभी को मार डालो” जैसा कोई आदेश दिया था.

कांग्रेस का दबाव बढ़ा- जांच की तैयारी
रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के सांसदों ने इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई है. अमेरिकी सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने कहा है कि वह घटनाओं की “सख़्त जांच” करेगी. कमेटी के चेयरमैन रोजर विकर ने बताया कि एडमिरल ब्रैडली से सीधे पूछताछ करने की तैयारी है. हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने भी पूरी घटना की बाइपार्टिसन जांच शुरू करने की घोषणा की है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप प्रशासन की सफाई
डिफेंस सेक्रेटरी पीट हिगसेथ ने मीडिया रिपोर्टों को “झूठा और भड़काऊ” बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एडमिरल ब्रैडली “सच्चे अमेरिकी हीरो” हैं और वे उनके फैसलों के पूरी तरह समर्थन में हैं. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कैरेबियन सागर में चल रही यह कार्रवाई “ड्रग तस्करों के खिलाफ सेल्फ-डिफेंस ऑपरेशन” है. सितंबर की शुरुआत से अब तक 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. लेकिन कई कानूनी विशेषज्ञों ने BBC से कहा कि अगर दूसरी स्ट्राइक का टारगेट वे लोग थे जो पहले हमले में घायल होकर लड़ने में असमर्थ थे, तो यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो सकता है, जिसमें युद्ध में घायल लोगों को मारने पर प्रतिबंध है.

वेनेजुएला की नाराज़गी और तेज़ हुआ विवाद
वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने 2 सितंबर के हमले की कड़ी निंदा की है और जांच की घोषणा की है. वेनेजुएला सरकार का आरोप है कि अमेरिका “तनाव बढ़ाकर शासन बदलाव” की कोशिश कर रहा है. BBC की रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रंप वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों से “ईर्ष्या” रखते हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच सीधे संवाद की अपील की. ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को फोन कर इस्तीफा देने और देश छोड़ने का दबाव डाला था, लेकिन मादुरो ने इनकार कर दिया. इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को “पूरी तरह बंद” घोषित करने की बात कही.

क्षेत्र में बढ़ती सैन्य मौजूदगी
अमेरिका ने कैरेबियन में सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और वेनेजुएला व कोलंबिया के पास कई स्ट्राइक किए हैं. BBC Verify के मुताबिक, अब तक दर्जनों बोट स्ट्राइक हुए हैं, जिनमें कई की लोकेशन सार्वजनिक नहीं की गई.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Venezuela Drug Boat

Trending news

इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
india
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
human bomb threat
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
maharashtra local body election 2025
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
bjp west bengal news
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
karnataka
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
Raj Bhavan
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
pollution news
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
West Bengal
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
Supreme Court
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश