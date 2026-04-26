जब भी कमजोर हुए ट्रंप, तब चली 'राजनीतिक' गोली? वाशिंगटन की घटना के बाद कैसे छिड़ी नई बहस

Firing on Donald Trump: वाशिंगट में शनिवार (25 अप्रैल) की रात व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के बीच गोलीबारी हुई है. जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा था वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे. इस घटना ने सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है. इस बड़ी घटना के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है, जिसमें अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.
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Donald Trump: अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना हुई. 25 अप्रैल 2026 यानी शनिवार को वाशिंगटन हिल्टन होटल में एक वार्षिक कार्यक्रम चल रहा था, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया, उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इतने दिग्गज लोग जहां उपस्थित थे, वहां पर गोलीबारी की घटना ने लोगों को सन्न कर दिया है.
दरअसल, शनिवार करीब रात 8.30 बजे यह घटना हुई, जिसके बाद पूरे हॉल में दहशत फैल गई. वहां पर मौजूद लोग टेबलों के नीचे छिप गए और सीक्रेट सर्विस के जवान एक्टिव हो गए. वहीं, ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को तुरंत वहां से निकालकर ले जाया गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुरक्षाकर्मी तेजी से लोगों को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं.
बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति मुख्य सुरक्षा चेकप्वाइंट पर हमला करने की कोशिश कर रहा था. वह हथियार और चाकू लेकर आया था. पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने उन पर गोली चलाई और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अभी तक की जानकारी के अनुसार, हमलावर अकेला था. गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है.
अमेरिका के वाशिंगटन में हुई इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है, जिसमें बिना किसी आधार के कुछ लोगों का दावा है कि यह घटना 2024 के बटलर, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप में हुए हमले से मिली जुली हुई है. यूजर्स का दावा है कि उस समय चुनावी कैंपेन के दौरान गोली लगने के बाद ट्रंप बच गए थे, लेकिन उनकी लोप्रियता बढ़ गई थी. वहीं, शनिवार को वाशिंगटन में हुई घटना के बाद अमेरिका के कुछ कॉमेडियन और कमेंटेटर साल 2024 की बटलर वली घटना को भी स्टेज्ड यानी प्लान करके रचा गया लगता है.
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हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका के एक फेमस कॉमेडियन टिम डिलन ने अपने पॉडकास्ट के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा था कि अगर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया वाला हमला फेक भी करवाया भी हो, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. वहीं, विश्लेषकों ने माना कि अमेरिकी राजनीति में जब भी ट्रंप मुश्किल में होते हैं. तब उनके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जिससे उनकी छवि को मजबूति मिलती है. हालांकि, कुछ लोग इसको राजनीतिक फायदे के लिए रचा गया ड्रामा मानते हैं.
गौरतलब है कि वाशिंगटन में हुई इस घटना ने अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है. बता दें कि वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पत्रकारों और नेकाओं का एक अहम और बड़ा मंच होता है. हालांकि, इस बार हुई इस घटना ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि यह कितना गंभीर खतरा था और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.
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