व्हाइट हाउस के लॉन में कौन-सी 'फाइट' होने जा रही? ट्रंप ने तस्वीरें दिखाकर चौंकाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह राजनीति नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े MMA इवेंट्स में से एक बनने जा रहा UFC मुकाबला है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में होने वाले ऐतिहासिक UFC इवेंट की आधिकारिक डिजाइन तस्वीरें जारी की हैं, जिसने खेल और राजनीति दोनों जगत में हलचल मचा दी है. यह पहली बार होगा जब अमेरिका के प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस परिसर में किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. जुलाई में होने वाले इस खास इवेंट को 'UFC Freedom 250' नाम दिया गया है. यह आयोजन अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा होगा.

व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर करीब 4,000 दर्शकों की क्षमता वाला अस्थायी स्टेडियम बनाया जाएगा. खास बात यह है कि मुकाबलों के दौरान टीवी कैमरों के बैकग्राउंड में व्हाइट हाउस नजर आएगा, जबकि दूसरी ओर से वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट दिखाई देगा. स्टेडियम के ऊपर बनाए जाने वाले दो बड़े आर्च पूरे सेटअप को बेहद भव्य लुक देंगे. करीब एक साल से इस प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही थी. UFC अध्यक्ष दाना व्हाइट पहले भी इस स्टेडियम की झलक दिखा चुके थे, लेकिन ट्रंप द्वारा जारी नई तस्वीरों में कुछ बदलाव नजर आए हैं.

ये खेल इतिहास का सबसे बड़ा शोः डोनाल्ड ट्रंप

इवेंट 15 जुलाई को ऑस्ट्रेलियाई समयानुसार आयोजित होगा. मेन इवेंट में लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपूरिया और जस्टिन गेथजे आमने-सामने होंगे. वहीं को-मेन इवेंट में एलेक्स परेरा का मुकाबला हेवीवेट स्टार सिरिल गान से होगा. हालांकि फैंस को उम्मीद थी कि जॉन जोन्स और कॉनर मैकग्रेगर जैसे बड़े नाम भी वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इसके बावजूद ट्रंप ने दावा किया है कि यह 'खेल इतिहास का सबसे बड़ा शो' साबित होगा. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मैं खेलों का बड़ा प्रशंसक हूं. मेरे पीछे खड़े ये फाइटर दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं. यह मुकाबला धरती का सबसे महान शो होगा.' ट्रंप ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के आसपास बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि करीब एक लाख लोग इस आयोजन को लाइव देख सकें.

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ये आयोजन सिर्फ खेल नहीं...

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई फाइटर्स भी मौजूद रहे. जस्टिन गेटजी ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा राष्ट्रपति होना सम्मान की बात है जो परंपराओं से हटकर बड़े फैसले लेने का साहस रखता है. बताया जा रहा है कि मुकाबले से एक दिन पहले खिलाड़ियों का वेट-इन ऐतिहासिक लिंकन स्मारक में कराया जाएगा. वहीं फाइटर्स व्हाइट हाउस से निकलकर सीधे ऑक्टागन तक पहुंचेंगे, जो इस इवेंट को और भी खास बना देगा. सुरक्षा को देखते हुए दर्शकों के लिए बेहद कड़ी जांच व्यवस्था रखी जाएगी. माना जा रहा है कि यह आयोजन सिर्फ खेल नहीं, बल्कि अमेरिकी शक्ति, मनोरंजन और राजनीतिक ब्रांडिंग का एक बड़ा प्रदर्शन भी बनने जा रहा है.

जानिए कितना बड़ा है व्हाइट हाउस?

अमेरिका के व्हाइट हाउस का पूरा परिसर लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें मुख्य भवन, गार्डन, साउथ लॉन, नॉर्थ लॉन और अन्य खुले क्षेत्र शामिल हैं. अगर सिर्फ मशहूर साउथ लॉन की बात करें, जहां बड़े कार्यक्रम, हेलिकॉप्टर लैंडिंग और कभी-कभी स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित होते हैं, तो वह कई फुटबॉल मैदानों जितना खुला इलाका माना जाता है. यही वह हिस्सा है जहां हाल में UFC फाइट जैसे इवेंट कराने की चर्चा हुई थी.

व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद प्रमुख हिस्से:

नॉर्थ लॉन – सामने का हिस्सा, जहां से मुख्य एंट्री दिखाई देती है

साउथ लॉन – बड़ा खुला मैदान, Marine One हेलिकॉप्टर यहीं उतरता है

रोज गार्डन– प्रेस कॉन्फ्रेंस और आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध

जैकलीन कैनेडी गार्डन – ईस्ट विंग के पास स्थित सुंदर गार्डन

पूरा व्हाइट हाउस परिसर ऐतिहासिक और सुरक्षा दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है. व्हाइट हाउस के लॉन का कोई एक आधिकारिक 'लंबाई-चौड़ाई' आंकड़ा सार्वजनिक रूप से तय नहीं बताया जाता, क्योंकि परिसर में कई अलग-अलग लॉन और गार्डन हैं. हालांकि सबसे बड़े और चर्चित साउथ लॉन को देखें, तो अनुमानित रूप से यह करीब- लगभग 500–600 फीट (150–180 मीटर) लंबा और लगभग 300–400 फीट (90–120 मीटर) चौड़ा है.

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