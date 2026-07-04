/टेलर स्विफ्ट की शादी पर व्हाइट हाउस का तंज, ट्रंप के पोस्ट से सिंगर को चिढ़ाया; याद दिलाई पुरानी दुश्मनी

बता दें कि इससे पहले गुरुवार ( 2 जुलाई 2026) को भी व्हाइट हाउस ने टेलर स्विफ्ट से संबंधित एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उसने स्विफ्ट के एराज टूर से प्रेरित एक फोटो शेयर की. इस फोटो में ट्रंप को अमेरिकी इतिहास के कुछ खास पलों के साथ दिखाया गया था. इसका शीर्षक था 'अमेरिका का एराज टूर' कैप्शन में लिखा था,' इसका लंबे समय से इंतजार था.' यह स्विफ्ट के साल 2019 के गाने 'मिस अमेरिकाना एंड द हार्टब्रेक प्रिंस' की लिरिक्स से लिया गया था. इसके बाद शुक्रवार ( 3 जुलाई 2026) की सुबह व्हाइट हाउस ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में लिखा था,' अमेरिका के सबसे यादगार पल, एक-एक युग करके.' 24 सेकंड के इस क्लिप में अमेरिका की स्थापना से जुड़े AI-जनरेटेड विज़ुअल के साथ पूर्व राष्ट्रपतियों और व्हाइट हाउस के स्टॉक फुटेज भी शामिल थे.