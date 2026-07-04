/टेलर स्विफ्ट की शादी पर व्हाइट हाउस का तंज, ट्रंप के पोस्ट से सिंगर को चिढ़ाया; याद दिलाई पुरानी दुश्मनी

Donald Trump: पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट और फुटबॉल चैंपियन ट्रेविस केल्स ने बीते 3 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क सिटी के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शादी कर ली. एक तरफ दुनियाभर में जहां सिंगर के फैंस जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस चर्चा में खुद को शामिल करने का एक मौका खोज लिया.
व्हाइट हाउस के ऑफीशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई पोस्ट शेयर किए, जो टेलर स्विफ्ट के म्यूजिक और ब्रांडिंग से इंस्पायर्ड लग रहे थे. ये पोस्ट ऐसे समय में आए जब सिंगर की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी क्रेज दिख रहा है.
शुक्रवार ( 3 जुलाई 2026) को शाम करीब 7 बजकर 30 मिनट पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जला था, जिसपर 'जस्ट एंड टी मैरिड' का मैसेज लिखा था. इसका अर्थ था कि टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स ने शादी रचा ली है.
इस बिलबोर्ड ने सिंगर के तमाम फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसके कुछ समय बाद ही व्हाइट हाउस के ऑफीशियल अकाउंट ने उसी तरह बिलबोर्ड पर एक नकली मैसेज शेयर किया, जिसमें लिखा था,' ट्रंप अभी भी आपके राष्ट्रपति हैं.' पोस्ट के कैप्शन में लिखा था,' यह हो गया.'
बता दें कि इससे पहले गुरुवार ( 2 जुलाई 2026) को भी व्हाइट हाउस ने टेलर स्विफ्ट से संबंधित एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उसने स्विफ्ट के एराज टूर से प्रेरित एक फोटो शेयर की. इस फोटो में ट्रंप को अमेरिकी इतिहास के कुछ खास पलों के साथ दिखाया गया था. इसका शीर्षक था 'अमेरिका का एराज टूर' कैप्शन में लिखा था,' इसका लंबे समय से इंतजार था.' यह स्विफ्ट के साल 2019 के गाने 'मिस अमेरिकाना एंड द हार्टब्रेक प्रिंस' की लिरिक्स से लिया गया था. इसके बाद शुक्रवार ( 3 जुलाई 2026) की सुबह व्हाइट हाउस ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में लिखा था,' अमेरिका के सबसे यादगार पल, एक-एक युग करके.' 24 सेकंड के इस क्लिप में अमेरिका की स्थापना से जुड़े AI-जनरेटेड विज़ुअल के साथ पूर्व राष्ट्रपतियों और व्हाइट हाउस के स्टॉक फुटेज भी शामिल थे.
NEXT ON AMERICA’S ERAS TOUR https://t.co/CukHZbspda pic.twitter.com/L40tH2RqVb
— The White House (@WhiteHouse) July 3, 2026
उसी शाम बाद में अमेरिका के युगों के दौरे पर अगला शीर्षक से एक और वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें अमेरिकी इतिहास के और भी पल दिखाए गए थे.
ट्रंप के ये पोस्ट उनके और टेलर स्विफ्ट के बीच सालों से चले आ रहे सार्वजनिक मतभेदों के बाद आए हैं. सिंगर ने साल 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से कमला हैरिस का समर्थन किया था, जिसके बाद ट्रंप ने अपने एक पोस्ट में लिखा था,' मुझे टेलर स्विफ्ट से नफरत है.' स्विफ्ट ने भी साल 2020 में ट्रंप पर नस्लवाद भड़काने का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं उन्होंने अमेरिकियों से ट्रंप को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट करने का भी आग्रह किया था.