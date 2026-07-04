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टेलर स्विफ्ट की शादी पर व्हाइट हाउस का तंज, ट्रंप के पोस्ट से सिंगर को चिढ़ाया; याद दिलाई पुरानी दुश्मनी

White House Post Related To Taylor Swift: पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दुनियाभर से उनके फैंस दोनों की शादी को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं. इस चर्चा में ट्रंप भी हाथ बंटाते नजर आ रहे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 04, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:31 PM IST
टेलर स्विफ्ट की शादी पर व्हाइट हाउस का तंज, ट्रंप के पोस्ट से सिंगर को चिढ़ाया; याद दिलाई पुरानी दुश्मनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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