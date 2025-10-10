Advertisement
नोबेल कमेटी पर भड़का व्हाइट हाउस, ट्रंप को शांति पुरस्कार ना मिलने पर कह दी ये बात

Donald Trump: राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया सामने आई है. व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप शांति समझौते करने, युद्ध समाप्त करने और लोगों की जान बचाने के अपने प्रयास जारी रखेंगे.

 

Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:47 PM IST
Nobel Peace Prize: नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को ना मिलने पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया सामने आई है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को जब नोबेल समिति ने घोषणा की कि वह 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रम्प के बजाय मारिया कोरिना मचाडो को देगी तो व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शांति समझौते करना, युद्ध समाप्त करना और जीवन बचाना जारी रखेंगे. व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और लोगों की जान बचाते रहेंगे. उनका दिल मानवतावादी है और उनके जैसा कोई नहीं होगा जो अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से पहाड़ों को हिला सके.

 

 

नोबेल कमेटी ने दिया राजनीति को महत्व: व्हाइट हाउस

हालांकि व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने शांति के स्थान पर राजनीति को चुना है. व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि एक बार फिर, नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ऊपर राजनीति को महत्व देते हैं. वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वह भी ऐसे समय में जब देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा हैं. 

ट्रंप ने अभी तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

बता दें, ट्रम्प ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अभियान चलाया था जिसके तहत ट्रंप ने इसी सप्ताह गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए युद्ध विराम और बंधक समझौते की घोषणा की थी. रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने अभी तक नोबेल निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन उन्होंने शुक्रवार सुबह अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर तीन वीडियो पोस्ट किए जिनमें समर्थकों को गाजा समझौते का जश्न मनाते हुए दिखाया गया

 

