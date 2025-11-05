हैवी ट्ररिफ के बीच भारत को लेकर बदले ट्रंप के सुर, जानिए व्हाइट हाउस ने दोनों देशों के रिश्ते को लेकर क्या कहा

White House on India-US relation: व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को कंफर्म किया और इसे एक ऐसा रिश्ता बताया जिसके बारे में वो "बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं." वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट (Karoline Leavitt) ने कहा कि ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ लगातार कम्यूनिकेशन बनाए रखते हैं और नई दिल्ली के साथ नजदीकी आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का समर्थन करते रहेंगे. उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रपति की ट्रेड टीम भारत के साथ "बहुत गंभीर चर्चा" कर रही है, जिसमें राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की कोशिशों का नेतृत्व कर रहे हैं.

#WATCH | Washington, DC | White House Press Secretary Karoline Leavitt says, "... The President is positive and feels very strongly about the India-US relationship. A few weeks ago, he spoke to the Prime Minister directly when he celebrated Diwali in the Oval Office with many… pic.twitter.com/9xZLAF6kwk Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) November 4, 2025

टेंशन के बीच आया बयान

लेविट की ये टिप्पणी दोनों देशों के बीच टैरिफ और रूस से भारत के तेल आयात को लेकर चल रहे तनाव के बीच आई है. हाल ही में, ट्रंप ने रूसी कच्चे तेल की खरीद कम करने के लिए भारत की तारीफ की और नई दिल्ली के कदमों को "बहुत अच्छा" बताया. उनका ये कमेंट यूक्रेन (Ukraine) में जंग के बीच मास्को (Moscow) को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के उनके प्रशासन के लगातार कोशिशों के बाद आई है. हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोहराया है कि उसके एनर्जी सोर्सेज से जुड़ी फैसले राष्ट्रीय हितों और उपभोक्ता कल्याण को देखतर निर्देशित होते हैं, और स्थिर कीमतों और डाइवर्सिफाइड की सप्लाई पर जोर दिया है.

भारत पर हैवी टैरिफ

अगस्त में अमेरिका की तरफ भारत के लगातार रूसी तेल आयात के दंडात्मक उपाय (Punitive measure) के तौर 25% सेकेंडरी शुल्कों सहित 50% का हैवी ट्रेड टैरिफ लगाए जाने के बाद से रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. भारत ने इस कदम की निंदा "अनफेयर और अनजस्टिफाइड" बताते हुए की, जबकि ट्रंप ने अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को "एकतरफा आपदा" करार दिया.

ट्रंप के दावे को खारिफ कर चुका है भारत

ट्रंप ने हाल ही में ये भी दावा किया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद संभावित परमाणु युद्ध को रोकने के लिए "भारत और पाकिस्तान को शुल्क लगाने की धमकी" दी थी. भारत ने इन दावों का दृढ़ता से खंडन किया और साफ किया कि पाकिस्तान के साथ सीजफायर दोनों देशों के डीजीएमओ ऑफिस के बीच सीधे मिलिट्री कम्यूनिकेशन के जरिये हुआ था. विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत की पॉलिसी अनचेंज्ड है. पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को थर्ड पार्टी की भागीदारी के बिना द्विपक्षीय तौर सुलझाया जाएगा.

(इनपुट-एएनआई)