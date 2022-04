Video: व्हाइट हाउस पहुंचे ओबामा ने लूटी महफिल, अपने घर में बेगाने नजर आए बाइडेन

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) की कुर्सी पर भले ही जो बाइडेन (Joe Biden) बैठे हैं, लेकिन तवज्जो आज भी उनके पूर्व बॉस यानी कि बराक ओबामा (Barack Obama) को ज्यादा मिलती है. बुधवार को कुछ ऐसा ही नजर आया, जब ओबामा एक प्रोग्राम के लिए व्हाइट हाउस (White House) पहुंचे. जितने समय तक पूर्व राष्ट्रपति ओबामा वहां मौजूद रहे, हर कोई उनके आगे-पीछे घूमता रहा. बाइडेन अपने ही घर में बेगाने नजर आ रहे थे. बता दें कि बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति बने करीब 15 महीने हो गए हैं.

गलती करने के बाद हंस दिए ओबामा

पूरे कार्यक्रम के दौरान अधिकांश समय जो बाइडेन (Joe Biden) अकेले घूमते रहे. व्हाइट हाउस का स्टाफ बराक ओबामा की आवभगत में लगा रहा. इतना ही नहीं, जब ओबामा स्पीच देने के लिए स्टेज पर पहुंचे तो कुछ ऐसा कह गए, जो निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को पसंद नहीं आया होगा. ओबामा ने पहले बाइडेन को उपराष्ट्रपति कहा, फिर बाद में हंसकर गलती सुधारी.

Me when my friends say they’ll “be right back” at the bar pic.twitter.com/jDD7303x4f

— Lindsay Wigo (@LindsayWigo) April 5, 2022

White House में गूंजने लगे ठहाके

प्रोग्राम के दौरान ओबामा स्टेज पर पहुंचे, यहां बाइडेन और कमला हैरिस भी मौजूद थे. ओबामा ने भाषण की शुरुआत में सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया. जब बाइडेन की बारी आई तो ओबामा ने कहा, ‘मिस्टर बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट’. इस पर व्हाइट हाउस में मौजूद हर शख्स ठहाके लगाने लगा. इसके बाद ओबामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे बस मजाक समझिए.

पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे ओबामा!

व्हाइट हाउस की इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं के उन बयानों को बल मिलता है, जिसमें बराक ओबामा पर पर्दे के पीछे रहकर सरकार चलाने के आरोप लगाए गए हैं. रिपब्लिकन पार्टी के तमाम नेता कहते रहे हैं कि बाइडेन भले ही व्हाइट हाउस में रहते हों, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज की कमान बराक ओबामा के हाथ में है. कहा तो ये भी जाता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी भी ओबाामा के कहने पर ही हुई थी. बता दें कि बाइडेन एयर ओबामा डेमोक्रेट पार्टी से हैं.