ट्रंप की गोद में फोन और रिसीवर उठाए दिखे नेतन्याहू, इतना खास वो तीसरा शख्स कौन था?

व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की है, जो काफी चर्चा में है. कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे घर के बड़े-बुजुर्ग की भूमिका में ट्रंप हैं, वहीं कुछ लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि नेतन्याहू की मर्जी अमेरिका में चलती है. आखिर यहां बातचीत किससे हो रही थी, जो ऐसा सीन बन गया. फोन पर वो शख्स कौन था? नेतन्याहू हाथ में एक कागज लेकर क्या पढ़ रहे हैं?

यह कुछ घंटे पहले की तस्वीर उस समय की है जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप के मेहमान बनकर गए थे. इससे पहले वह 26 सितंबर को ही यूएन में बोल चुके थे. इसके बाद ट्रंप से मिले और गाजा पर शांति प्रस्ताव पर आम सहमति बनी. इसमें 20 प्वाइंट्स हैं और आगे हमास ने बात मानी तो गाजा में बमबारी रुक जाएगी. इजरायली बंधक छूट जाएंगे. ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर को भी शांति योजना के साथ जोड़ा गया है. खैर, इस तस्वीर का गाजा प्लान से कोई संबंध नहीं है. तस्वीर उस समय की है जब ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में बैठकर कतर के पीएम से माफी मांगी.

माफीनामा पढ़ रहे थे नेतन्याहू

हां, इसी फोन से नेतन्याहू ने कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी को फोन लगाया था. कॉल में ट्रंप भी जुड़े थे. दरअसल, 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर इजरायल ने हमले किए थे. इस दौरान कतर के एक नागरिक की भी मौत हो गई थी. ट्रंप के सामने नेतन्याहू ने कतर के पीएम से माफी मांगी.

नेतन्याहू हाथ में माफीनामा लिए हुए थे जिसे वह पढ़ रहे थे. देखिए तस्वीर में पूरा ट्रंप प्रशासन इस दौरान उन्हें देख रहा था. इससे कतर फिर से इजरायल के साथ आ गया. उसने पहले कहा था कि जब तक इजरायल माफी नहीं मांगेगा, वह हमास और इजरायल के बीच शांति वार्ता में फिर से शामिल नहीं होगा. नेतन्याहू के माफी मांगते ही कतर ने ऐलान किया कि वह गाजा में शांति के लिए मध्यस्थता को तैयार है.

उधर मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ट्रंप के कहने पर ही इजरायल ने कतर से माफी मांगी. इस तस्वीर में जिस तरह का सीन बना है, वह भी इसी बात को स्पष्ट करता है. ट्रंप चाहते थे कि उनके सामने ही कतर की नाराजगी को दूर कर लिया जाए.