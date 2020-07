सोशल मीडिया पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का उड़ रहा मजाक, यह है वजह

वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस (White House) की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी (Kayleigh McEnany) इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं. उन्हें लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है. दरअसल, मैकनेनी ने अमेरिकी सैनिकों की हत्या की रूसी साजिश के खुलासे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसे पचा पाना लोगों के लिए आसान नहीं है. बस तभी से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि रूस ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए तालिबान से डील की थी. इसी मुद्दे पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कायले मैकनेनी पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थीं. जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी डेली ब्रीफिंग क्यों नहीं पढ़ते, तो उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति पढ़ते हैं और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब खतरों का सामना करने की बात आती है, तो उनके पास दुनिया में सबसे अधिक सूचनाएं होती हैं'.

Kayleigh McEnany, when asked why the president isn't reading his daily briefings: "The president does read and he consumes intelligence verbally. This president I will tell you is the most informed person on planet Earth when it comes to the threats we face!" pic.twitter.com/20p0Ckfwpy

— Justin Baragona (@justinbaragona) June 30, 2020