घट रही भारत-अमेरिका के बीच खटास? जल्द होगा व्यापार समझौता, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का दावा

America India Trade Deal: अमेरिका ने हाल ही में भारत के साथ अपने संबंधों पर बयान दिया है. अमेरिका का कहना है कि भारत उसका बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी. ये बात व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की ओर से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही गई है. उनसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन की हिंद-प्रशांत में बढ़ती भूमिका को किस तरह से देखते हैं.

'ट्रंप के पीएम मोदी के साथ बेहद अच्छे संबंध हैं...'

सेक्रेटरी लेविट ने कहा,' भारत हिंद-प्रशांत में हमारा बेहद महत्वपूर्ण रणनीति सहयोगी है और राष्ट्रपति ट्रंप के पीएम मोदी के साथ बेहद अच्छे संबंध हैं और यह संबंध आगे भी बने रहेंगे.' व्हाइट हाउस की ओर से दिया गया यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-अमेरिका के संबंधों में थोड़ी खटास आई है क्योंकि ट्रंप कई मौकों पर जंग रोकने का क्रेडिट ले चुके हैं जबकि पीएम मोदी ने इसपर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता न होने की बात कही है.

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता

कैरोलिन लेविट से भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर भी सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि क्या यह समझौता करीब है और इसके जल्द होने की उम्मीद है तो कैरोलिन ने कहा कि यह बिल्कुल सच है. दोनों देश व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं. ट्रंप ने भी पिछले हफ्ते इसका ऐलान किया था.

#WATCH | "Yes, the President said that last week (that the US and India are very close to a trade deal), and it remains true. I just spoke to our Secretary of Commerce about it. He was in the Oval Office with the President. They are finalising these agreements, and you'll hear… pic.twitter.com/l9pzzjGhM5

— ANI (@ANI) June 30, 2025