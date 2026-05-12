'तुम तो बिल्कुल बेवकूफ...', कैमरे के सामने ट्रंप को आई झपकी? वायरल तस्वीरों पर फूटा व्हाइट हाउस का गुस्सा

Donald Trump Sleepy Video Viral: व्हाइट हाउस एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुट गया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक क्लिप में ट्रंप सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कुर्सी पर बैठे-बैठे ऊंघते हुए नजर आए. वीडियो सामने आते ही विरोधियों ने तंज कसना शुरू कर दिया और दावा किया कि ट्रंप कार्यक्रम के बीच ही सो गए थे.
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अमेरिकी राजनीति में नेताओं की छोटी-छोटी गतिविधियां भी अक्सर बड़ा मुद्दा बन जाती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. अब यह वीडियो राजनीतिक बहस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है. व्हाइट हाउस ने सोमवार को ओवल ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वायरल तस्वीरों और वीडियो पर बेहद आक्रामक अंदाज में प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर व्हाइट हाउस के 'Rapid Response' हैंडल ने Reuters की एक पोस्ट पर तीखा जवाब देते हुए लिखा, 'He was blinking, you absolute moron' यानी 'वो सिर्फ पलक झपका रहे थे, बेवकूफ.'
हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है. प्रशासन की ओर से सफाई देते हुए कहा गया कि ट्रंप 'सिर्फ पलकें झपका रहे थे', उन्हें नींद नहीं आ रही थी. लेकिन यह सफाई सोशल मीडिया यूजर्स और आलोचकों को रास नहीं आई. कई लोगों ने मजाक उड़ाते हुए इसे 'बहुत लंबी पलक झपकाना' बता दिया. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर मीम्स और कटाक्षों की बाढ़ आ गई. ट्रंप के आलोचकों ने इसे उनकी ऊर्जा और फिटनेस पर सवाल उठाने का मौका बना लिया, जबकि समर्थक इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया मामला बता रहे हैं.
दिलचस्प बात यह रही कि रॉयटर्स की मूल पोस्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि ट्रंप कार्यक्रम के दौरान सो रहे थे. पोस्ट में सिर्फ उनकी एक तस्वीर थी, जिसमें उनकी आंखें बंद नजर आ रही थीं. लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई कि ट्रंप एक बार फिर सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ऊंघते दिखाई दिए. दरअसल, सोमवार को मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health) से जुड़े एक कार्यक्रम की मेजबानी करते समय ट्रंप की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें वह लंबे समय तक आंखें बंद किए बैठे दिखे. इसी को लेकर विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने तंज कसना शुरू कर दिया.
डेमोक्रेटिक सांसद टेड लियू ने भी इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस को घेरते हुए एक वीडियो शेयर किया. करीब 17 सेकेंड लंबे इस वीडियो में ट्रंप लगातार आंखें बंद किए नजर आते हैं, जबकि उनके आसपास खड़े अधिकारी बातें करते रहते हैं. वीडियो शेयर करते हुए टेड लियू ने व्यंग्य में लिखा, 'Dear @RapidResponse47: That is a verrrrrrrrryyyyy long blink' यानी 'ये पलक झपकाना कुछ ज्यादा ही लंबा था.' गौरतलब है कि ट्रंप अक्सर अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन को “Sleepy Joe” कहकर निशाना बनाते रहे हैं. लेकिन अब खुद ट्रंप कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में आंखें बंद किए या नींद में नजर आने को लेकर सवालों में घिर चुके हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पहला मौका नहीं है. पिछले हफ्ते भी ओवल ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, जहां स्कूलों में प्रेसीडेंशियल फिटनेस टेस्ट की वापसी का ऐलान किया गया था, ट्रंप थके हुए दिखाई दिए थे. इसके अलावा मार्च, फरवरी और जनवरी में भी ऐसे कई मौके सामने आए, जब उनके कार्यक्रमों के दौरान आंखें बंद करने या झपकी लेने जैसी चर्चा सोशल मीडिया पर छिड़ी.
हालांकि ट्रंप इन आरोपों को पहले भी खारिज कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि लोग उनकी तस्वीरें ऐसे समय ले लेते हैं जब वह सिर्फ पलक झपका रहे होते हैं या कुछ सेकेंड के लिए आंखें बंद कर आराम कर रहे होते हैं. ट्रंप के मुताबिक, 'यह मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है. कई बार वे मेरी blinking की तस्वीर पकड़ लेते हैं.' ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया था कि वह बहुत कम सोते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि वह देर रात तक सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और विदेशी दौरों के दौरान भी लंबे समय तक जागते रहते हैं.
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