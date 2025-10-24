अमेरिका में H1B 'वीजा बम' के फटने से ट्रंप सरकार खुद ही 'झुलसी'! मामला कोर्ट तक पहुंचा तो छूटने लगा पसीना

White House Defends H-1B Visa Reforms: अमेरिका में ट्रंप सरकार का नया H1B वीजा नियम 'बम' की तरह फटा है.1 लाख डॉलर (करीब 87 लाख रुपये) की भारी फीस लगाने का फैसला आया तो कंपनियां, यूनियन और धार्मिक संगठन सड़क पर उतर आए. अब कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, और व्हाइट हाउस को पसीना छूट रहा है. ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' नारा तो ठीक, लेकिन ये नियम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही ठप कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं विरोधी. आइए, इस 'वीजा बम' की कहानी समझे उससे पहले जानें अब ट्रंप सरकार मुकदमा के बाद क्या कह रही?

अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता, सरकार ने दी सफाई

व्हाइट हाउस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एच-1बी वीजा नीति का मकसद अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों में पहल देना है. इस नीति के खिलाफ चल रहे मुकदमों का सरकार पुरजोर तरीके से अदालत में विरोध करेगी. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, राष्ट्रपति का लक्ष्य हमेशा अमेरिकी कामगारों को पहले रखना रहा है. एच-1बी वीजा सिस्टम में लंबे समय से धोखाधड़ी की शिकायतें थीं, जिससे अमेरिकी वेतन पर बुरा असर पड़ा. इसलिए, राष्ट्रपति ने इस सिस्टम को सुधारने के लिए नए नियम लागू किए हैं. ये कदम कानूनी और जरूरी हैं.”

व्यापार संगठनों का विरोध

पिछले हफ्ते, अमेरिका के सबसे बड़े व्यापार संगठन ‘यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स’ ने इन नए नियमों के खिलाफ मुकदमा दायर किया. संगठन का कहना है कि यह नियम गैरकानूनी है और इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा. उनका दावा है कि इतनी भारी फीस की वजह से कंपनियों को या तो वेतन बढ़ाना पड़ेगा या फिर विदेशी कुशल कर्मचारियों की भर्ती कम करनी होगी. इससे पहले, अक्टूबर में यूनियनों और शिक्षा संस्थानों ने भी इस नीति के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पहला मुकदमा: यूनियन और चर्चों ने ठोंका ताना

3 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में पहला मुकदमा दायर हुआ. प्लेंटिफ्स में लेबर यूनियन, हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, प्रोफेसर्स, कैथोलिक मिशनरीज और नर्स स्टाफिंग कंपनियां शामिल हैं.उनका कहना ट्रंप को ये फीस लगाने का कानूनी अधिकार ही नहीं.ये Immigration and Nationality Act (INA) का उल्लंघन है और Administrative Procedure Act के तहत 'arbitrary and capricious' है.

चैंबर ऑफ कॉमर्स का धमाका: बिजनेस किंग ने ट्रंप को ही घेरा

16 अक्टूबर को अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप, US Chamber of Commerce ने वॉशिंगटन DC कोर्ट में दूसरा मुकदमा ठोक दिया.ये ग्रुप 3 लाख कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है.उनका दावा फीस INA के नियम तोड़ती है, जो फीस को सिर्फ प्रोसेसिंग कॉस्ट तक सीमित रखती है. ये फीस कंपनियों को H1B प्रोग्राम छोड़ने पर मजबूर कर देगी, इनोवेशन रुकेगा और अमेरिकी जॉब्स ही जाएंगी," सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियां तो पहले ही चीख रही हैं – इंडिया और चाइना से 80% H1B वर्कर्स आते हैं.

ट्रंप का 'वीजा बम': 1 लाख डॉलर की फीस क्यों लगाई?

ट्रंप ने सितंबर 2025 में एक प्रेजिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जारी किया जिसमें नए H1B वीजा के लिए एम्प्लॉयर को 1 लाख डॉलर की एंट्री फीस देनी होगी. ट्रंप का कहना था कि H1B सिस्टम में धोखाधड़ी की भरमार है, जो अमेरिकी वर्कर्स के वेतन को नीचे खींच रही है. कंपनियां विदेशी वर्कर्स को सस्ते में लाकर अमेरिकियों को बेरोजगार कर रही हैं. लेकिन ये फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लगेगी, जो अमेरिका के बाहर हैं. पहले से H1B पर मौजूद लोग या स्टूडेंट वीजा (F1) से कन्वर्ट करने वाले बच जाएंगे. फिर भी, ये कदम टेक इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज के लिए सदमा है.